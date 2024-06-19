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Дети выходного дня

Фестиваль “В Чемодане” возвращается в Хайфу

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Текст и фото – по материалам пресс-релиза

Два года назад родился первый фестиваль “В Чемодане”. Тогда  почти все его организаторы были совсем новые, но страшно уверенные в том, что всем нужны книги, репатрианты. И тогда на первый фестиваль в Иерусалиме пришло неимоверное для этого города количество посетителей. Второй фестиваль был через несколько месяцев в Хайфе и там все еще новых репатриантов – организаторов чуть не вынесли вместе с музеем. Морской музей в Хайфе наверное никогда раньше и никогда после не видел такого количества посетителей.

Потом был звездный Тель-Авив и еще раз звездный Тель-Авив.

И вот фестиваль “В Чемодане” возвращается в Хайфу, став заметным русскоязычным событием лета, с огненной программой:

Спектакли:
💥«Натан» с Анатолий Белый в главной роли по пьесе Solomonov Artur, постановка Татьяна Марек
💥«Сказки из маминой сумки» от Марфы Горвиц, Александра Макарская и Ilya Ivanus
💥«Пингвикинги» от Театрон «Маток»
💥«Человечек из часов» от Teatron Sameach
💥«Все просто» от театра ДОМ чёрной СОВЫ
🎉 Встреча с выдающимся писателем Ruben David Gonzalez Gallego
✨Мастер-классы для детей и подростков любого возраста, как новые, так и уже полюбившиеся посетителям нашего фестиваля
🎉Книжный и хенд-мейд-маркет — книжки, украшения, свечи, декор для интерьера, сладости и многое другое. Мы очень тщательно отбираем участников маркета, чтобы вы могли выбрать из по настоящему лучшего!

Есть из чего выбрать. Приходите обязательно.

Ссылка на билеты: https://vchemodane.com/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/vchemodanefest

И отдельно по спектакль “Натан” – он того явно заслуживает.

Сатира -это наш способ справиться с действительностью“, – А.Белый.

“Натан” – спектакль в стиле “Дичь” с Анатолием Белым в главной роли.

1 июля в Хайфе с помещении Бейт а-Гефен и в рамках фестиваля “В чемодане”.

Честно говоря, такого Анатолия Белого на израильской сцене вы ещё не видели: буря и натиск иронии и фантасмагории, что, впрочем, не отменяет нежности и лиризма. Герой Анатолия Белого и его друг, говорящий енот, захватывают власть, устанавливают новые порядки и организовывают беспорядки, объявляют войны и заключают мир. Ну, а чем все закончится, можно узнать только если вы придете на спектакль.

1 июля в Хайфе. В рамках фестиваля “В чемодане”.

Ссылка на билеты: 11879.kassa.co.il

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