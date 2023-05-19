В Бар-Иланском университете состоится международная конференция по русско-израильской литературе

https://hebrew-literature.biu.ac.il/en/jrl-conf-2023-rus

С 30 мая по 1 июня 2023 года в Бар-Иланском университете при поддержке Израильского научного фонда пройдет международная конференция на тему: «Русско-израильская литература в контексте литературы мировой: история, поэтика, теория».

Это уже третья конференция на эту тему, организованная в рамках программы по русско-еврейской литературе в Бар-Иланском университете (две предыдущие прошли в 2020 и 2021 годах).

Основная цель конференции заключается в рассмотрении русско-израильской словесности с различных теоретических и поэтических точек зрения в контексте глобальных литературных процессов, а также в связи с наиболее значительными историческими потрясениями последнего столетия – от Русской революции и Гражданской войны (1917-1921) до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022.

Трехдневная конференция соберет на своей площадке больше двадцати ученых из Израиля, США, Германии, Франции, Великобритании и других стран в области литературы на русском, иврите и других языках. Среди них авторы многочисленных статей, монографий и исследований, посвященных русско-израильской и русско-еврейской литературе, ученые и писатели Максим Д. Шраер, Клавдия Смола, Любовь Юргенсон, Мария Рубинс, Владимир Хазан, Денис Соболев, Некод Зингер, Наум Вайман, и другие. Конференция позволит осветить основные аспекты истории русско-израильской литературы, описать ее основные темы и поэтические стратегии, определить теоретические подходы для изучения этой литературы, а также задать новый, более широкий и сложный взгляд на русско-израильскую литературу как объект исследования.

В рамках конференции состоится презентация сборника статей «Очерки по истории русско-израильской литературы», который выйдет в издательстве Academic Studies Press (Бостон, США) весной 2023 года под редакцией Романа Кацмана и Максима Д. Шраера ().

В завершение конференции пройдет круглый стол на тему «Война: осмысление катастрофы». Писатели Елена Макарова и Анна Файн ответят на вопросы ведущего круглого стола Алексея Сурина, посвященные, с одной стороны, тому, как русско-израильская литература откликается на войну в Украине, а с другой, как описывает и анализирует катастрофы в широком смысле этого слова.

Инициатором и организатором конференции является профессор кафедры литературы народа Израиля, глава программы русско-еврейской литературы Бар-Иланского университета Роман Кацман. Ему помогают доктор Елена Промышлянская и докторант Бар-Иланского университета Алексей Сурин. По словам профессора Кацмана, «научное осмысление столь незаурядного явления, как русскоязычная литература в Израиле, требует столь же незаурядных усилий. Несмотря на то, что она существует уже более ста лет, ее особый характер и тернистый путь ее исторического становления до сих пор недостаточно изучены. Сегодняшняя ситуация, складывающаяся вследствие русско-украинской войны, ставит старые и нерешенные проблемы с еще большей, зачастую болезненной остротой. Наша задача думать и говорить о них со всей возможной интеллектуальной честностью, на основании систематического знания, в стороне от модных идеологических доктрин и злободневных политических повесток. Если не мы, то кто же?..».

По материалам пресс-релиза