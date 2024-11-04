Abu Josh Trio в музее Иланы Гур. Открытие зимнего джазового сезона 14 ноября 

На верхнем фото: Joshua Levy – photo © Nimrod Choen

Abu Josh Trio – ансамбль пианиста Иегошуа Леви (Абу Джош), выступающего на больших сценах страны с ведущими музыкантами и преподающего в крупнейших консерваториях Израиля. Иегошуа специализируется на «восточном» фортепианном джазе, привнося в него новые оттенки, сочетая макам с глубоким знанием западной гармонии. Музыка Абу Джоша представляет собой современный «ханаанский» блюз, комбинирующий западную и израильскую музыку с музыкой Северной Африки и Средиземноморья – музыку, в которой он вырос и которую он слышал с детства. Его стиль – это своеобразный музыкальный «кибуц», вдохновленный израильской улицей, где переплетаются мелодии разных традиций. В прошлом Иегошуа был танцором в Израиле и мог танцевать по всему миру, поэтому в его музыке очевидно ощущение движения, танца и энергии, временные пространства и акустический транс.

На ближайшем концерте14 ноября 2024 года в музее Иланы Гур будут представлены композиции второго альбома группы Abu Josh – новые, необычные, микс алжирской музыки с современным западным подходом, с ощущением радости, танца и почти что парения, левитации.

Абу Джош (он же Abu Josh ака Йегошуа Леви) – джазовый пианист. Черные клавиши его клавиатуры – это Восток, белые – Запад. Но через минуту, он меняет тональность, играет по–другому и клавиши, традиции, мелодии меняются местами в его музыке, сочетающей традиции Востока и Запада. Всего Востока и всего Запада. И не только. Музыка Йегошуа – это комбинирование стилей, сочетание ритм-энд-блюза и джаза, хип-хопа и рэпа, музыки североафриканской и средиземноморской – той самой, которая была постоянным фоном его детства и юности. Фольклорный джаз, густая смесь классического джаза и традиционной музыки чаще всего восточной, североафриканской, но и индийской или японской это отнюдь не молодая ветвь джаза. Откуда пошел интерес джазменов к фольклорному джазу? Прежде всего, афроамериканцы с самых ранних дней джаза искали корни именно в Африке. Но, как пишут историки, если истоки ритмов или приемы криков и ответов, было нетрудно отыскать, всё же африканская музыка в американском смысле, не свингует. Это иное притопывание и иное раскачивание – от африканского грува до голландского дэнса. Джаз – это живая, потрясающая музыка, которая вобрала в себя ритмический африканский гений и сокровища многолетней игры на обрядовых и ритуальных песнопений, барабанах. История джаза динамична, необычна и наполнена прекрасными событиями, повлиявшими на музыкальный мировой процесс. И отголоски этой истории четко слышны в музыке Абу Джоша – в музыке, испытавшей влияние музыки сефардской, андалузской, западного и американского джаза и чего только нет в этой гремучей, яркой, радостной музыкальной смеси.

Два года назад группа Abu Josh выпустила свой первый альбом под названием «Marco Dynasty», который включает в себя 5 треков с участием разных исполнителей. В этом году группа готовит новый альбом. На концерте трио Абу Джоша в музее Иланы Гур будет представлен новый материал, включая оригинальные и авторские произведения (на тексты – от современной поэзии до библейских отрывков), джазовые интерпретации всего – от пиютов до рэпа, и традиционный джаз в самых что ни на есть удивительных аранжировках.

****

Музей Иланы Гур. Четверг, 14 ноября. Фортепьянное Abu Josh Trio

Abu Josh (Йегошуа Леви) – фортепьяно и аранжировки

Бар Гева – контрабас

Матан Дери – ударные

19:00 экскурсии по музею

20:00 концерт

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке – https://www.ilanagoormuseum.org/product/abu-josh-jazz/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/2778001365707726/

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ByuUpElpzzo

Страница фейсбука Абу Джоша – https://www.facebook.com/josheeLevy

Инстаграм: https://www.instagram.com/joshee_kf/

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотография – © Нимод Коэн – предоставлена Иегошуа Леви