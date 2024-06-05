Опера будущего сезона – оперы израильских композиторов и лучшие произведения мирового репертуара

Заглавное фото – © Лев Гельфанд

Вчерашнее утро вторника, 4 июня, началось с пресс-конференции, посвященной репертуару будущего оперного сезона – началось на сцене Израильской Оперы в Тель-Авиве, cреди декораций «Диалогов кармелиток». Огромные черные голые деревья соответствовали мрачному духу времени. Но не соответствовали сказанному, поскольку все, что прозвучало – звучало оптимистически, с надеждой на будущее, на новые планы и с чувством того, что всё будет хорошо – по крайней мере в Израильской Опере, по заказу которой израильские же композиторы пишут три новых оперы – израильские же, разумеется. Как сказал генеральный директор Оперы Цахи Гранит «политикам всего мира политикам хорошо бы поучиться у оперных театров тому, как достигать своих целей. Каждая оперная постановка – это коллективная работа сотен очень разных людей, где без общего согласия невозможно добиться тех результатов, которые зрители, в конце концов, видят на сцене. Миру надо учиться в опере».

Осталось только привести политиков в Оперу, что непросто… Публику, в том числе и молодую, привести куда проще, чему доказательство 6500 человек, состоящих в молодежном клубе Израильской Оперы. А вообще-то в мире ежегодно пишется 300 опер, этот жанр не стареет и одно из доказательств тому – огромный конкурс желающих учиться в Оперной студии «Мейтар», солисты которой – выпускники музыкальных академий страны – вчера и представили отрывки из опер будущего сезона.

Учиться опере – процесс долгий, причем с обеих сторон – то есть со стороны публики также, проявляющий интерес к опере от барокко до модерна, от итальянской классики до современной израильской. В ближайшие дни в Израильской Опере вновь будет показана постановка «Ханох Левин – опера», а в будущем сезоне на сцену вернутся «Матери» Давида Зеба и «Теодор» Йонатан Кнаана наряду с постановками классической оперы – ко-продукцией с Оперными театрами Варшавы, Вены, Кракова, Дортмунда и Лондона.

Кстати, как выяснилось, все постановки Израильской Оперы снимаются на видео – так что может у нас скоро появится возможность приобрести коллекцию оперных видео-записей?

А пока что – о сезоне Оперы 2024/25 гг..

Оперы израильских композиторов и лучшие произведения мирового репертуара. Режиссеры из-за рубежа наряду с израильскими постановщиками и сценографами. Ведущие солисты Израиля и других стран.

Израильская опера представляет программу сезона 2024/2025 гг., включающего 8 оперных спектаклей, поставленных при участии ведущих представителей творческих сил Израиля и других стран – дирижеров, режиссеров, художников и исполнителей. Все они встретятся на сцене Оперы в Тель-Авиве, чтобы подарить израильской публике незабываемые впечатления.

В программу сезона 2024/2025 гг. вошли две израильские оперные постановки последних лет, заслужившие прекрасную критику и возвращающиеся на сцену по просьбе зрителей. Это оперы «Теодор» и «Матери», что доказывает явное изменение статуса оригинальных израильских опер, которые еще несколько лет назад пользовались небольшим вниманием публики. Сегодня израильская публика проявляет огромный интерес к оригинальным произведениям, посвященным столь близким сердцам израильских зрителей сюжетам, а современные израильские композиторы смогли создать музыкально захватывающие произведения, которые пришлись по душе абсолютно всем.

Опера «Теодор» композитора Йонатана Кнаана, основанная на либретто Идо Риклина, который также стал режиссером этой постановки, получила признание во всем мире. По этой опере уже снят фильм, демонстрирующийся как в кинотеатрах Израиля, так и за рубежом. Профессиональнейший состав израильских певцов – Одед Райх в роли Герцля и Анат Чарны в роли его жены Юлии, показывают на сцене два периода из жизни провозвестника государства накануне того, как Герцль стал легендарной исторической личностью.

Герцль, освещающий процесс Дрейфуса в Париже в 1895 году, погружается в ночные кошмарные грезы, во время которых он вспоминает о периоде своей юности в Вене в 1881 году. Благодаря этим воспоминаниям – как мрачным, так и светлым, формируется сионистское мировоззрение Герцля.

Дирижировать оперой вновь будет Нимрод Давид Пфеффер (март 2025 г.).

В опере «Матери» композитора Давида Зебы (также сочинившего и либретто этой оперы ) и поставленной Ширит Ли-Вайс, на сцены выводятся главные женские фигуры Книги Бытия. Те женщины, которым составители ТАНАХа не дали права говорить, а в ряде случаев не дали им даже имен (жена Ноя и жена Лота). Через 3000 лет после библейских событий Агарь и Сара, Рахель и Лея, Ривка, Билха, Зилпа и Кетура впервые расскажут истории, знакомые им не понаслышке. В их ролях и в роли самого Господа Б-га выступят солистки Израильской Оперы и актрисы театра «Гешер».

Премьера оперы «Матери» прошла в 2021 году. В будущем сезоне она вновь будет представлена в июле 2025 года. За дирижерским пультом будет сам композитор Давид Зеба.

Помимо израильских произведений, будет показано шесть постановок опер лучшего мирового оперного репертуара.

Сезон 2024/2025 гг. откроется новой постановкой «Любовного напитка» Гаэтано Доницетти режиссера Ширит Ли-Вайс, вдохновленной культовой сценической версией Омри Ницана. Поле подсолнухов и апельсиновый сад в кибуце где-то в 1940-х годах, становятся местом действия волшебной истории любви Адины и Неморино. Постановкой продирижирует выдающийся итальянский маэстро Алессандро де Марки, уже сотрудничавший ранее с Израильской Оперой (ноябрь 2024 г.).

«Питер Граймс» британского композитора Бенджамина Бриттена на либретто Монтегью Слетера, основанное на поэме Джорджа Крэбба «Городок», появится на оперной сцене в Тель-Авиве в рамках ко-продукции с Варшавским Оперным театром в постановке знаменитого польского режиссера Мариуша Трелинского (запомнившегося по его потрясающей «Мадам Баттерфляй», показанной в декабре 2022 года в Израильской Опере).

Эта опера – трагическая история рыбака Питера Граймса, преследуемого судьбой. Питер Граймс — жадный и грубый рыбак, которого жители деревни обвиняют в жестоком обращении с мальчишками-помощниками. Премьера оперы, действие которой происходит в рыбацком городке на восточном побережье Англии около 1810 года, состоялась в Лондоне сразу после Второй мировой войны, пробудив британскую оперную сцену и сразу же получив статус шедевра.

Дирижировать постановкой будет британо-германский дирижер и пианист Александр Джоэль, который впервые приезжает в Израильскую Оперу на пике своей успешной карьеры в оперных театрах всего мира (декабрь 2024 г).

«Отелло» Джузеппе Верди, под управлением Дана Эттингера.

Драматическая опера Верди о мести, основанная на пьесе Шекспира, в которой главный герой Отелло поддается своей неистовой ревности и несправедливо убивает свою жену. Руководить постановкой будет один из величайших режиссеров произведений Шекспира в мире Эдриан Ноубл. Великолепная постановка, созданная совместно с Венской оперой, при участии хора Израильской Оперы, детского хора и десятков танцоров и статистов (январь-февраль 2025 г.).

«Богема» Джакомо Пуччини прозвучит под управлением Карло Монтанаро, прекрасно выступившего в качестве дирижера «Лючии ди Ламермур» в предыдущем сезоне Израильской Оперы.

Любовь Мими и Рудольфа зародилась в Париже в канун Рождества. Любимая опера Пуччини, в исполнении певцов с мировым именем, которые на постоянно выступают на самых престижных оперных сценах Европы. Режиссер – Эмилио Сахи из Испании (март – апрель 2025 г.).

Дирижер международного класса Ашер Фиш стоял за пультом оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы во время представлений оперы «Диалоги Кармелиток» в мае 2024 , и он вернется в Израильскую оперу в ближайшем сезоне. Фиш продирижирует новой постановкой Идо Риклина «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса.

«Ариадна на Наксосе» – это совместная постановка Израильской Оперы и оперных театров Дортмунда и Кракова. Спектакль основан на одной из самых увлекательных опер, которые написал Рихард Штраус. «Ариадна на Наксосе» – это музыкально-драматургическое произведение, которое отражает такие вечные темы, как смысл произведений искусства, взаимоотношения искусства и денег, взаимоотношения людей искусства с их спонсорами, а также задает сакраментальный вопрос: должна ли женщина сохранять верность одному мужчине на протяжении всей жизни? (май 2025 г.).

«Турандот» Джакомо Пуччини. После многолетнего перерыва прекрасная китайская принцесса Турандот возвращается на оперную сцену Тель-Авива благодаря сотрудничеству с королевской оперой Великобритании Covent Garden. Режиссёр – постановки – Андрей Шарбан создал особенно красивый спектакль в честь последней оперы Пуччини, который скоропостижно скончался, так и не дописав своё произведение «Турандот». Дирижёр – Дан Эттингер (июнь 2025 г.)

В разных спектаклях будущего сезона примут участие ведущие солисты Израильской Оперы: Алла Василевицкая, Хила Пахима, Одед Райх, Яэль Левита, Анат Чарны, Шай Блох, Яир Полищук и другие. Вместе с ними на сцену выйдут приглашённые солисты из разных стран, выступающие на самых престижных европейских сценах.

Оперный театр Тель-Авива имени Шломо Лахата, бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Дополнительная информация – на сайте Израильской Оперы: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1384

Авторы текста на русском языке: Маша Хинич, София Нимельштейн.

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