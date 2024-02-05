Айнарс Рубикис: «Искусство спасет мир, я в это абсолютно верю»

Верхнее фото: Ainars Rubikis -Photo by Jānis Porietis

С 7 по 12 февраля состоится очередная серия концертов Иерусалимского Симфонического Оркестра, который будет выступать в разных городах страны, и представит неординарную программу с очень интересными музыкантами. Один из них – латвийский дирижер Айнарс Рубикис. Накануне выступлений в Израиле Рубикис рассказал в эксклюзивном интервью о своем дебюте с Иерусалимским Симфоническим Оркестром, о решении выступать здесь, несмотря на войну и о программе концертов.

– Айнарс, вы впервые будете дирижировать в Израиле?

– Да. Приезд в феврале – не первый мой визит в Израиль, но это мой первый опыт, связанный с Иерусалимом, точнее с Иерусалимским Симфоническом Оркестром. Хотя когда-то, давным-давно, будучи юношей, я пел в хоре Латвийского радио, и мы вместе с этим оркестром исполняли «Страсти» Баха.

– Тогда назовем ваш приезд возвращением в Иерусалим. Скажите, были какие-то сомнения по поводу того, приезжать или не приезжать в это неспокойное военное время?

– Нет, не было никаких сомнений. Когда мне позвонил директор Иерусалимского Симфонического Оркестра, я сразу согласился. У меня не было сомнений ехать или не ехать. Я очень доволен, что смогу оказаться в горячей точке. Ведь, как говорится, искусство спасет мир, я в это абсолютно верю.

– Вы выступаете в разных городах: Иерусалим, Ашкелон, Тель-Авив и Ашдод. Ашкелон находится очень близко к сектору Газа. Этот город много обстреливался.

Надеюсь, что ко времени гастролей не будет обстрелов, но, тем не менее, у нас в стране все очень близко. И поэтому мы очень благодарны вам за смелость, за то, что вас это не испугало. Скажите, как вы считаете, как должно выглядеть искусство в момент войны? Вы, наверняка знаете известное выражение, что «Когда гремят пушки, музы молчат». Но, к счастью, музы не молчат. Мы очень благодарны искусству за то, что оно нас отвлекает и делает нас как-то выше и чище в эти сложные времена. Как искусство должно говорить во время войны?

– Во-первых, я думаю, что искусство в целом и музыка в частности вытягивает людей из мрака. Я понимаю, что иногда есть ситуации, когда не думаешь ни о чем другом, как о том, что происходит вокруг. Но искусство дает какой-то солнечный луч в очень мрачной жизни, которая творится вокруг. Во-вторых, я думаю, что искусство – это хлеб разума, хлеб души, хлеб сердца, который успокаивает человека, человеческую душу, и дает нам надежду на то, что все будет хорошо.

– Кто составлял февральскую программу, принимали ли вы участие в подборе произведений или она уже была готова?– Программа уже была согласована. Приглашение дирижировать пришло очень поздно, в декабре. Но я с удовольствием приеду, потому это наша миссия артистов – в беспокойные времена быть вместе с людьми. Если мы можем дарить что-то большее – это очень хорошо, это большой божий дар.

– В программе концертов с Иерусалимским Симфоническим Оркестром прозвучит Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» Рихарда Штрауса, концерт Баха для двух фортепиано, будет Grand Duo для двух фортепиано в восемь рук с оркестром Игнаца Мошелеса. Будет исполнена «Русская рапсодия для двух фортепиано с оркестром» Сергея Рахманинова и «Первая симфония» Шостаковича – юношеская его симфония, совершенно чудесное произведение, которую он написал в 19 лет. В программе концерта очень много произведений для двух фортепиано или даже для восьми рук, потому что в нем участвует ансамбль MultiPiano. Вы еще с ними не знакомы?

– Нет, не знаком, но меня поражает, что делает и что может сделать этот ансамбль.

– Это действительно совершенно уникальный израильский ансамбль, в котором выступают, в основном, молодые пианисты. Они записали уже немало альбомов, они часто выступают как сольно, так и с оркестрами. Поэтому это будет редчайшая возможность их увидеть на сцене вместе с Иерусалимским Симфоническим Оркестром. Скажите, какая музыка вам ближе всего? Какие эпохи, какие композиторы?

– Я должен сказать, что эта программа довольно близка мне, потому что мне очень нравится музыка Шостаковича. А также, Штраус, 19-й век, особенно вторая половина, и начало 20-го века, я себя чувствую в этих эпохах как рыба в воде.

Я очень доволен этой программой и рад, что я могу ее исполнить вместе с Иерусалимским Симфоническим Оркестром и ансамблем MultiPiano на одной сцене.

Интервью взяла Юлия Цодыкс в программе «Доброе утро» на радио РЭКА

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Уроженец Латвии Айнарс Рубикис, выпускник Латвийской музыкальной академии как хоровой и – будучи аспирантом – симфонический дирижер. В начале нулевых Айнарс Рубикис побеждал на латвийских конкурсах хоровых дирижеров. В 2010 году он заявил о себе в музыкальной Европе, став абсолютным победителем III Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера (Германия), а через год лауреатом I премии конкурса молодых дирижеров Nestle и Зальцбургского фестиваля (Австрия), где выступил с международным молодежным оркестром «Югендорчестер» имени Густава Малера.

