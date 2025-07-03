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42‑й Иерусалимский международный кинофестиваль, 17–26 июля 2025 года

Иерусалимский кинофестиваль с гордостью представляет обширную и разнообразную программу, включающую десятки премьер фильмов со всего мира, первую демонстрацию лучших работ израильского кинематографа, а также громкие фильмы‑лауреаты ведущих мировых фестивалей, таких как фестивалb в Берлине, в Каннах, Венеции, Сандэнс, Трайбека и другие.

В центре фестиваля – конкурсные программы с призами для игровых, документальных, короткометражных и экспериментальных фильмов.

В этом году общая сумма призов, которые будут вручены в рамках израильских и международных конкурсов, составит около 1 миллиона шекелей – большая часть этих средств пойдёт на поддержку израильских режиссёров и кинематографистов.

Израильская программа фестиваля включает:

✨ 8 полнометражных игровых фильмов в конкурсе имени Хаджаджа

✨ 6 полнометражных документальных фильмов в конкурсе Diamond

✨ 2 полнометражных фильма в специальных показах

✨ 17 фильмов в конкурсе израильского короткометражного кино

✨ 7 фильмов в конкурсе видеоарта и экспериментального кино

Особый показ новой отреставрированной копии фильма «Таблетка» (реж. Давид Перлов, 1972).

В рамках конкурсов будут вручены призы:

– Приз за лучший игровой фильм – при поддержке Симоны Хаджадж через Фонд Иерусалима

– Приз за лучший документальный фильм – при поддержке Фонда Diamond

– Призы GWFF для дебютных фильмов:

• Приз имени Аннат Фархи за актёрскую работу

• Приз Ализы и Михи Шагир за монтаж

• Приз Аарона Эммануэля за операторскую работу

• Приз Йоси Мулы за музыку

• Призы Diamond для израильского короткометражного кино

• Призы семьи Островски за экспериментальное кино

– В конкурсе молодых авторов: призы Давида Хермана за документальное кино и призы Teddy Productions за игровые фильмы.

✨ Помимо показов, на фестивале пройдут встречи с режиссёрами и актёрами из Израиля и со всего мира, профессиональные мероприятия для представителей киноиндустрии, приёмы и культурные события.

🌟 Открытие фестиваля состоится в четверг, 17 июля 2025 года, под открытым небом, в амфитеатре у Брихат ха-Султан – Бассейн Султана, перед аудиторией из 6.000 зрителей и гостей.

📌 О фестивале:

Иерусалимский международный кинофестиваль, основанный по инициативе Лии ван Лир – лауреата Государственной премии Израиля и основательницы “Синематеки” Иерусалимв, – является ведущим кинофестивалем страны и завоевал прочную международную репутацию. Ежегодно на фестиваль приезжают около 70.000 зрителей из Израиля и всего мира, а также многих представителей мировой и израильской киноиндустрии: актёров, режиссёров, продюсеров, руководителей кинофестивалей и кинофондов.

🎟 Фестиваль проходит при поддержке:

– Министерства культуры Израиля

– Фонда Ван Лир

– Фонда Иерусалима

– Муниципалитета Иерусалима

📅 Команда фестиваля:

– Директор фестиваля: Рони Махадав‑Левин

– Художественный директор: Ор Сиголи

– Руководитель израильских секций: Михаль Хаджадж

📍 Подробности о программе, показах, расписании и билетах- на официальном сайте фестиваля:

🌐 https://jff.org.il/he

42‑й Иерусалимский международный кинофестиваль (17–26 июля 2025)

✨ Открытие фестиваля:

42‑й Иерусалимский международный кинофестиваль откроется 17 июля 2025 года торжественным мероприятием под открытым небом у бассейна Султана, в присутствии 6 000 зрителей и гостей.

В рамках церемонии открытия состоится израильская премьера фильма‑лауреата Каннского кинофестиваля «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value) – новой работы знаменитого норвежского режиссёра Йоакима Триера, получившей Гран‑при (второй по значимости приз Канн).

После смерти матери Норы в её жизнь внезапно возвращается отец, знаменитый режиссёр Густав (в исполнении легендарного шведского актёра Стеллана Скарсгарда). Он предлагает дочери сыграть главную роль в автобиографическом фильме, над которым работает. Нора отказывается, и роль уходит молодой американской актрисе (Эль Фаннинг), что меняет судьбу картины. Между воспоминаниями об ушедшей матери, возвращением отца и работой над фильмом Нора и её сестра Агнес ищут свой путь в сложном лабиринте противоречивых эмоций, мечтая открыть новую главу жизни.

Кинокритики отмечают фильм как «тонкое и блистательное произведение с проникновенным взглядом на семью и память. Глубокий и мощный эмоциональный опыт, наполненный печалью, но озарённый неожиданными вспышками юмора» (The Hollywood Reporter), и как «живой, умный и невероятно трогательный семейный портрет. Многослойный шедевр» (IndieWire).

Фильм выйдет в израильский прокат при поддержке дистрибьютора «Кольноа хадаш» (Кино новое).

🌟 Почётные гости церемонии открытия:

Известная израильская актриса Галь Гадот и голливудский продюсер Лоренс Бендер. Им будут вручены специальные награды фестиваля.

📽 Программа фестиваля 2025 года включает:

– десятки мировых и израильских премьер;

– фильмы‑лауреаты крупнейших фестивалей (Берлин, Канны, Венеция, Сандэнс, Трайбека и другие);

– конкурс имени Хаджаджа для израильского игрового кино;

– конкурс Diamond для израильского документального кино;

– конкурсы дебютов, короткометражных, экспериментальных и студенческих фильмов.

Общая сумма призов в этом году составит более 1 миллиона шекелей, большая часть – в поддержку израильских режиссёров и кинематографистов.