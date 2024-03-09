6-я Иерусалимская весенняя биеннале 2024. 10 марта – 29 апреля 2024 г. 30+ выставок на 20+ площадках

Текст и фото – по материалам пресс-релиза



6-я Иерусалимская биеннале https://jerusalembiennale.org/ посвящена исследованию пространств – тех, где пересекаются современное искусство и еврейский мир. Цель биеннале в этих пространствах – позволить творчеству проявить себя в сфере современного еврейского искусства.

Иерусалимская биеннале предоставляет профессиональным художникам и кураторам платформу для показа произведений искусства и выставок, связанных с еврейской мыслью, духом, опытом или традициями, с созданием современного разговора о еврейском и израильском искусстве.

С момента своего создания более десяти лет назад Иерусалимская биеннале организовывалась уже шесть раз (2013, 2015, 2017, 2019, 2021 и немного – в 2023-м году ) и постоянно разрастается в своих масштабах, влиянии и престиже, принимая сотни художников из разных стран и тысячи любителей искусства.

На 6-й Иерусалимской весенней биеннале будет представлено более тридцати выставок на двух с лишним десятках площадок в различных выставочных пространствах столицы. Биеннале открывается 10 марта и продлится до 29 апреля 2024 года. Иерусалимская биеннале постепенно – все-таки уже 10 лет прошло с момента создания – становится крупной платформой для современного еврейского искусства – от работ современных еврейских художниц из Нью-Йорка до архитектурных проектов.

Несколько выставок 6-й Иерусалимской биеннале (перенесенной из-войны и изначально планировавшейся на ноябрь 2023 год) уже были показаны в Северной и Южной Америке и в Европе в знак солидарности с Израилем. Тема 6-й биеннале – «Железное стадо», дословный перевод ивритской фразы «Цон Барзель» – позволила исследовать основы современной культуры и выявить через взгляды кураторов и художников движения, идеи, людей и моменты, которые стали символами наших культурных ценностей. Еще один аспект этой биеннале – признание еврейских и израильских женщин-художниц. Тема «Цон Барзель» на нынешней биеннале скорректирована с войной, с текущей ситуацией и будет рассмотрена на Иерусалимской весенней биеннале вместе с новым контентом, созданным после черной субботы 7 октября.

Основатель и художественный руководитель Иерусалимской биеннале Рами Озери говорит: «Черная суббота 7 октября перевернула все наши планы, но, несмотря на это, наши коллеги во всем мире организовали серию демонстраций солидарности с Иерусалимом. Пришло время вернуться в город. Начало месяца Адар-бет – 10 марта – станет днем открытия 6-й Весенней биеннале и мы надеемся, что эта дата превратится в знак поворота к лучшему. Задача создания и поддержки путей сотрудничества в международном мире искусства актуальна сегодня как никогда и важнее, чем когда-либо. Мы же при этом привержены идее сохранения Иерусалима на международной карте современного искусства».

Весенняя биеннале пройдет более чем на 20 площадках по всему Иерусалиму, включая историческое здание Шаарей Цедек на улице Яффо, музей Гейхал Шломо, Музей Библейских стран, Музей итальянского еврейства, «Музей на стыке» – «Музеон аль ха-Тефер», Иерусалимский институт Ван Лир , «Театрон Иерушалаим», Иерусалимский ботанический сад, арт-центр «Ха-Мифъаль», Галерея «Бейта», уличная галерея «Черный ящик» и другие.

Полный список выставок, инсталляций и мероприятий можно найти здесь https://jerusalembiennale.org/, нажав на «квадратик» определенного выставочного пространства ( внутри каждого «квадратика» – описания выставок, много фотографий и изредка даже и возможность сгрузить каталоги выставок в формате pdf).

Вот несколько примеров:

«Дворец во времени» Музей «Гейхал Шломо» – https://jerusalembiennale.org/new-page-23 – улица Кинг Джордж 58, Иерусалим – культурный центр «Гейхал Шломо».

«Дворец во времени» – первая архитектурная выставка Иерусалимской биеннале, на которой демонстрируется тенденция возвращения к истории и наследию в архитектуре современных религиозных еврейских зданий в разных странах. В этих архитектурных проектах используется наследие различных временных слоев еврейской истории и подчеркивается их важность в формировании еврейской архитектурной идентичности. Выставка исследует материальные последствия разрушения еврейских памятников во время Хрустальной ночи и Второй мировой войны для формирования последующих еврейских архитектурных стилей.

Дизайн еврейских религиозных зданий в послевоенный период характеризовался использованием типовых современных экстерьеров, не привязанных к какой-либо конкретной традиции. Сегодня, в 21-м веке, развивается новая архитектурная форма, характеризующаяся непосредственным взаимодействием с еврейским историческим наследием, переосмысленным в современном стиле. Наряду с проектами представлены работы трёх израильских художников, затрагивающие смежные темы.

Куратор выставки – д-р архитектуры Наоми Симхони.

Участники: OMA New York / Shohei Shigematsu, Manuel Herz Architects; Switzerland, Wandel Hoefer Lorch and Hirsch Architects; Germany, Safdie Architects; Jerusalem / Singapore / Boston / Shanghai, Uri Padan Architects; Tel Aviv-Yafo, Dana Arieli; Jerusalem, Amir Tomashov; Afula, Dor Zlekha Levy; Tel Aviv-Yafo

«На бумаге» – Музей «Гейхал Шломо» https://jerusalembiennale.org/new-page-23 – улица Кинг Джордж 58, Иерусалим

Печатные плакаты были наиболее доступной формой визуальных средств массовой информации с момента их появления на Западе почти шесть столетий назад. Современные плакаты с еврейскими текстами, с символами праздников и ритуалов выдвигают еврейское содержание на передний план таким образом, что кажется, что подобные плакаты укоренены как в еврейской традиции, так и в современном обществе. Речь идет не только о плакатах, но и о повседневных предметах, которые мы используем, чтобы украсить нашу жизнь – рисунках, открытках и даже о постах и мемах.

Куратор: Хилель Смит

«Семнадцать: Железная стая» https://jerusalembiennale.org/van-leer-institute

Иерусалимский научно-исследовательский институт Ван Лира.

Улица Жаботинского 43, Иерусалим

Художник Арчи Рэнд представляет свой новый цикл «Семнадцать: Железная стая». Среди женских персонажей – всем известные Сара и Юдифь, и менее известные – такие как Аснат и Рахав.

Цикл «Железная стая» – продолжением сорокалетнего творческого проекта Рэнда, исследующего Библию и еврейские тексты через серии картин, отражающих культуру 20-го века. Его работы можно найти в постоянных коллекциях Метрополитен-музея, Чикагского института искусств, Национальной библиотеки Франции и многих других.

Куратор: Саманта Баскинд, заслуженный профессор истории искусств Кливлендского государственного университета.

Открытия выставок будут проходить постепенно – с 10 по 22 марта 2024 года.

Помимо непосредственно выставок, на биеннале организованы встречи-беседы с кураторами и художниками, дискуссии, перформансы, а также экскурсии на английском и иврите. Информация – на сайтах https://jerusalembiennale.org/, https://jerusalembiennale.org/jb2023-shows и на странице Иерусалимской биеннале в Facebook https://www.facebook.com/JerusalemBiennale