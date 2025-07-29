Израильские премьеры на фестивале Tel-Aviv Dance 2025

Традиционный Фестиваль Tel Aviv Dance пройдет в этом году с 6 по 16 августа. 20 постановок, 7 израильских премьер, уличные выступления и открытые репетиции на площади Центра Сюзан Далаль, фильмы о балете и специальные мероприятия с бесплатным входом.

Полная информация о фестивале: https://www.israelculture.info/tel-aviv-dance2025/

В программе фестиваля несколько интересных израильских премьер:

Михаэль Гетман. «Страсть – одинокий охотник»

«Можешь ли ты представить себе, как удивительно – взглянуть, например, внутрь собаки, проходящей мимо: не разрезать её взглядом и не пройти насквозь, будто через окно, открывающееся на человека, – а именно войти в неё, попасть точно в то место, из которого она начинает быть собакой. И только не забыть вовремя выскочить обратно, пока окружающий мир не сомкнулся окончательно и ты не стал бы собакой внутри собаки, потерянным для всего остального мира». (Рильке, 1914; перевод: Ада Бродский)

Порой язык бессилен перед глубиной переживания. Он лишь намекает на нечто отсутствующее, касается тени утраченного. Мы, как охотники, идём по следам того, что уже исчезло.

Страсть – это одинокий охотник, в погоне за смыслом того, что не имеет имени.

Погоня за тем, что ускользает от любого определения.

Возможно, в конце концов, остаётся лишь сама охота.

Михаэль Гетман – хореограф из Тель-Авива, исследующий взаимосвязь между движением, языком и мышлением.

Сын Доры и Захарии Гетман, репатриировавшихся из Ленинграда после неудачной попытки угона самолёта еврейскими диссидентами в 1970 году («Операция Свадьба»). Его хореографические работы отличаются множественностью точек зрения, тонким исследованием связей между действием, движением, выражением и языком.

Михаэль Гетман изучает реакции тела на экстремальные состояния, вплетая в свои произведения отголоски исторических, культурных и поэтических контекстов. Гетман регулярно преподаёт на мастер-классах и курсах в профессиональных танцевальных школах.

Обучался в студии «Бат-Дор» под руководством Жаннет Ордман, затем присоединился к молодежной группе ансамблю «Бат-Шева» под художественным руководством Наоми Перлов. Позднее танцевал в «Бат-Шеве» и в Ballet Freiburg Pretty Ugly у Аманды Миллер. Михаэль – магистр искусств гуманитарного факультета Университета Хаддерсфилда (Англия). Его дипломная работа посвящена взаимодействию слов, идей и жестов в практике современного танца, в сравнительном исследовании с геометрическим методом философа Баруха Спинозы.

Премьера состоится 6 августа в 20:30, зал «Далаль»

גו לבן 25 גרם חלבון – במרקם קרמי ובטעם טבעי



Йоси Берг и Одед Граф. «Танцевальные движения во время войны»

Интересно, если бы не было войны – какой танец родился бы тогда?

Но война есть. И это движения, которые были созданы именно в это время, именно в этом месте.

Мы пишем сценарии, ищем новые способы рассказывать реальность – здесь мы управляем ситуацией.

Кажется, что земля уходит из-под ног? Тогда давайте вообразим, что под ногами – песок, море и лодка.

Этот ритуал – между нами, танцовщиками, и вами, зрителями – это ведь что-то особенное, правда?

Здесь мы можем плыть куда захотим.

Йоси Берг и Одед Граф – хореографы из Тель-Авива, начавшие свое взаимное сотрудничество в 2005 году.

Их творчество отличается физической выразительностью, остротой и иронией. Работы Берга и Графа показывались во всем мире: фестиваль Montpellier (Франция), American Dance Festival (США), Joyce Theater (Нью-Йорк), Dansens Hus (Стокгольм), SIDance (Южная Корея) и другие. Они не раз становились лауреатами престижных международных премий, а также работали приглашенными хореографами в танцевальных компаниях и университетах. В последние годы Йоси Берг возглавляет профессиональную танцевальную программу «Садна» в кибуце Гаатон, а Одед Граф руководил фестивалем «Curtain Up» в Израиле в 2020–2024 годах. И Берг, и Граф – лауреаты Премии Министерства культуры Израиля за выдающиеся достижения в области хореографии и премии Розенблюма за выдающиеся достижения в сценическом искусстве.

Премьера: 7 августа в 21:00 – Студия Захавы и Жака Далаля; 8 августа в 14:00 – Студия Захавы и Жака Далаля

יוסי ברג ועודד גרף • תנועות ריקוד של אמצע מלחמה

Ади Бутрус. «Камера-обскура» (Camera Obscura)

В своей новой работе Ади Бутрус бросает вызов самому себе. Впервые – один на сцене, он борется с отсутствием коллектива, с первозданными формами тела – выбирая их, ломая, балансируя между покорностью и победой.

Физическая и эстетическая борьба здесь становится основой реальности, пространством для сомнения, способом вернуть телу его земную сущность. Это попытка возложить на человека вес жизни, проверить его моральность и способность управлять разрушением, что таится внутри него. На заднем плане сцены – пшеничное поле, вдохновлённое картиной Уинслоу Хомера «Ветеран на новом поле» (1865), изображающей солдата-земледельца после Гражданской войны в США. В «Камере-Обскуре» настоящее пронизывает прошлое; пшеница становится символом скорби и жизни, утешения и опасности, возможности роста после разрушения эпохи.

Ади Бутрус родился в 1989 году. Хореограф, танцовщик, автор саундтреков и сценограф. Учился в рамках семинара Мате Ашер (кибуц Гаатон) и в Профессиональной танцевальной программе (Тель-Авив-Яффо). Его дебютная работа «Что меня действительно бесит» принесла ему первую премию фестиваля «Оттенки танца» в 2013 году. После десяти лет активной творческой деятельности в 2022 году он получил Премию Министерства культуры и спорта Израиля за достижения в хореографии.

В своих работах Ади исследует темы человеческой морали, борьбы как условия преодоления, нового восприятия тела и стремления к гармонии – всего того, что он выражает через танец.

Хореография, исполнение, звук, сценография: Ади Бутрус

Свет: Офер Лауфер

Драматургия и репетиции: Яэль Венеция

Костюмы: Став Струз Бутрус

Ассистент сценографа: Офер Лауфер

Видео и монтаж: Нир Вайс

Премьера состоится 10 августа в 20:00 – Студия Захавы и Жака Далаля

עדי בוטרוס • קמרה אובסקורה



Эльад Шехтер и ансамбль c.a.t.a.m.o.n. «Золотые Врата 8» (Golden 8 Gate)

Среди древних камней Иерусалима и трещин времени стоят запечатанные на века

Врата Милосердия. Восьмые ворота в стенах Старого города остаются закрытыми и ждут своего времени.

В своей новой работе «Золотые Врата 8» Эльад Шехтер создаёт современный ритуал, вдохновлённый верой в будущее открытие ворот и надеждой на «золотой век», который последует за этим событием.

Танец движется между сакральным и профанным, между телом и мифом, между Иерусалимом и всем человечеством.

Шехтер вместе с группой c.a.t.a.m.o.n создаёт поэтический коллаж на основе движений, собранных у десятков иерусалимских хореографов, каждый из которых предложил свою фразу, отражающую духовность города.

Спектакль сопровождается звуками, записанными на улицах Иерусалима. Это не просто танец, а жест тоски, ритуал надежды, который рождается из разбитого города и призывает к состраданию, примирению и исцелению. «Золотые Врата 8» – это попытка представить момент, когда откроются внутренние и внешние врата, когда станет возможным хоть на мгновение прикоснуться к будущему, полному милости, света и единения.

Эльад Шехтер – хореограф, танцовщик, куратор и культурный деятель из Иерусалима. Основатель ансамбля c.a.t.a.m.o.n и художественный руководитель инновационных фестивалей, таких как «От Яффо до Агриппас» и «Гостиничный сервис». Его работы представлены более чем в 20 странах, отмечены международными наградами, включая серебряную медаль Международного конкурса хореографии в Пекине.

Шехтер вдохновляется Иерусалимом как микрокосмом культуры, исследует встречи тел, идей и культур. Имеет степень магистра в области управления культурными институциями и инноваций в искусстве. Участвует в исследовательских проектах и международныхтворческих программах.

Хореография: Эльад Шехтер

Танцовщики: Юлия Мажетская, Миа Эвиан, Эйрад Бен Галь, Рони Саги

Репетиции и художественная поддержка: Гилад Иерушалми

Музыка: Ори Кадишай

Костюмы: Ади Яир

Продюсер: Том Горенберг Яркони

Художественное наставничество: Наоми Перлов, Тамир Этинг

Тексты: Итало Кальвино, Иехуда Амихай

Редакция текстов и презентация: Тхелет Зоар

Видео и монтаж: Нир Вайс

Премьера состоится 12 августа в 20:30 – Студия Захавы и Жака Далаля

אלעד שכטר • ק.ט.מ.ו.ן | שער 8 מוזהב



Хани Сиркис. «Взлёт» (Take Off)

Премьера. Копродукция с Центром Сюзан Делаль

В работе «Взлёт» раскрывается путь персонажа, который шаг за шагом словно сбрасывает с себя кожу. В процессе непрерывного «разоблачения» зрители приглашаются взглянуть на персонаж каждый раз по-новому. Хореограф, танцовщица и драг-артистка Хани Сиркис (в образе драг-персонажа Барби Кьют) использует в спектакле драг-медиаформу, которую она исследует в последние годы. Начав с полностью замаскированного образа, персонаж постепенно растворяется, открывая множество своих лиц. В работе звучит главный вопрос: скрывает ли маска истину – или, наоборот, именно она позволяет её раскрыть?

Спектакль включает сцены с полностью обнаженными танцорами

Хани Сиркис родилась в Израиле в 1998 году. Выпускница танцевального отделения школы искусств имени Тельмы Йелин. Также училась в Академии танца Ширы Ганор. В 2016 году присоединилась к ансамблю «Бат-Шева», а в 2018 – к основной труппе, где танцевала до 2022 года. С 2022 года Хани начала преподавать и ставить работы Охада Нахарина в Израиле и за рубежом, параллельно работая учителем движения Гага.

Её авторские работы были представлены в проектах «Batsheva Dancers Create» и на фестивале «Интимиданс» в Тель-Авиве.

В 2021 году Хани начала выступать и создавать проекты в образе Барби Кьют. Она основала линию драгшоу Kunty Klub. В последние годы активно занимается также дизайном костюмов – как для своих работ, так и для других артистов.Автор и исполнитель: Хани Сиркис

Участники: Гилад Ашери, Офир Ашери

Свет: Ави Йона Буэно (Бамби)

Сценография: Гади Цахор

Костюмы: Хани Сиркис

Драматургия: Мила Леви

Звук: Даниэль Газит

Фото и видеомонтаж: Йоав Эртишик, 9ron9

Продюсер: София Ааронсон

Премьера состоится в среду 13 августа в 20:30, зал «Далаль»

חני סירקיס • Take Off



Ноа Цук. «Судьбы» (Destinies)

В своей работе «Судьбы» Ноа Цук стремится исследовать и встретиться лицом к лицу с судьбой постоянно меняющегося человеческого тела. Наше стремление измерять возраст – это попытка упорядочить естественные процессы изменений тела, видимых и скрытых, происходящих в течение жизни. Встреча с телом, меняющимся с возрастом, становится для нас встречей с судьбой, с ограничением, с тем, что невозможно изменить. Наблюдая, как разворачивается судьба тела во времени, мы касаемся и самого измерения времени, которое, как и тело, даётся нам как нечто предначертанное – и мы ведём с ним бесконечный духовный диалог. Танец становится своего рода дерзким ответом судьбе. Он воспринимает тело не только как материю или ограничение, но как инструмент исследования, развития и духовного процесса.

Наряду с бесконечным течением времени существует и ритуал – устоявшееся действие,кажущееся неизменным, словно пророчество, исполняющее само себя. Ритуал необходим нам как символ постоянного бытия и принадлежности. Но если сам ритуал остаётся неизменным, наше отношение к нему меняется на протяжении жизни.

