“Привал” Тали Ратцкер в Реховоте

Источник публикации – https://www.facebook.com/ArtAboutExhibitionsIsrael

10 апреля, в городской галерее Реховота в Доме Культуры имени Моше Смилянского (улица Шломо Голдин, 2) открылась первая персональная выставка Тали Ратцкер https://www.facebook.com/talistudio “Привал” (куратор – Яара Раз-Хаклаи https://www.facebook.com/yaara.haklai ). Выставка продлится до 14 июня.

3 мая в 10:30 в галерее пройдет беседа-экскурсия и представление каталога.

Часы работы галереи: воскресенье – четверг, с 8:00 до 19:00; пятница – с 8:00 до 12:00.

Тали Ратцкер уже несколько лет фотографирует свою мать, дочку и себя. Это тщательно поставленные фотографии – красочные, смелые и очень личные. На выставке впервые представлена серия фотографий “Привал”, в которой Тали фотографирует себя и свою мать в отелях по всему миру. Только в изолированном и чужом месте Тали удается создать картину близости со своей матерью. Только там два бойца могут снять форму и почувствовать себя в безопасности.

В экспозицию также вошли фотографии из серии «Картошка в погонах», которые юмористически и абсурдно описывают продолжающийся культурный конфликт Тали и ее матери – давних репатрианток с Украины. Серия этих фотографий посвящена чувству чужеродности и адаптации к израильскому менталитету и постсоветскому багажу. Эта фотосерия была отмечена на фестивале PHOTO IS:RAEL 2022, и заняла первое место в категории «Долгая выдержка» на фотовыставке “Местное свидетельство 2023”.

Помимо фотографий-победителей на выставке в Реховоте представлены и новые работы, в том числе и видео «Советский марш» и инсталляции, сделанные специально для выставки.

Обе серии фотографий – очень искренни, и глубоко отражают семейные истории, отношения между матерью и дочерью, вопросы идентификации, принадлежности, старости, вопросы возможностей давать и получать.