8 марта в Опере: Женщины исполняют произведения женщин-композиторов

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Пять женщин-музыкантов исполняют вокальные и инструментальные произведения 10 женщин-композиторов, творивших в период с 18 века до наших дней.

В предстоящем концерте «Камерной серии» в Израильской Опере, приуроченном к Международному женскому дню, на первый план выйдут вокальные и инструментальные произведения 10 разных женщин-композиторов, работавших в Европе, США и Израиле с 18 века и вплоть до наших дней. Этот концерт – особая возможность услышать и прикоснуться к творчеству и внутреннему мир женщин-композиторов.

С момента зарождения западной классической музыки, было немало женщин-композиторов, сочинявших те или иные музыкальные произведения различных стилей. Но эти сочинения редко встречаются в общепринятом мировом репертуаре. Большая часть концертных программ состоит в основном из произведений, написанных мужчинами, и причина этого не совсем понятна, ведь существует множество великолепных музыкальных произведений, написанных женщинами.

Пути женщин-композиторов были непростыми, некоторые из них были и исполнительницами, но они творили в патриархальном мужском мире. И все же, талант этих женщин и как композиторов, и как исполнительниц был велик, и они делали все возможное, чтобы продолжать исполнять, сочинять и заниматься искусством. И пусть не все из них успели опубликовать большую часть своих произведений при жизни, позже эти сочинения были опубликованы и сегодня исполняются куда чаще, чем в прошлом.

Фанни Мендельсон (1805–1847), сестра Феликса Мендельсона, была известным композитором и пианисткой своего времени и написала более 100 произведений для фортепиано соло, более 250 песен и другие произведения.

Клара Шуман (Вик) (1819–1896) также была композитором, пианисткой и преподавателем фортепиано, вышла замуж за Роберта Шумана и родила восьмерых детей. За более чем 60 лет она провела множество концертных туров по Европе и была очень дружна с Брамсом. Многие фортепианные произведения Брамса и Роберта Шумана впервые были исполнены Кларой.

Много женщин-композиторов также работали во Франции:

Полина Виардо (1821–1910) – французская певица меццо-сопрано испанского происхождения, педагог и композитор, родилась в Париже и была одной из великих оперных звезд 19 века. С окончанием певческой карьеры она сосредоточилась на сочинении музыки и написала, среди прочего, пять опер, много песен и немало камерных произведений.

Сестры-парижанки Надя (1887–1979) и Лили (1893–1918) Буланже. Надя была известным педагогом и дирижером, на протяжении десятков лет обучала многих музыкантов, включая Филипа Гласса, Куинси Джонса, Даниэля Баренбойма, Берта Бакарака, Астора Пьяццоллу и других. Она была первой женщиной, дирижировавшей ведущими симфоническими оркестрами Европы и США, и преподавала в основном в Джульярдской музыкальной школе в Нью-Йорке и в Англии. За время своей педагогической и дирижерской карьеры Надя Буланже также написала немало вокальных и камерных произведений.

Ее сестра Лили была первой женщиной, получившей престижную Римскую премию для композиторов в Париже, написала много вокальных пьес, а также ряд симфонических произведений, но ее ранняя смерть преждевременно оборвала ее карьеру.

Довольно много женщин-музыкантов и композиторов также работали в Соединенных Штатах:

У Эми Бич (1867–1944) была богатая карьера пианистки и композитора, но после замужества муж запретил ей выступать на публике. После его смерти она продолжила свою карьеру и гастролировала по США и Германии. В основном Эми Бич сочиняла произведения для фортепиано соло и множество песен, в том числе довольно много народных песен, на которые повлияла афроамериканская, американо-индейская и балканская народная музыка. Помимо композиторской работы, она написала немало статей и книг на музыкальные темы и взяла под свое крыло многих молодых музыкантов, особенно молодых женщин-композиторов.

Флоренс Прайс (1887–1953) также была пианисткой, органисткой, учителем музыки и композитором. Она считается первым симфоническим композитором афроамериканского происхождения и первым американским композитором, произведения которого исполнялись крупными симфоническими оркестрами. Флоренс Прайс написала более 300 произведений, в том числе четыре симфонии, четыре концерта, а также хоровые произведения, песни и камерную музыку. Большинство ее работ были обнаружены совсем недавно.

Лив Ларсен (1950) – известная американская композитор, написавшая оперы, симфонические и хоровые произведения, камерные произведения, а также песни-лидер.

Джанин Цури (Левинсон) (1961) – пожалуй, одна из самых значительных и плодовитых современных американских композиторов, которая с большим успехом пишет как оперы, так и мюзиклы («Шрек»), музыку для театра и кино (песни к фильмам Уолта Диснея) и завоевала множество наград за свою работу.

В Израиле также работает немало женщин-композиторов, которые пишут музыку, и на предстоящем концерте будут исполнены сочинения Эллы Мильх-Шериф (1954), написавшей, среди прочего, немало опер.

В концерте принимают участие:

Ирит Роб – фортепиано

Таль Ганор – сопрано

Тамара Навот – меццо-сопрано

Саида Бар-Лев – скрипка

Кристина Рейко-Купер – виолончель

В программе:

Фанни Мендельсон – Фортепианное трио си-минор, opus 11

Сесиль Шаминад – Caprice impromptu для фортепиано, opus 153

Эми Бич – Романс для скрипки и фортепиано, opus 23

Лили Буланже – Ноктюрн для виолончели и фортепиано

Песни израильских и зарубежных композиторов-женщин:

Нади Буланже, Эми Бич, Фанни Мендельсон, Полины Виардо, Эллы Мильх-Шериф, Либби Ларсен, Флоренс Прайс, Клары Шуман, Джанин Цури

Посмотреть видео:

Эми Бич: https://youtu.be/7hkZCQuXeYo

Полина Виардо: https://youtu.be/AVeHfnNJSkM

Концерт «Женщины исполняют женщин» состоится в Малом зале Оперного театра имени Шломо Лахата в Тель-Авиве, в среду, 8.3.23, в 20:30

Билеты в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво» здесь: https://bit.ly/3SEDOvo

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting