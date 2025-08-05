Все фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-отделом Национальной библиотеки Израиля

Docu.Text 2025: Десятый фестиваль документального кино в Национальной библиотеке Израиля

Иерусалим, 17 – 21 августа 2025 года

Отмечая десятилетие своего существования, фестиваль Docu.Text, учреждённый Национальной библиотекой Израиля при поддержке фестиваля DocAviv, вновь собирает зрителей и создателей документального кино в пространстве, где документальность становится не только формой повествования, но и способом задать вопросы, на которые трудно дать прямые ответы – о памяти, об идентичности, о культуре, о боли, и о попытках сохранить достоинство в меняющемся и тревожном мире.

Проходя в течение пяти дней – с воскресенья по четверг, с 17 по 21 августа, – в новом здании библиотеки в Иерусалиме, фестиваль объединит более 20 документальных фильмов из Израиля и других стран, несколько премьер, тематические показы под открытым небом, творческие встречи, лекции, экскурсии по фондам, мастер-классы и уникальные мероприятия, позволяющие соединить визуальный нарратив с исторической глубиной и человеческим сопереживанием.

Открытие фестиваля состоится 17 августа, в воскресенье вечером, на открытом воздухе в парке имени Батьи и Идана Офера при библиотеке, где будет показан фильм «Этот вечер с Йорамом Гаоном», снятый Коби Фараджем и Морисом Бен-Майором, – фильм, в котором внимание камеры впервые сосредоточено не на мифе, а на человеке; не на символе национальной культуры, а на памяти, голосн и возрастн, славн и уязвимости. Сам герой фильма – Йорам Гаон, фигура вневременная и многослойная, примет участие в обсуждении вместе с создателями сразу после показа, позволяя зрителям проникнуть за кулисы экрана, туда, где начинается документ как исповедь.

В течение последующих дней в рамках фестиваля будут показаны как новые фильмы, вызывающие немедленный отклик и публичную дискуссию, так и более камерные, исследовательские ленты, в которых режиссёры обращаются к темам утраты, принадлежности, женской памяти, природной исцеляющей силы, языков тела и образов, прошивающих семейную историю.

Особое внимание в программе уделено фильмам, погружающимся в вопросы национального самосознания и исторического следа – будь то через личные истории, обнаруженные в старых семейных архивах и чемоданах с плёнками, или через непосредственное наблюдение за тем, как формируется идеология в школьных коридорах, как мужество соседствует с молчанием, и как один человек может стать хроникёром времени, оказавшись между страхом и необходимостью говорить.

Среди фильмов, заслуживающих особого внимания, – «Ждущая его», где режиссёры следуют за двумя женщинами, потерявшими своих партнёров во время боевых действий в Газе, позволяя зрителю прочувствовать, не будучи назойливым, горе, материнство, одиночество и долгую дорогу к принятию; «Короли кассет – братья Реувени», повествующий о музыкальной революции, пришедшей из кварталов, которые долгое время не были слышны; «Сомнение между девочкой и женщиной», в котором дочь известной певицы обнаруживает забытую капсулу прошлого в форме чемодана с записями, – и фильм этот становится не только путешествием к истокам, но и попыткой заново выстроить себя.

В программной линии, связанной с коллективной памятью, окажется и фильм «Ровина: великолепная и тяжёлая», посвящённый знаменитой актрисе Хане Ровине и её дочери Илане, певице, чьи судьбы, во многом перекликающиеся, сложились в две разные, но глубоко родственные культурные траектории. В этой же линии – фильм «Наоми Полани: последний танец и прощание», в котором запечатлена работа с пожилыми женщинами-хористками и движением, одновременно ускользающим и освобождающим, – за показом которого последует мастер-класс с участием хореографа Ренаны Раз, иллюстрирующий язык тела, придуманный Полани.

