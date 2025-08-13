Звон, зной и Зурбавель “Златых врат 8”

Впечатления – © Маша Хинич. Photo – © by Asya Skorik Жарко, очень жарко. И вчера было не легче. Неудивительно, что в эту липкую, расплавленную жару, возвращаясь домой, пробивая себе туннель в размякшем тель-авивском воздухе, я забыла название города, которое вертелось на языке. Что-то звенящее, заливистое, звучное, золотое, почти волшебное. То ли Зурбаган, то ли Занзибар – хотя, конечно, это не город, то ли Зурбавель, о котором поведал нам невидимый закулисный нарратор. Но было понятно сразу, что с самого начала речь шла об Иерусалиме – Зурбавеле земном и небесном, о городе, который в этот вечер стал темой и сценой балета “Златые Врата 8” Эльада Шехтера и его группы c.a.ta.m.o.n – The c.a.t.a.m.o.n Dance Group, представившей премьеру на фестивале Tel-Aviv Dance 2025.

Из пластики движения, музыки и слов – почему-то на английском, но пусть – складывался спектакль, в котором центральным образом оставалась тайна Иерусалима и его звуков. Иногда казалось, что четверо танцовщиков своими коллаборациями и пластическими диалогами лишь иллюстрируют звуковой ряд, созданный из шумов и голосов города музыки и рассказов. И это действительно так: в основе саундтрека – звуки улиц, собранные в партитуру. Это уже не первая попытка передать ритм и дыхание Иерусалима через балет, но у Шехтера она становится ритуалом, в котором движения рождаются из тишины, а шаги и паузы – из перезвона иерусалимских колоколов.

Хореограф и танцовщик Эльад Шехтер, одна из ведущих фигур в области современного танца в Иерусалиме, вместе со своим ансамблем c.a.t.a.m.o.n обратился к древнему символу – Золотым воротам Старого города, запертыми веками, называющимися Вратами Милосердия, замурованными в ожидании будущего обновления, времени примирения и исцеления.

Спектакль “Златые Врата 8” строится как современный ритуал, где сцена студии (зрители сидели по овальному периметру на высоких барных стульях) становится пространством едва ли не молитвенным.

В основе работы – коллаж движений. Каждое движение – словно цитата, фраза, вырванная из контекста, вплетенная в новый текст. Пластика сочетается с паузами, дыханием, звуками улиц. Это не линейный сюжет, а внутренняя церемония: тишина – движение – образ – и снова тишина, в которой зритель слышит собственные воспоминания и мечты.

Ансамбль c.a.t.a.m.o.n, основанный в 2012 году в иерусалимском районе Катамон, с самого начала рассматривал танец как язык культурного диалога. Его миссия – работать с городским пространством, вовлекать публику в разные формы взаимодействия и разрушать привычные границы между сценой и зрителем. Одним из знаковых проектов c.a.t.a.m.o.n стал фестиваль «От Яффо до Агриппас», когда танцевальные представления проходили прямо среди торговых рядов рынка Махане Иегуда.

Шехтер начинал работать над концепцией c.a.t.a.m.o.n в одиночку, но позже пригласил Идо Лахава Ноя – историка искусства и куратора, обладателя докторской степени по средневековому еврейскому искусству, стать директором группы. Ной, не будучи танцовщиком или хореографом, принес в коллектив свой опыт работы с культурными проектами и музеями, привнеся академическую точность и вкус к эксперименту.

Участники с.a.t.a.m.o.n ищут альтернативные пространства: от гостиничных номеров, где зрителей впускают по пятеро и помещают в самое сердце действия, до дворов, башен и залов музеев. Каждый раз меняется не только декорация, но и сама ткань спектакля.

В «Златых Вратах 8» та же идея – зритель не отделён, он внутри. Звуки города – шорохи, шаги, перезвон – сливаются с движением танцовщиков, а движения становятся продолжением этих звуков. Иерусалим предстает то хрупким и замкнутым, то открытым и зовущим: ворота откроются, и мир за ними окажется доступен каждому – хотя бы в танце.

«Я танцую с десяти лет, – говорит Шехтер. – Пройдя все привычные традиции танца, я постепенно пришёл к этой новой форме представления, которая позволяет использовать танец как культурный язык, а также как место встречи альтернативных культур в Иерусалиме». Эта форма танца, по его словам, «даёт зрителю возможность свободного самовыражения через человеческое тело».

Трейлер אלעד שכטר • ק.ט.מ.ו.ן | שער 8 מוזהב https://www.youtube.com/watch?v=rCUabKwy9bA

