«6:0 в мою пользу». Жизнь как фестиваль

Жизнь во многом похожа на джаз… лучше всего, когда импровизируешь.

Джордж Гершвин

«6:0 в мою пользу» – так назвал музыкальный фестиваль в честь собственного юбилея израильский супер-джазмен, супер-музыкант, композитор, аранжировщик, организатор, знакомый всем Леонид Пташка, которого – повторим эту фразу вновь в который раз за много лет – нет нужды представлять публике. Но все-таки, представим этого человека, жизнь которого подобна музыке, и, казалось бы, он по жизни играет, а не работает. Но это только кажется… Юбиляр принимает гостей на собственном фестивале. Воздадим же ему честь.

Его жизнь – это само посвящение музыке с 4 лет, и с 8 лет – джазу, с того дня, когда отец подарил ему пластинку у с записями выдающего пианиста-виртуоза Оскара Питерсона. Жизнь можно воспринимать как аналогию с музыкой, можно – как одно большое путешествие, а у Леонида Пташки – это большое музыкальное путешествие по жизни, по музыке, по творчеству и идеям. Идеи у него не переводятся никогда – как и энергия – и потому Леонид Пташка совместно с компанией «Жемчужины музыки» организует на собственный юбилей музыкальный фестиваль, атмосфера которого зажжет свет в каждом, кто его посетит – и не только у зрителей, но и у приглашенных коллег-музыкантов.

Электрическая энергия, пульсирующая в музыке Леонида Пташки и его друзей – это невыразимо притягательно, это выброс адреналина, это встреча с людьми, посвятивших себя музыке и самым сладким мелодиям джаза. В этих мелодиях – сила музыки и ее уникальность. И сам фестиваль – это больше, чем музыка и юбилей, это еще сила дружбы и общность профессионалов. Так что когда наступит май, то придет время отправиться на один из самых громких джазовых фестивалей этого сезона – «6:0 в мою пользу», концерты которого будут проходить и в Тель-Авиве и в Хайфе. Фестиваль голосов, музыки, ритмов, мелодий, свободы.

Джаз хорош, когда музыкант, который его играет, делает это смело. Он должен плыть вместе с музыкой, чтобы в какой-то момент музыка перестала создаваться, а творила сама себя. Музыка – это стихийная сила, ищущая выражения. Джаз отправляется на исследование неизведанного. Чтобы оценить джаз, нужно время, – и оно настало. Основа джаза – неопределенность. Эта неопределенность пронизывает музыку на всех уровнях и во всех формах. Эта особенность привлекательна для тех, кто жаждет удивляться и готов к открытиям. И на фестивале «6:0 в мою пользу» будет всё – и новые музыка, и открытие, и неожиданные сюрпризы.

Следуйте своему ритму. Слушайте свою музыку. Спойте ее. Приходите на фестиваль.

Вот что говорит сам Леонид Пташка: «Джаз – это свобода. И главное, чтобы слушатели, пришедшие на концерты этого фестиваля, ушли счастливыми, получив максимальный заряд энергии. Нас – всех участников этой программы – объединяет та самая неудержимая энергия любви к музыке и виртуозное владение инструментом. Джаз – жанр, предполагающий много импровизации и спонтанности, но в концертах будет звучать и авторская музыка. Я объединил композиторские возможности и ощущения, энергетику всех музыкантов. Обещаю, что это будут живые и энергичные концерты. Джазовая классика и классика, вокал, джазовое трио, блюз, свинг, рок-н-ролл, стандарты жанра, авторские произведения, аранжировки, импровизации, джаз в духе нью-орлеанского парада, твист, буги-вуги, джаз карибский, бразильский, кубинский – все это составляющие программы. Каждый из слушателей найдет в программе фестиваля то, что он любит, а приподнятое настроение я гарантирую. Редко случается, когда ощущаешь полное взаимопонимание в музыке и творчестве, но с теми музыкантами, которые участвуют в фестивале «6:0 в мою пользу» это получилось».

Программа фестиваля выстроена на музыкальных диалогах, на золотых джазовых стандартах, на знакомых мелодиях, которые недаром обожают музыканты всего мира и которые дарят безграничные возможности самовыражения, и на авторской музыке.