Отдельные фильмы откроют зрителю малоизвестные страницы израильской истории, например – «Ада Серени: дама в чёрном платье», в котором впервые документально рассказывается о женщине, руководившей операциями Моссада по нелегальной репатриации евреев из Италии и которой, несмотря на героизм, не нашлось места в учебниках; или «Город мёртвых», – поэтический, наполненный юмором взгляд на подземный мир могил и катакомбы на холме Хар ха-Менухот, вызывающий размышления о границе между жизнью и смертью.

В числе зарубежных фильмов, включённых в программу фестиваля, – «Гугуш: сделана из огня», рассказывающий о поп-диве, скрывавшейся от исламской революции в Иране; «Адаптация к темноте» – тревожный рассказ о единственном в истории еврее, осуждённом за нацистские военные преступления; а также «Проблема с мистером Дудлом», фильм, в котором за нарочито легкомысленной формой скрывается история художника, балансирующего на грани признания и личного краха.

Среди специальных мероприятий – ботаническая мастерская с посещением выставки «Есть цветы: между полками библиотеки», танцевальный вечер после показа фильма «Хора», а также музыкальная медитация, сопровождающая исследование звука как терапевтической практики в фильме «Does Sound Heal». Впервые пройдут и показы студенческого кино из ведущих школ Израиля.

Завершится фестиваль 21 августа вечерним показом фильма «Марианна и Леонард: слова любви», рассказывающего о сложной и красивой связи между Леонардом Коэном и его музой Марианной Илен, начавшейся на острове Идра в 1960-х. Сразу после – под небом иерусалимского лета – выступит певец Иври Лидер с Израильским камерным оркестром, исполнившим песни Коэна в оркестровых аранжировках, закрывая фестиваль на ноте любви, памяти и света.

Среди знаковых фильмов – “Мы снова будем танцевать” режиссера Ярива Мозера, документирующий жизнь выживших после трагедии на фестивале “Нова”. Картина уже получила премию “Эмми” 2025 года как выдающийся документальный фильм на актуальную тему.

Открытие фестиваля

📅 Воскресенье, 17 августа 2025 г., 20:30

📍 Парк имени Батии и Идана Офера, Национальная библиотека Израиля

Фильм открытия: «Этот вечер с Йорамом Гаоном»

На премьере будут присутствовать певец Йорам Гаон и режиссёры фильма – Морис Бен-Майор, Коби Фарадж и Шай Лахав.

Этот кинопортрет раскрывает фигуру Йорама Гаона – знаковую личность израильской культуры, артиста, музыканта, актёра и общественного деятеля, известного миллионам. Впервые камера фокусируется не на образе, а на человеке: от юношеской дерзости до одиночества в зрелом возрасте, от триумфа сцены до личных выборов. Это искреннее и глубокое свидетельство об израильской идентичности – через историю одного из её самых ярких носителей.

Основная программа

Фестиваль включает более 20 документальных фильмов, среди которых:

«My Bee Family» (17.08, 13:30) – хроника трёх поколений пчеловодов, переплетение природы, старения, родства и земли.

(17.08, 13:30) – хроника трёх поколений пчеловодов, переплетение природы, старения, родства и земли. «Ai Weiwei’s Turandot» (17.08, 15:30) – режиссёрский дебют китайского художника и активиста Ай Вэйвэя, соединяющий оперу Пуччини и политический комментарий.

(17.08, 15:30) – режиссёрский дебют китайского художника и активиста Ай Вэйвэя, соединяющий оперу Пуччини и политический комментарий. «Adaptation to Darkness» (17.08, 18:20) – история еврейского психиатра, ставшего нацистским преступником.

(17.08, 18:20) – история еврейского психиатра, ставшего нацистским преступником. «The Listener» (18.08, 10:30) – портрет Дори Лауба, выжившего в Холокосте психиатра, заложившего основу видеоархивов свидетельств.

(18.08, 10:30) – портрет Дори Лауба, выжившего в Холокосте психиатра, заложившего основу видеоархивов свидетельств. «Seasons of Dance» (18.08, 12:30) – хореографическая интерпретация «Времен года» Вивальди и Рихтера.

(18.08, 12:30) – хореографическая интерпретация «Времен года» Вивальди и Рихтера. «The Sleeper – The Lost Caravaggio» (18.08, 14:45) – художественный триллер о случайно найденной картине стоимостью 300 млн евро.

(18.08, 14:45) – художественный триллер о случайно найденной картине стоимостью 300 млн евро. «Waiting for Him» (18.08, 17:30) – премьера с участием героев фильма.

(18.08, 17:30) – премьера с участием героев фильма. «Kings of the Cassettes – The Reuveni Brothers» (18.08, 20:30) – об основателях музыкальной революции мизрахи – восточной музыки – в Израиле.

(18.08, 20:30) – об основателях музыкальной революции мизрахи – восточной музыки – в Израиле. «Ada Sereni: The Lady in the Black Dress» (19.08, 10:30) – фильм и дискуссия о роли женщин в истории.

(19.08, 10:30) – фильм и дискуссия о роли женщин в истории. «We Will Dance Again» (19.08, 15:30) – Эмми-победитель, хроника выживших с фестиваля Nova 7 октября.

(19.08, 15:30) – Эмми-победитель, хроника выживших с фестиваля Nova 7 октября. «Hora» (19.08, 16:30) – символическое осмысление израильской фольклорной хореографии.

(19.08, 16:30) – символическое осмысление израильской фольклорной хореографии. «The Rovina Legacy» (19.08, 20:30) – о Хане и Илане Ровина, легендах израильского театра и эстрады.

(19.08, 20:30) – о Хане и Илане Ровина, легендах израильского театра и эстрады. «Mr. Nobody Against Putin» и «2000 Meters to Andriivka» (20.08) – фильмы о России и Украине.

и (20.08) – фильмы о России и Украине. «Googoosh – Made of Fire» (20.08, 17:00) – история иранской певицы, ставшей символом женского сопротивления.

(20.08, 17:00) – история иранской певицы, ставшей символом женского сопротивления. «Necropolis» (20.08, 17:30) – философская кинопоэма о смерти, памяти и труде.

(20.08, 17:30) – философская кинопоэма о смерти, памяти и труде. «Girl, Woman» (20.08, 20:30) – семейный фильм-поиск об отцовстве и женской идентичности.

(20.08, 20:30) – семейный фильм-поиск об отцовстве и женской идентичности. «Iranian Rave» (21.08, 13:00) – два тегеранских диджея борются за право на музыку.

(21.08, 13:00) – два тегеранских диджея борются за право на музыку. «The Trouble With Mr Doodle» (21.08, 10:30) – история художника и внутренней борьбы.

Закрытие фестиваля

📅 Четверг, 21 августа 2025 г., 20:30

📍 Парк Национальной библиотеки

Показ: «Marianne & Leonard: Words of Love»

Фильм рассказывает о любви Леонарда Коэна и его музы Марианны Илен, начиная с их жизни на острове Идра в 1960-х и до звёздного пути Коэна.

После показа – концерт:

Иври Лидер и Израильский Камерата-оркестр Иерусалима исполнят песни Леонарда Коэна.

ФИЛЬМЫ НА РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

«Господин Никто против Путина»

