12-й Иерусалимский международный джазовый фестиваль. 9, 10 и 11 июня 2026 года

Фестиваль представляет программу с участием артистов из Израиля и всего мира — широчайший спектр джазовой (и не только) музыки, оригинальные постановки, а также мультижанровые и междисциплинарные коллаборации, объединяющие танец, визуальное искусство, видео-арт и самые разные музыкальные стили; вдохновляющее путешествие по пяти сценам и площадкам, расположенным на территории обновленного Сада скульптур Музея Израиля.

Среди ключевых событий и оригинальных программ фестиваля:

Первый трибьют Цруе Лахав — «Посвящение матери от сыновей» в исполнении Йонатана и Йосефа Альбалак, воспевающее город, в котором они выросли и творили. Специальные гости: Давид Броза и другие.

Шай Бен-Цур и The Rajasthan Express (Индия) — эксклюзивное предпремьерное мировое шоу с участием зарубежных гостей.

Асаф Талмуди — сценический саундтрек с видео-артом, текстами и пением. При участии Гьягья и Роны Кенан.

От Авишая Коэна к Нитаю Гершковичу — совместное выступление всемирно известных трубача и пианиста, символизирующее передачу полномочий художественного руководителя. Специальный гость: Султан Надиров (Азербайджан) и другие.

Средиземноморская психоделика — проект, исследующий связи между тоской, любовью, временем и пространством. Художественный руководитель: Том Мейра Армони. При участии группы Satellites и специального гостя Мики Габриэлова.

Red Access Live Extend — концерт-вечеринка и сэמплированное путешествие по следам творчества Майлза Дэвиса.

Авив Эзра и Radio Baghdad — гости: Исраэль Брайт и многие другие музыканты.

Идан К. и Movement of Rhythm

А также: Презентация альбома трио Shalosh | Риф Коэн с новой группой | Проект Yemen Blues со Сниром Блуменкранцем и гостями, Kadosh Brothers и множество других сюрпризов.

Иерусалимский международный джазовый фестиваль, созданный под эгидой Фестиваля Израиля, является одним из самых смелых, интригующих и значимых музыкальных событий как в стране, так и в мире. В этом году, отмечая свой 12-й юбилей, фестиваль меняет руководство: Эяль Шер, уходящий с поста генерального директора Фестиваля Израиля и джазового фестиваля, передает бразды правления Ори Вакнину, который станет новым генеральным директором обоих мероприятий.

Смена руководства коснулась и художественной части. Всемирно известный трубач Авишай Коэн, бессменно возглавлявший фестиваль с момента его основания, передает пост художественного руководителя пианисту Нитаю Гершковичу. На предстоящем фестивале зрители смогут насладиться плодами совместного творчества этих двух выдающихся музыкантов как в рамках художественного программирования, так и на их общем концерте. За продюсирование и художественное консультирование фестиваля с первого дня его существования отвечает Адас Вануну. Мероприятие проходит при поддержке Иерусалимского фонда, мэрии Иерусалима и Министерства культуры.

В этом году фестиваль черпает вдохновение в хрупком балансе между равновесием и его потерей — подобно кинетическому модулю, который удерживает целую вселенную в изящном движении и непрерывной гармонии.

Фестиваль обещает стать исключительным музыкальным и художественным событием, где выступят ярчайшие и самые неординарные представители современного джаза во всем многообразии его проявлений. Это музыка свободы, импровизации и страсти, которая будоражит воображение и зажигает сердца. В этой атмосфере фестиваль предлагает по-новому исследовать обновленный Сад искусств при музее — гектары территории, каждая часть которой сама по себе является произведением искусства. Маршрут пройдет через холмы и тропы, мимо явных и скрытых скульптур и арт-объектов.

В саду будут расположены 5 уникальных сцен: от масштабных площадок до камерных зон. Концерты можно будет слушать сидя, стоя или уютно устроившись в гамаке с закрытыми глазами. За пределами сцен гостей ждут пространства, посвященные искусству, пластике, отдыху и гастрономии. Художественная программа выстраивает причудливый маршрут между восточным, классическим и психоделическим джазом, предлагая путешествие во времени и пространстве. Оригинальные постановки, премьеры и уникальные коллаборации — как запланированные заранее, так и рождающиеся спонтанно прямо на сцене. Фестиваль станет местом долгожданных первых встреч израильских и зарубежных артистов.

Программа фестиваля рассчитана на три дня:

В первый день (9 июня) состоится торжественный вечер открытия. Зрители соберутся у сцены «Ахава» (Любовь), где одна за другой будут представлены 3 уникальные оригинальные постановки, созданные специально для фестиваля.

Во второй и третий вечера (10 и 11 июня) гостей ждет ежедневное 5-часовое интенсивное музыкально-художественное погружение: более 20 выступлений за один вечер. Мы рекомендуем полностью довериться моменту, свободно гулять по площадкам и совершать собственные культурные открытия.

Ори Вакнин, генеральный директор фестиваля:

«Для меня большая честь принять руководство фестивалем и вместе с новым художественным руководителем Нитаем Гершковичем присоединиться к этой замечательной команде. Мы надеемся продолжить делать музыку мирового уровня еще громче, создавая новые вдохновляющие связи между локальной и глобальной сценами. Сердечно благодарю Эяля Шера, уходящего генерального директора, и Авишая Коэна, уходящего художественного руководителя, за 11 лет проведения великолепных джазовых фестивалей».

Нитай Гершкович, художественный руководитель:

«Я очень взволнован вступлением в должность художественного руководителя и благодарю Авишая Коэна за его наставничество, поддержку и советы на этом пути. Слово «джаз» для меня — это прежде всего свобода в тех рамках, которые каждый определяет для себя сам. В процессе работы над программой я открыл для себя огромное количество местных талантов. Израильские музыканты неслучайно становятся звездами на мировых фестивалях: в здешней музыке есть нечто особенное, актуальное и бескомпромиссное в самом лучшем смысле слова. Я горд программой, которую мы создали в этом году, и чувствую, что нам удалось объединить современное локальное звучание с традициями. Приглашаю всех насладиться тремя насыщенными днями музыки, танца и горного воздуха в волшебном Саду скульптур Музея Израиля».

Иерусалимский международный джазовый фестиваль, 9–11.06.2026

Вход на территорию: ежедневно с 18:30.

Подробная информация и заказ билетов на официальном сайте: www.jerusalemjazzfestival.org.il

Заказ билетов по телефону: 02-5631544

Стоимость билетов:

Однодневный билет (Solo): 255 шекелей

Двухдневный билет (Duo, 10–11.06): 450 шекелей

Трехдневный абонемент (Trio, на весь фестиваль): 680 шекелей

Билет для владельцев абонементов Музея Израиля: 200 / 355 / 530 шекелей (в зависимости от категории билета)

Билет для студентов / военнослужащих / пенсионеров*: 200 / 355 / 530 шекеле

Дети до 5 лет: бесплатно.

Дети от 5 до 12 лет: скидка 50% на однодневный билет.

Подростки от 13 до 18 лет: скидка 20% (аналогично скидке для студентов и военнослужащих).

* При входе необходимо предъявить соответствующее удостоверение (удостоверение личности / студенческий / военный билет / удостоверение инвалида / пенсионное удостоверение).

* Скидки и льготы не дублируются.

По материалам пресс-релиза