Леонид Пташка, чье имя Американский биографический институт внес в список 100 лучших джазовых музыкантов двадцатого века, стал неотъемлемой частью израильского музыкального пейзажа. Пташка влюблен в джаз с детства. Его карьера в этом, самом непредсказуемом музыкальном жанре началась в СССР. Именно Пташка был первым джазовым музыкантом, которого выпустили из СССР на гастроли в США. В этой стране Пташку ждал большой успех — он был включен в 100 лучших джаз-музыкантов столетия, играл в Белом Доме. И хотя за время своей карьеры, Пташка не ограничился джазом, а выработал собственные стиль и манеру игры, джаз остался его главной любовью, а сам он стал неотъемлемой частью израильского музыкального истеблишмента.

Леонид Пташка родился в Баку, учился в Москве. К концу 1980-х Пташка уже имел всесоюзную известность, его концерты собирали многотысячную аудиторию, он объездил с гастролями многие страны, параллельно работал на центральном телевидении в программе “Взгляд”. И все-таки, в 1990 году решился на репатриацию в Израиль, надеясь, что уже начавшаяся тогда массовая алия из Советского Союза обеспечит его аудиторией. Но этого не случилось. В Израиле музыканту пришлось начинать все с нуля. Но уже в 1994 году Пташка все-таки сумел организовать первый джазовый фестиваль в Ашдоде. А затем – десяток других фестивалей, тысячи концертов, миллион встреч.

Параллельно Леонид Пташка инициировал открытие джазового отделения при консерватории «Акадма», стал также преподавать в тель-авивской консерватории им. Штрикера и открыл частную музыкальную школу. В 2003 году получил медаль Кнессета в знак признания его достижений и заслуг перед Израилем.

Список его достижений – огромен, так и как положено юбиляру. Так что приглашаем всех на фестиваль «6:0 в мою пользу» – у вас будет возможность и послушать музыку и отдать честь музыканту.

Полностью программа тель-авивских и хайфского концертов джазового юбилейного фестиваля Леонида Пташки «6:0 в мою пользу» выложена на сайте – https://pearl-music.co.il/glavnaya/

или здесь https://bit.ly/3uJmj5G

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Тель-Авив – Яффо, 3 мая 2024 года, пятница, 20:00

Центр музыкальных искусств Яффо (ул. Шеарит Исраэль 10)

Перед концертом – коктейль.

Презентация фотовыставки Алекса Гора

Леонид Пташка – фортепиано

Гиль Шохат – фортепиано

Мирелла Градинару – сопрано

Ника Брук – сопрано

Аркадий Аптекарь – скрипка

Илья Жорницкий – аккордеон

Оркестр Камерной Оперы (Ашдодский Симфонический Оркестр )

Джазовое трио Леонида Пташки

Тель-Авив – Яффо, 4 мая 2024 года, суббота, 20:00

Центр- музыкальных искусств Яффо (ул. Шеарит Исраэль 10)

Леонид Пташка – фортепиано

Арик Давидов – труба

Тильда Реджуан – вокал

Рой Янг – вокал

София Чудновская – вокал

Ансамбль Dr Jazz Dixieland Band

Итай Скотельский – танцовщик степ, ударные, стиральная доска

Джазовое трио Леонида Пташки

Хайфа, – 25 мая 2024,суббота, 12:00

Церковь Святого Иоанна (ул. Хури, 30, Вади Ниснас)

Леонид Пташка – фортепиано

Рой Янг – вокал

София Чудновская – вокал

Зажигательный танец степ и нью-орлеанский свинг

Ансамбль Dr Jazz Dixieland Band

Итай Скотельский – танцовщик степ, ударные, стиральная доска

Джазовое трио Леонида Пташки

Заказ билетов: pearl-music.co.il

или https://best.kassa.co.il/announce/77879

Страницы в фейсбуке – https://www.facebook.com/musicalpearls

https://www.facebook.com/events/818240380318779/

https://www.facebook.com/events/381337794607530/

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки»