Текст и фото – по материалам пресс-релиза

Два года назад родился первый фестиваль “В Чемодане”. Тогда почти все его организаторы были совсем новые, но страшно уверенные в том, что всем нужны книги, репатрианты. И тогда на первый фестиваль в Иерусалиме пришло неимоверное для этого города количество посетителей. Второй фестиваль был через несколько месяцев в Хайфе и там все еще новых репатриантов – организаторов чуть не вынесли вместе с музеем. Морской музей в Хайфе наверное никогда раньше и никогда после не видел такого количества посетителей.

Потом был звездный Тель-Авив и еще раз звездный Тель-Авив.

И вот фестиваль “В Чемодане” возвращается в Хайфу, став заметным русскоязычным событием лета, с огненной программой:

Спектакли:

Мастер-классы для детей и подростков любого возраста, как новые, так и уже полюбившиеся посетителям нашего фестиваля Мастер-классы для детей и подростков любого возраста, как новые, так и уже полюбившиеся посетителям нашего фестиваля

Книжный и хенд-мейд-маркет — книжки, украшения, свечи, декор для интерьера, сладости и многое другое. Мы очень тщательно отбираем участников маркета, чтобы вы могли выбрать из по настоящему лучшего! Книжный и хенд-мейд-маркет — книжки, украшения, свечи, декор для интерьера, сладости и многое другое. Мы очень тщательно отбираем участников маркета, чтобы вы могли выбрать из по настоящему лучшего!

Есть из чего выбрать. Приходите обязательно. Ссылка на билеты: https://vchemodane. com/ Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/vchemodanefest И отдельно по спектакль “Натан” – он того явно заслуживает. “Сатира -это наш способ справиться с действительностью“, – А.Белый. “Натан” – спектакль в стиле “Дичь” с Анатолием Белым в главной роли. 1 июля в Хайфе с помещении Бейт а-Гефен и в рамках фестиваля “В чемодане”. Честно говоря, такого Анатолия Белого на израильской сцене вы ещё не видели: буря и натиск иронии и фантасмагории, что, впрочем, не отменяет нежности и лиризма. Герой Анатолия Белого и его друг, говорящий енот, захватывают власть, устанавливают новые порядки и организовывают беспорядки, объявляют войны и заключают мир. Ну, а чем все закончится, можно узнать только если вы придете на спектакль. 1 июля в Хайфе. В рамках фестиваля “В чемодане”. Ссылка на билеты: 11879.kassa.co.il