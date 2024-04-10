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Выставки

“Привал” Тали Ратцкер в Реховоте

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Источник публикации – https://www.facebook.com/ArtAboutExhibitionsIsrael

10 апреля, в городской галерее Реховота в Доме Культуры имени Моше Смилянского (улица Шломо Голдин, 2) открылась первая персональная выставка Тали Ратцкер https://www.facebook.com/talistudio “Привал” (куратор – Яара Раз-Хаклаи https://www.facebook.com/yaara.haklai ). Выставка продлится до 14 июня.

Возможно, это изображение ‎1 человек и ‎текст «‎A מיוחת הלוחמות טלי רצקר שעות ביקור בתערוכה ימים ימים א'-ה' 08:00 19:00 ימי 08:00 - 12:00 פתיחה יום 10.4.2024 בשעה 19:00 อ שיח גלריה והשקת קטלוג יום 3.5.2024 בשעה 10:30 הגלריההשירוניח לאמנות,רחובות מירמונזר'סכוילולי เหนยดงเยะก E33T1 נעילה יום סו', 14.6.2024, רחובות 08-9390390:7v סמילנסקי, ,רח גולדיו אוצרת יערהרז רז חקלאי הגלריה העירונית לאמנות רחובות ביתהתרבות ע"ש‎»‎‎3 мая в 10:30 в галерее пройдет беседа-экскурсия и представление каталога.

Часы работы галереи: воскресенье – четверг, с 8:00 до 19:00; пятница – с 8:00 до 12:00.

Тали Ратцкер уже несколько лет фотографирует свою мать, дочку и себя. Это тщательно поставленные фотографии – красочные, смелые и очень личные. На выставке впервые представлена серия фотографий “Привал”, в которой Тали фотографирует себя и свою мать в отелях по всему миру. Только в изолированном и чужом месте Тали удается создать картину близости со своей матерью. Только там два бойца могут снять форму и почувствовать себя в безопасности.

В экспозицию также вошли фотографии из серии «Картошка в погонах», которые юмористически и абсурдно описывают продолжающийся культурный конфликт Тали и ее матери – давних репатрианток с Украины. Серия этих фотографий посвящена чувству чужеродности и адаптации к израильскому менталитету и постсоветскому багажу. Эта фотосерия была отмечена на фестивале PHOTO IS:RAEL 2022, и заняла первое место в категории «Долгая выдержка» на фотовыставке “Местное свидетельство 2023”.

Помимо фотографий-победителей на выставке в Реховоте представлены и новые работы, в том числе и видео «Советский марш» и инсталляции, сделанные специально для выставки.

Обе серии фотографий – очень искренни, и глубоко отражают семейные истории, отношения между матерью и дочерью, вопросы идентификации, принадлежности, старости, вопросы возможностей давать и получать.

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