Дания / Чехия, 2025, 90 минут, на русском языке, с субтитрами на иврите

📍 Семинарские залы, этаж -2

🗓 Среда, 20 августа, 11:15

«Не генералы выигрывают войны, а учителя», – заявляет Владимир Путин в своей речи накануне начала «специальной военной операции» в Украине, давая тем самым ясный сигнал системе образования о том, какие ценности теперь следует продвигать. Однако Паша Таланкин, преподаватель и видеооператор в небольшой промышленной деревне в предгорьях Урала, воспринимает эти слова несколько иначе. Воспользовавшись новыми идеологическими директивами, он начинает тайно фиксировать на камеру всё возрастающую пропаганду, всплеск национализма и милитаризма, нацеленный на идеологическую (а впоследствии и физическую) мобилизацию школьников, а также моральные дилеммы, с которыми сталкиваются такие же учителя, как он сам, стремящиеся сохранить внутреннюю честность и остаться верными совести. Опасаясь за свою безопасность, Паша планирует побег – рискованный и почти невозможный. Этот мощный трагикомический документальный фильм предлагает редкий и абсолютно нецензурированный взгляд на жизнь «маленького человека», внезапно вынужденного стать двойным агентом правды, исполняющим веления совести и осознанно идущим против власти.

🎬 Режиссура: Давид Боренштейн, совместно с Павлом Таланкиным

🎥 Операторская работа: Павел Таланкин

🎞 Монтаж: Николай Монберг, Ребекка Лёнквист

🎼 Музыка: Михал Ратай, Йонас Струк

🎧 Звук: Петер Шульц, Кевин Бавнхёй, Тайс Сивсиг

📽 Продюсеры: Хелле Фабер

🎬 Продюсерская компания: Made in Copenhagen, совместно с PINK

🎉 Участник фестивалей: Sundance, CPH:DOX, Göteborg, DocsBarcelona, Millenium Docs Against Gravity, Zagrebdox, Docville

«2000 метров до Андреевки»

Украина, 2025, 106 минут, на украинском и английском языках, с субтитрами на иврите

📍 Аудитория имени Давида Гефена

🗓 Среда, 20 августа, 11:45

⚠️ Внимание: фильм содержит сцены, которые могут быть восприняты как тяжёлые. Рекомендуется предварительная оценка чувствительности перед просмотром.

Мстислав Чернов, потрясший зрителей всего мира своей «20 дней в Мариуполе» – отмеченной наградами на DocАviv 2023 и получившей премию «Оскар» за лучший документальный фильм, – возвращается с новым произведением, ещё более мастерски и неумолимо правдивым. Его камера следует за украинским подразделением, выполняющим задание по освобождению стратегически важной деревни, захваченной российскими силами. Метр за метром, траншея за траншеей, осознание того, что эта война может не иметь конца, постепенно овладевает солдатами. Пугающие пейзажи разрушенной земли, реалистичные сцены боёв, снятые с касок бойцов, и абсурдная до ужаса атмосфера тотальной войны приводят к неизбежному сравнению с фильмом «На Западном фронте без перемен». Однако, как заметили члены жюри CPH:DOX, вручившие фильму награду F:ACT, «это не первая мировая – это сегодняшняя война, здесь и сейчас».

🎬 Режиссура, операторская работа: Мстислав Чернов

🎞 Монтаж: Мишель Мизнер

🎼 Музыка: Сэм Слейтер

📽 Продюсеры: Мстислав Чернов, Мишель Мизнер, Рейни Аронсон-Рат

🎉 Участник фестивалей: Sundance, CPH:DOX

«Светлые воспоминания»

Эквадор / Германия, 2024, 78 минут, на русском и испанском языках, с субтитрами на иврите

📍 Семинарские залы, этаж -2

🗓 Среда, 20 августа, 14:40

Миша никогда не знал своего деда – фигура которого всегда витала в его семье словно тень, не поддающаяся осмыслению. Эта загадочная личность унаследовалась в виде оставленных после него предметов – двух камер 1930-х годов и стопки старых, хаотичных фотографий, запечатлевших жизнь в маленьком андинском городке. Бабушка Миши не узнаёт большинство лиц на снимках, но сама возможность прикасаться к этим фрагментам прошлого даёт герою шанс раскрыть тайны, тщательно хранимые десятилетиями, и понять, как молчание, насилие и отсутствие фигуры деда сформировали повторяющиеся, запутанные узоры взаимоотношений в его семье. Удивительная способность камеры – посредством точной экспозиции к свету фиксировать моменты, заменяющие собой память – становится здесь не только техническим, но и символическим актом. Этот фильм – путь к ответу, возможно даже – к исцелению.