Ноа Цук – израильская хореограф и танцовщица. В течение 12 лет была участницей труппы «Бат-Шева». С 2009 года занимается самостоятельной творческой деятельностью. Её работы ставились как в Израиле, так и за рубежом: в Швейцарии, США, Сингапуре, Норвегии, Великобритании, Германии, Италии и других странах.

Во многих проектах Ноа сотрудничает с мультидисциплинарным художником Охадом Фишофом – вместе они создают не только сценические постановки, но и видеоарт.

Ноа преподаёт язык движеия Гага и собственный репертуар в Израиле и по всему миру. Среди прочего, она ведёт занятия в Иерусалимской академии музыки и танца, в семинаре кибуца Гаатон, в программе подготовки танцовщиков и в колледже «Семинар а- киббуцим».

Ноа Цук – лауреат премии Яира Шапиро за выдающиеся достижения в танце, дважды награждена Премией министерства культуры Израиля за 10-летнюю творческую деятельность.

Хореография: Ноа Цук

Танцоры: Ория Нир, Кима Цук Фишоф, Ноа Гроних, Хен Агрон, Аталья Бен-Дов, Андреа Констанцо Мартини, Галия Бевер, Ноа Цук

Звук и драматургия: Охад Фишоф

Свет: Дани Фишоф

Костюмы: Эри Накамура

Репетитор: Матан Давид

Технический менеджмент: Магента

Видеосъёмка и монтаж: Нир Вайс

Премьера состоится 14 августа в 21:00, зал «Далаль»

נועה צוק • גורלות



Шарон Валевски. «Без слов» (speech-less)

Резиденция фестиваля

«В 1995 году расстояние между моим домом и резиденцией премьер-министра составляло 550 метров. Прошли годы, и я время от времени вновь измеряю – физическое и ментальное – расстояние между собой и премьер-министром. Спустя тридцать лет я всё та же девочка, которая родилась в стране, где убили главу правительства. Когда я впервые услышала слово «сквад», оно относилось к группе конгрессвумен США, но потом я поняла, что в уличном языке, в хип-хопе, это команда, с которой хочется себя ассоциировать.

Я ищу лидеров, с которыми могла бы себя отождествить – человечных, смелых. Хочу увидеть их вблизи, почувствовать их дыхание, заметить каплю пота на лбу, как- будто могу дотронуться до них рукой. И вот речи, которые когда-то звучали с искренним намерением, становятся саундтреком живого, чувственного тела, чтобы попробовать представить себе другое настоящее».

Шарон Валевски – многопрофильная артистка, хореограф, танцовщица и педагог. Она ставит перформансы, в которых исследует политические и социальные темы, сочетая движение, голос и текст.

Её работы показывались в разных художественных пространствах Израиля: Центр «Келим», ярмарка «Freshpaint», фестиваль «Гражданин здесь» в театре «Каров», фестиваль «Между небом и землёй», Центр «Махоль Шалем», галерея «Мекарер», Иерусалимский зал YMCA и т.д.

Шарон – бакалавр психологии и педагогики – начала свой творческий путь в сообществе ANAT («Искусство как вклад в общество). Она работает со взрослыми и пожилыми людьми, преподаёт метод Фельденкрайза, хип-хоп и импровизацию.

שרון ולבסקי • speech-less – YouTube

Хореография: Шарон Валевски

Танцоры-создатели: Хавивья Геркулес, Йогев Гендель, Галь Зусманович, Туваль Решеф

Драматургия и художественная поддержка: Дафи Кац, Шахар Блюменфельд

Консультация: Дафи Кац

Музыкальное руководство: Инон Инбар

Продюсер: Шарон Валевски

Видео и монтаж: Нир Вайс

Использованы речи: Ричард Никсон, Санна Марин, Алексей Навальный, Соджорнер Трут

Проект создан в рамках программы резиденций Центра Сюзан Далаль для фестиваля Tel Aviv Dance 2025.

Премьера: 14 августа в 20:00 – Студия Захавы и Жака Далаля; 15 августа в 12:00 – Студия Захавы и Жака Далаля

Трейлер фестиваля: https://www.youtube.com/watch?v=7QXFCFo-pCo

Дополнительная информация и билеты: https://telavivdance.suzannedellal.org.il/en/

А также в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/Tel-Aviv_Dance

Текст: Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting