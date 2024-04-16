«6:0 в мою пользу». Интервью с Леонидом Пташкой

«6:0 в мою пользу» – так назвал музыкальный фестиваль в честь собственного юбилея израильский джазмен, музыкант, композитор, аранжировщик, организатор, знакомый всем Леонид Пташка, которого – повторим эту фразу вновь и вновь – нет нужды представлять публике. Юбиляр принимает гостей на собственном фестивале и рассказывает о нем в интервью.

– Требуется некая дерзость, не только для того, чтобы устроить фестиваль в честь собственного шестидесятилетнего юбилея, но разделить это число на две части – 6 и 0. Ты чувствуешь себя победителем над этими цифрами возраста? Хотя лучше спрошу тебя не о годах, а о временах. Времена поменялись и музыка меняется. Какое влияние оказывает время на твою музыку?

– Конечно, время влияет на всех, и говорю я это смешанными чувствами. Кстати, один из моих дисков, вышедший в Израиле в середине 1990-х, так и назывался – «Смешанные чувства». Смешанные чувства были у меня, когда я приехал в Израиль, когда нужно было начинать всё заново. Но это было естественно, и я это принимал как должно, веря в свои силы и возможности. Сегодня, спустя 35 лет после репатриации, смешанные чувства вернулись. Но это уже другая тема – тема выживания страны, государства Израиля, нас как нации.

У меня нет никакого сомнения в том, что мы все должны быть здесь вместе и будем надеяться, что ужас происходящего вскоре закончится. После начала войны 7 октября, я уже более полугода не выезжаю ни на какие гастроли за рубеж из- за сложившийся ситуации, чувствуя причастность, к тому, что происходит. Я должен находиться здесь, постоянно играю концерты в Израиле, помогаю, как могу, добровольным организациям.

– Как поменялся твой музыкальный материал за эти годы?

– Пожалуй, стал более разностилевый. Время влияет на философские вопросы, которые мы задаем себе, и с течением времени ответы на них преобразуются в музыку. Может быть, это звучит пафосно, но вопросы, которые мы сами себе задаёт касаются всего, что происходит в мире. Реальность и ситуация, в которой мы живём, не может не влиять на музыкантов, на всех, кто занимается искусством.

– Чувства самосохранения отражается в музыке?

– Мы – музыканты – пытаемся найти себя в этой обстановке, которая, естественно, влияет и на наше творчество. Что касается моих концертов в Израиле, они продолжаются с прежней интенсивностью. Я очень надеюсь – искренне, это не громкие слова – что наша еврейская сила, наше единство – придают нам силы.

– Несмотря на всё вышесказанное, на то, что ты так эмоционально реагируешь на ситуацию в стране, ты решаешь провести фестиваль с прекрасном названием «6:0» – фестиваль, посвящённый твоему юбилею. И, насколько я знаю, этому решению также предшествовали смешанные чувства.

– Да – так оно и есть, абсолютно смешанные чувства. Я подошёл к этому возрасту осознавая его, но не чувствуя. 60 лет… Для меня самого это некий сюрприз, своеобразное открытие. Честно говоря, на проведение фестиваля настояла моя давняя коллега – Лена Байдак, владелица компании «Жемчужины классической музыки», с котором мы сотрудничаем более 20 лет. И, в конце концов, я с ней согласился. Фестиваль будет проходить в Яффо два дня в начале мая – 3 и 4 мая, потом будет еще один концерт в Хайфе. В фестивале будут участвовать многие израильские музыканты, оркестр Камерной оперы Ашдода, Израильский Диксиленд, Гиль Шохат, Тильда Реджуан, Мозес Си, Рой Янг, Татьяна Винокур, Хагит Гольдберг, Александр Бриль, оперные солистки и многие другие.

Будет исполнена моя музыка разных лет, стандарты джаза, джазовые аранжировки оперных арий и арий из мюзиклов, музыка Гершвина и Эллингтона, экскурс по разным жанрам и стилям. Вести концерты будет Йоси Альфи – многолетний ведущий «Фестиваля рассказчиков», с которым меня также связывает давняя дружба

– А еще будет коктейль, фильм о тебе, фейерверк и фотовыставка…

– Именно так – это будет настоящий фестиваль и 1200 зрителей! Я очень надеюсь, что публика, которая придёт на этот фестиваль получит удовольствие от некого музыкального анализа всех тех лет, что я прожил в Израиле. Я приехал сюда в возрасте 25 лет уже сложившимся музыкантом, но всё-таки изменился и уверен, что смог оставить свое музыкальное влияние в этой стране, повлияв в некой степени на развитие фортепианного джаза в Израиле.

-Ты упомянул, что поздравить тебя придет Гиль Шохат – только что ты сам участвовал в его юбилейных концертах с оркестром «Симфонет Рааанана». Расскажи о вашем сотрудничестве.

– С Гилем мы работаем вместе уже более 25 лет, хотя у нас абсолютно разные манеры игры. Но Гиль – полифонический музыкант, легко переходящий от жанра к жанру. Я могу импровизировать на темы его классической музыки, а он на темы моего джаза. У нас получился некий идеальный дуэт, благодаря той самой неведомой, но существующей «химии». Мы отыграли вместе больше 1000 концертов. Наш общий проект «7 роялей» признан одним из самых популярных проектов музыкальных проектов в Израиле. Всего за историю этого проекта было продано более полумиллиона билетов. С Гилем мы объездили пол мира – от Китая до США и Канады. Между нами есть особая энергия, взаимопонимание, и я буду счастлив играть с ним на моем фестивале. Пожалуй, подобные творческие отношения сложились у меня с пианистом Игорем Брилем в период моей жизни в Советском Союзе. Кстати, я был самым молодым членом Союза композиторов в бывшем Советском Союзе, вступив в это творческое объединение в 1985-м году. Тогда это был очень почётно, меня принимал Родион Щедрин и помню, как он сказал, что «композиторы до 80 лет – молодые, а после 80 лет – бодрые». Так что я еще молодой композитор.

– Это было давно, а сегодня тебя можно назвать частью израильского музыкального мэйнстрима?

– Я полностью интегрировался в жизни израильской музыки и давно не ассоциируюсь с «русским пианистом». Я – чисто израильский продукт и очень этим горжусь, как и тем, что глубоко укоренился в израильской музыкальной жизни Люблю израильскую публику и она любит меня. Я также счастлив тем, что смог вписать свою страницу в историю израильского джаза, и тем, что организовал десятки фестивалей и проектов.

Так что приходит на фестивиаль «6:0 в мою пользу» – будет хорошо!

– Обязательно, ле-хаим!

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Полностью программа тель-авивских и хайфского концертов джазового юбилейного фестиваля Леонида Пташки «6:0 в мою пользу» выложена на сайте – https://pearl-music.co.il/glavnaya/

или здесь https://bit.ly/3uJmj5G

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Тель-Авив – Яффо, 3 мая 2024 года, пятница, 20:00

Центр музыкальных искусств Яффо (ул. Шеарит Исраэль 10)

Перед концертом – коктейль.

Презентация фотовыставки Алекса Гора

Леонид Пташка – фортепиано

Гиль Шохат – фортепиано

Мирелла Градинару – сопрано

Ника Брук – сопрано

Аркадий Аптекарь – скрипка

Илья Жорницкий – аккордеон

Оркестр Камерной Оперы (Ашдодский Симфонический Оркестр )

Джазовое трио Леонида Пташки

Тель-Авив – Яффо, 4 мая 2024 года, суббота, 20:00

Центр- музыкальных искусств Яффо (ул. Шеарит Исраэль 10)

Леонид Пташка – фортепиано

Арик Давидов – труба

Тильда Реджуан – вокал

Рой Янг – вокал

София Чудновская – вокал

Ансамбль Dr Jazz Dixieland Band

Итай Скотельский – танцовщик степ, ударные, стиральная доска

Джазовое трио Леонида Пташки

Хайфа, – 25 мая 2024,суббота, 12:00

Церковь Святого Иоанна (ул. Хури, 30, Вади Ниснас)

Леонид Пташка – фортепиано

Рой Янг – вокал

София Чудновская – вокал

Зажигательный танец степ и нью-орлеанский свинг

Ансамбль Dr Jazz Dixieland Band

Итай Скотельский – танцовщик степ, ударные, стиральная доска

Джазовое трио Леонида Пташки

Заказ билетов: pearl-music.co.il или https://best.kassa.co.il/announce/77879

Страницы в фейсбуке – https://www.facebook.com/musicalpearls

https://www.facebook.com/events/818240380318779/

https://www.facebook.com/events/381337794607530/

Интервью взяла Маша Хинич.

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки»

Пиар-агентство: Masha Hinich PR и Sofia Nimelstein PR & Consulting