На днях открылся фестиваль Tel-Aviv Dance, подробный анонс которого можно прочитать вот здесь Израильские премьеры на фестивале Tel-Aviv Dance 2025 – ISRAELI CULTURE и здесь Фестиваль Tel-Aviv Dance 2025 – с 6 по 16 августа. Посттравма в движении – ISRAELI CULTURE . Программа такая, что глаза разбегаются, и хочется пойти на всё. Но это, конечно, совершенно нереально. Поэтому выбрала несколько представлений.
אור שרייבר ובובי ג’ין סמית’המתנות / בליווי מוזיקה חיה: יונתן דסקל
В этом перформансе сошлось всё, что может характеризовать успешное фестивальное произведение. Оригинальность, провокативность, талантливость, новизна.
Речь о фильме-балете: “המתנות” – “Ожидания” – удивительной постановке хореографов и танцоров Ора Шрайбера и Бобби Джен Смит. Вместе с ними самими в балете танцуют Астрид Эльбо, Киззи Матиакис, Александр Бозинов. Все – бесподобно выразительные и красивые, все – на пределе, на грани нервного срыва.
Фильм можно увидеть в Youtube, с записанным звукорядом. И он красив, талантлив и впечатляет необыкновенно. Но вот это волшебство живого звука и партнёрства, которым был пропитан воздух в зале Йерушалми субботним вечером, думаю, не вернуть…