Впечатления от Ольги Гольдиной. Фото – © Ор Шрайбер На днях открылся фестиваль Tel-Aviv Dance, подробный анонс которого можно прочитать вот здесь Израильские премьеры на фестивале Tel-Aviv Dance 2025 – ISRAELI CULTURE и здесь Фестиваль Tel-Aviv Dance 2025 – с 6 по 16 августа. Посттравма в движении – ISRAELI CULTURE . Программа такая, что глаза разбегаются, и хочется пойти на всё. Но это, конечно, совершенно нереально. Поэтому выбрала несколько представлений. И первое же, на котором была в субботу вечером, оказалось попаданием в десятку. אור שרייבר ובובי ג’ין סמית’המתנות / בליווי מוזיקה חיה: יונתן דסקל

В этом перформансе сошлось всё, что может характеризовать успешное фестивальное произведение. Оригинальность, провокативность, талантливость, новизна. Речь о фильме-балете: “המתנות” – “Ожидания” – удивительной постановке хореографов и танцоров Ора Шрайбера и Бобби Джен Смит. Вместе с ними самими в балете танцуют Астрид Эльбо, Киззи Матиакис, Александр Бозинов. Все – бесподобно выразительные и красивые, все – на пределе, на грани нервного срыва.

Хаос и гармония движений, слияние тел и муки одиночества, прямые взгляды и загадочные полуулыбки – всё закручивается с возрастающим напряжением.

Их пятеро в комнате. Стоящих, сидящих, входящих, выходящих, танцующих то соло, то дуэтом, то всей группой, мятущихся, любящих и страдающих, одиноких и ищущих понимание. И ставящих метки мелом на стене. И ждущих. Мы так и не узнаем чего. Редкие звонки телефона, к которому мгновенно бросается кто-то из пятерых, каждый раз оказываются не тем и не о том. Главный и долгожданный прозвучит уже в пустом пространстве, когда последний отчаявшийся герой покинет комнату.

Пронзительный и дышащий нарастающей потерей надежды танец этот происходит то в полной тишине, то в сопровождении неуловимо раздражающего слух гула, то под аккомпанемент дивных фортепьянных переливов.

И вот тут – внимание! – на сцену в прямом и в переносном смысле выходит со-творец, со-автор и со-исполнитель этого спектакля.

Это он – прекрасный и синтетический музыкант и композитор по имени Йонатан Даскаль, написал 4 изумительных фортепианных пьесы для этого балета. Это он нежно и виртуозно исполнил эти пьесы, а также до-минорный прелюд Баха и “Павану на смерть инфанты” Равеля. Это он, живой, сидящий за роялем на сцене и синхронизирующий своё музыкальное дыхание с рисунком движения тел танцоров, создал совершенно неповторимое единение между происходящим на экране и вне его.

Фильм можно увидеть в Youtube, с записанным звукорядом. И он красив, талантлив и впечатляет необыкновенно. Но вот это волшебство живого звука и партнёрства, которым был пропитан воздух в зале Йерушалми субботним вечером, думаю, не вернуть…