🎬 Режиссура, операторская работа: Миша Вальехо Прут

📽 Продюсеры: Майфе Ортега Абуд, Исабела Парра, Дарио Агигре

🎬 Продюсерские компании: Tiempo Filmproduktion, Caleidoscopio Cine

🎞 Сценарий, монтаж: Андрес Корнехо Пинто

🎧 Звук: Эмиль Плонски

🎼 Музыка: Кристиан Мехия Родригес

🎉 Участник фестивалей: IDFA, Cinelatino Toulouse, San Diego Latino Film Festival, True/False, Pordenone, Cartagena FICCI, Full Frame

«Ада Серени: дама в чёрном платье»

Израиль, 2025, 60 минут, на иврите, с субтитрами на иврите

📍 Семинарские залы, этаж -2

🗓 Вторник, 19 августа, 10:30

Кто была Ада Серени, та самая «дама в чёрном платье»? И почему её имя так долго отсутствовало в исторических хрониках? Единственная женщина, когда-либо возглавлявшая «Моссад ле-Алия Бет» в Италии, она действовала смело, умело и решительно, способствуя тайной транспортировке тысяч выживших в Катастрофе евреев в Землю Израиля. Несмотря на её заслуги, её имя было вычеркнуто из коллективной исторической памяти. Этот фильм возвращает Аду на то место, которое по праву ей принадлежит – в центр повествования о героизме, сопротивлении и национальном становлении.

🎬 Режиссура и сценарий: Ноа Аарони

📽 Продюсер: Леви Цини

🎞 Монтаж: Ори Дердикман

🎥 Оператор: Талия (Тулик) Галон

🎧 Звук: Нил Гиббс

🎼 Музыка: Галь Лев

🎨 Анимация: Юэль Фрёлих, под руководством Авица Каца

🖍 Иллюстрации: Ави Блайер

🎬 Продюсерская компания: Doc.Films Ltd

Тема Холокоста и его предыстории вновь обретает остроту и присутствует в ряде фильмов фестиваля. Среди них:

– “Кишка: рассказывая себе” – история художника-графика Мишеля Кишки, сына выжившего в Холокосте, который с годами превратился в пророка апокалипсиса. После фильма выступит переводчица и редактор Михаль Паз Клапп.

– “Приспособление к темноте” – фильм о докторе Эдвине Кацен-Элленбогене, пионере психиатрии, загадочном шпионе и гипнотизере, и единственном еврее, осуждённом как нацистский военный преступник.

– “Слушатель” – повествование о психиатре Дори Лаубе, пережившем Холокост и создавшем первую в США программу по документированию свидетельств травмы. Его метод “активного слушания” сегодня используется для архивирования свидетельств выживших после резни 7 октября. После показа выступят режиссёр Охад Уфаз и Майя Ган-Цви, координатор национального проекта по сбору свидетельств об этих событиях.

– “Некрополь” – путешествие по главному еврейскому кладбищу Иерусалима и его подземным ярусам. Это взгляд на культуру, сформированную вокруг смерти. В сопровождение к фильму в библиотеке откроется мини-выставка редких и странных артефактов, связанных с жизнью и смертью.

Дополнительно

В течение всех дней фестиваля проходят:

Дискуссии с режиссёрами и героями фильмов

Тематические лекции (например, о феминизме в истории, о комиксах и Холокосте, о женской музыке в Иране)

Открытые мастер-классы и танцевальные вечера

Выставки редких архивных материалов из коллекции библиотекиБилеты доступны на сайте фестиваля:

👉 https://docutext.nli.org.il

https://www.facebook.com/tarbutnli 📍 Адрес: Национальная библиотека Израиля, кампус Гиват-Рам, Иерусалим

🕒 Даты: 17–21 августа 2025 г.