Как только имя Айнарса Рубикиса появилось на музыкальном небосклоне, им заинтересовались несколько ведущих мировых артистических агентств. Он выбрал знаменитое лондонское Asconas Holt, среди клиентов которого значатся такие корифеи дирижерского дела, как Клаудио Аббадо, Даниэль Баренбойм и Зубин Мета.

С 2012 по 2014 год он занимал должность музыкального руководителя и главного дирижера Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, где был удостоен престижной премии «Золотая маска» как лучший дирижер за спектакль «Месса» Леонарда Бернстайна. С 2018 по 2022 год Айнарс работал музыкальным руководителем Komische Oper Берлина, заслужив похвалы критиков за неизменно высокое качество исполнения и разнообразный оперный репертуар. В 2020 году он получил вторую премию «Золотая маска» за новую постановку «Русалки» в Большом театре. Его проекты сезона 2023/24 включают выступления с Национальным симфоническим оркестром Тайваня, Национальным оркестром Монпелье, Национальным оркестром Иль-де-Франс, Тирольским оркестром Инсбрука, оркестром Вроцлавской филармонии и оркестрами Государственной оперы Штутгарта и Ганновера.

Рубикис также дирижировал в Токио, Барселоне, Гейдельберге, Борнемуте, Торонто, на фестивалях в Обераммергау и Эдинбурге, в Филармонии Страсбурга, Королевской филармонии Ливерпуля, работал с Мельбурнским, Люцернским и Бамбергским симфоническими оркестрами, оркестрами Гюльбенкяна и Земли Луары, Гонконгским, Будапештским и Брюссельским филармоническими оркестрами, Эстонским национальным оркестром, а также в Латвийской национальной опере.

MultiPiano – уникальный модульный фортепианный ансамбль – основан в Тель-Авиве в 2011 году пианистом, дирижером и педагогом Томером Левом и работает под эгидой музыкальной школы имени Бухмана – Меты, совместного проекта Тель-Авивского университета и Израильского филармонического оркестра. MultiPiano – новое поколение музыкантов, их концерты всегда необычны: даже визуально их выступления эффектны, а музыка звучит чисто и мощно. Ансамбль посвящает свою деятельность исполнению оригинального и богатого репертуара, написанного различными композиторами от Баха и Моцарта до Рахманинова, Равеля и современных авторов для фортепианных ансамблей – от одного фортепиано в четыре руки до нескольких фортепиано в различных комбинациях. MultiPiano много гастролирует по миру, его выступления находят горячий отклик у широкой публики. Ансамбль – участник самых знаменитых международных фестивалей. «Нью-Йорк Таймс» назвал их программу «праздником для множества рук и клавиш». В 2015 коллектив удостоился премии министерства культуры имени Даниэля Биньямини как лучший израильский камерный состав.

Видеоканал ансамбля MultiPiano: https://www.youtube.com/user/MultiPianoIsrael

Ансамбль выступал на четырех континентах, от Пекинского концертного зала и театра «Колон» в Буэнос-Айресе до концертных залов в Нью-Йорке, а также на престижных площадках Лондона, Берлина, Франкфурта, Тель-Авива, Риги и Таллина, сотрудничал с оркестрами и организациями мирового уровня, такими как лондонский Королевский

филармонический оркестр, Симфонический оркестр Берлинского радио, Английский камерный оркестр, Аргентинский Моцартеум, Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Меты и другие. Ансамбль выступал на музыкальных фестивалях в Тайбэе, Оттаве, Тель-Авиве и Иерусалиме, на Балтийском море, а также на телевидении и радио по всему миру.

В апреле 2021 года на лейбле Hyperion Records выпущена первая коммерческая запись ансамбля с Английским камерным оркестром – “Mozart: The complete MultiPiano concertos”. Альбом был встречен восторженными отзывами по всему миру и занял 6-е место в британском чарте «Top Ten». Затем последовал второй альбом MultiPiano с Королевским филармоническим оркестром, выпущенный в ноябре 2022 года на лейбле Naxos, включающий три мировые премьеры Шостаковича, Мартина и Леванона, а также двойной концерт Пуленка. Этот альбом был включен в список самых продаваемых альбомов Naxos за 2022-2023 годы.

В 2022 году ансамбль сотрудничал с Симфоническим оркестром Берлинского радио в записи произведений Мендельсона, Шуберта – Листа и Мошелеса.

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Иерусалимский Cимфонический Оркестр. Ансамбль MultiPiano. Дирижер – Айнарс Рубикис.

В программе:

Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля».

Иоганн Себастьян Бах. Концерт № 1 для двух фортепиано до минор, BWV 1060.

Игнац Мошелес. Grand Duo для двух фортепиано в восемь рук с оркестром.

Сергей Рахманинов. Русская рапсодия для двух фортепиано с оркестром.

Дмитрий Шостакович. Симфония № 1.

Иерусалим, 7 февраля, среда, «Театрон Иерушалаим», Зал Генри Крауна

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/47E5E0L

Ашкелон, 8 февраля, четверг, «Гейхал а-Тарбут», 20:00

Билеты: https://bit.ly/421n2v5

Тель-Авив, 9 февраля, пятница, зал «Смоларш», 11:00

Билеты: https://bit.ly/47E5E0L

Ашдод, 12 февраля, понедельник, Центр Сценических искусств, 20:00

Билеты: https://bit.ly/3vKYaeP

Или в кассе «Браво»: https://bit.ly/47E5E0L

Photos: Ainars_Rubikis by_Jānis Porietis, MultiPiano by Michael Pavia

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting