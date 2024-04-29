“Теодор” – фильм-опера ко Дню Независимости. “Каждый еврей может видеть себя Теодором”

Фото – © Йосси Цвекер 26 апреля в Тель-Авивской «Синематеке» прошла презентация фильма-оперы «Теодор» – первого фильма-оперы, полностью сделанного в Израиле – как, собственно говоря, и сама опера «Теодор», премьера которой прошла в мае прошлого года – оперы, написанной израильским композитором на либретто израильского драматурга, исполняемой на иврите израильскими солистами . О «Теодоре» говорили и писали во множестве – опера о пути к идее еврейского государства сколь значима, столь и прекрасна. Прошлогодняя премьера состоялась сразу после Дня независимости 2023 года. Премьера фильма пройдет 9 мая – в преддверии Дня Независимости 2024 года одновременно в кинозалах всех дистрибьютерских сетей и в «Синематеках».

Фильм-опера «Теодор» снимался на повторном представлении этой оперы в прошедшем декабре, хотя съемки были запланированы на октябрь. После 7 октября восприятие этой оперы и восприятия наследия Герцля изменились. Но это уже не совсем о фильме Итак, фильм-опера, новый формат для израильского кинематографа, позволяющий увидеть и услышать в деталях оперу так, как ее видно и слышно из первого ряда. В этом фильме удалось передать само настроение, саму атмосферу живого представления. Передать то, что чувствовали создатели оперы и ее исполнители; то, что чувствовали. зрители в зрительном зале. Недаром и зрители в кинозале аплодировали в тех же моментах, что и слушатели в зале оперы. А когда после финальных оваций участники постановки вышли на сцену с прикрепленными к костюмам желтыми ленточками и исполнили «Атикву», то встали и зрители на экране и зрители в зале кинотеатра.

Ами Эла, генеральный директор продюсерской фирмы Ellacomm говорит, что идея задокументировать оперу «Теодор» стала для него и миссией и посланием будущим поколениям: «После событий 7 октября, когда съемочная группа приступила к съемкам этой постановки, стало понятно, насколько актуальна эта история и сегодня. Это история нашей жизни и история еврейского народа. Каждый еврей может видеть себя Теодором, неважно из какой страны он приехал».

Производство фильма стало результатом сотрудничества Израильской Оперы и и компании Ellacomm. Опера была снята для большого экрана с использованием многокамерной фотосъемки под руководством Fremantle Israel – контент-подразделения Fremantle Global.

Съемки постановки стали возможными благодаря щедрой поддержке господина Даниэля Хусидмана, который инициировал идею постановки оперы о жизни Теодора Герцля.

Ellacomm – одна из старейших продюсерских компаний в Израиле, основанная в 1977 году, и владелец ARIA – организации, занимающейся контентом классической музыки, которая в 2019 году запустила серию «ARIA Opera in the Cinema» и каждый месяц показывает величайшие оперы мира с титрами на иврите на экранах кинотеатров.

https://www.ariaonscreen.co.il/theodoropera

Композитор – Йонатан Кнаан

Либреттист и режиссер – Идо Риклин

Оркестровка – Эран Зеави

Дирижер – Нимрод Дэвид Пфеффер

Художник по костюмам – Орен Дар

Художник-постановщик – Александр Лисянский

Художник по свету – Ади Шимрони

Постановщик сценических боев – Барак Гонен

Режиссура движения – Нофар Левингер

В фильме-опере участвуют израильские оперные певцы: баритон Одед Райх в образе Герцля, баритон Ноам Хайнц – в роли Теодора (молодого Герцля), меццо-сопрано Анат Чарны в в роли Юлии, жены Герцля, сопрано Шакед Струлл – Пауль фон Фортхайм, друг Теодора, студент-еврей в Вене, Яир Полищук в роли Германа Бара (председателя Студенческого союза в Вене). В постановке также принимают участие: Юрий Кисин, Тали Кецеф, Рона Шира, Тамара Навот, Дорон Флорентин, Ошри Сегев и Пнини-Леон Грубнер.

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича.

Маша Хинич. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting