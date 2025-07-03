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42‑й Иерусалимский международный кинофестиваль, 17–26 июля 2025 года
Иерусалимский кинофестиваль с гордостью представляет обширную и разнообразную программу, включающую десятки премьер фильмов со всего мира, первую демонстрацию лучших работ израильского кинематографа, а также громкие фильмы‑лауреаты ведущих мировых фестивалей, таких как фестивалb в Берлине, в Каннах, Венеции, Сандэнс, Трайбека и другие.
В центре фестиваля – конкурсные программы с призами для игровых, документальных, короткометражных и экспериментальных фильмов.
В этом году общая сумма призов, которые будут вручены в рамках израильских и международных конкурсов, составит около 1 миллиона шекелей – большая часть этих средств пойдёт на поддержку израильских режиссёров и кинематографистов.
Израильская программа фестиваля включает:
✨ 8 полнометражных игровых фильмов в конкурсе имени Хаджаджа
✨ 6 полнометражных документальных фильмов в конкурсе Diamond
✨ 2 полнометражных фильма в специальных показах
✨ 17 фильмов в конкурсе израильского короткометражного кино
✨ 7 фильмов в конкурсе видеоарта и экспериментального кино
Особый показ новой отреставрированной копии фильма «Таблетка» (реж. Давид Перлов, 1972).
В рамках конкурсов будут вручены призы:
– Приз за лучший игровой фильм – при поддержке Симоны Хаджадж через Фонд Иерусалима
– Приз за лучший документальный фильм – при поддержке Фонда Diamond
– Призы GWFF для дебютных фильмов:
• Приз имени Аннат Фархи за актёрскую работу
• Приз Ализы и Михи Шагир за монтаж
• Приз Аарона Эммануэля за операторскую работу
• Приз Йоси Мулы за музыку
• Призы Diamond для израильского короткометражного кино
• Призы семьи Островски за экспериментальное кино
– В конкурсе молодых авторов: призы Давида Хермана за документальное кино и призы Teddy Productions за игровые фильмы.
✨ Помимо показов, на фестивале пройдут встречи с режиссёрами и актёрами из Израиля и со всего мира, профессиональные мероприятия для представителей киноиндустрии, приёмы и культурные события.
🌟 Открытие фестиваля состоится в четверг, 17 июля 2025 года, под открытым небом, в амфитеатре у Брихат ха-Султан – Бассейн Султана, перед аудиторией из 6.000 зрителей и гостей.
📌 О фестивале:
Иерусалимский международный кинофестиваль, основанный по инициативе Лии ван Лир – лауреата Государственной премии Израиля и основательницы “Синематеки” Иерусалимв, – является ведущим кинофестивалем страны и завоевал прочную международную репутацию. Ежегодно на фестиваль приезжают около 70.000 зрителей из Израиля и всего мира, а также многих представителей мировой и израильской киноиндустрии: актёров, режиссёров, продюсеров, руководителей кинофестивалей и кинофондов.
🎟 Фестиваль проходит при поддержке:
– Министерства культуры Израиля
– Фонда Ван Лир
– Фонда Иерусалима
– Муниципалитета Иерусалима
📅 Команда фестиваля:
– Директор фестиваля: Рони Махадав‑Левин
– Художественный директор: Ор Сиголи
– Руководитель израильских секций: Михаль Хаджадж
📍 Подробности о программе, показах, расписании и билетах- на официальном сайте фестиваля:
🌐 https://jff.org.il/he
42‑й Иерусалимский международный кинофестиваль (17–26 июля 2025)
✨ Открытие фестиваля:
42‑й Иерусалимский международный кинофестиваль откроется 17 июля 2025 года торжественным мероприятием под открытым небом у бассейна Султана, в присутствии 6 000 зрителей и гостей.
В рамках церемонии открытия состоится израильская премьера фильма‑лауреата Каннского кинофестиваля «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value) – новой работы знаменитого норвежского режиссёра Йоакима Триера, получившей Гран‑при (второй по значимости приз Канн).
После смерти матери Норы в её жизнь внезапно возвращается отец, знаменитый режиссёр Густав (в исполнении легендарного шведского актёра Стеллана Скарсгарда). Он предлагает дочери сыграть главную роль в автобиографическом фильме, над которым работает. Нора отказывается, и роль уходит молодой американской актрисе (Эль Фаннинг), что меняет судьбу картины. Между воспоминаниями об ушедшей матери, возвращением отца и работой над фильмом Нора и её сестра Агнес ищут свой путь в сложном лабиринте противоречивых эмоций, мечтая открыть новую главу жизни.
Кинокритики отмечают фильм как «тонкое и блистательное произведение с проникновенным взглядом на семью и память. Глубокий и мощный эмоциональный опыт, наполненный печалью, но озарённый неожиданными вспышками юмора» (The Hollywood Reporter), и как «живой, умный и невероятно трогательный семейный портрет. Многослойный шедевр» (IndieWire).
Фильм выйдет в израильский прокат при поддержке дистрибьютора «Кольноа хадаш» (Кино новое).
🌟 Почётные гости церемонии открытия:
Известная израильская актриса Галь Гадот и голливудский продюсер Лоренс Бендер. Им будут вручены специальные награды фестиваля.
📽 Программа фестиваля 2025 года включает:
– десятки мировых и израильских премьер;
– фильмы‑лауреаты крупнейших фестивалей (Берлин, Канны, Венеция, Сандэнс, Трайбека и другие);
– конкурс имени Хаджаджа для израильского игрового кино;
– конкурс Diamond для израильского документального кино;
– конкурсы дебютов, короткометражных, экспериментальных и студенческих фильмов.
Общая сумма призов в этом году составит более 1 миллиона шекелей, большая часть – в поддержку израильских режиссёров и кинематографистов.