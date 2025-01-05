Памяти Дмитрия Шостаковича посвящается

Верхнее фото – Julian Rachlin by DG ART

Иерусалимский Cимфонический Оркестр под руководством маэстро Юлиана Рахлина представит в феврале особую программу «Памяти Шостаковича».

В 2025 году весь мир будет отмечать 50-летие со дня смерти выдающегося композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В связи с этим, Иерусалимский симфонический оркестр представляет программу, подобранную Юлианом Рахлиным так, чтобы отдать дань уважения одному из величайших музыкантов XX века. Концерты Иерусалимского симфонического оркестра под руководством маэстро Юлиана Рахлина (он же солирует в этих концертах как скрипач) пройдут в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе с 12 по 14 февраля 2025 года.

Программа концертов «Памяти Шостаковича» подчеркивает универсальность и силу отражающей коллизии эпохи музыки Шостаковича. Благодаря ее сочетанию с произведениями ныне живущих авторов в программе раскрываются богатство и разнообразие музыкальной культуры, подарившей миру этих выдающихся художников.

Два произведения их трех будут исполнены в Израиле впервые: жизнерадостные «Озорные частушки» Родиона Щедрина и духовный, философский Концерт «Offertorium» для скрипки с оркестром Софии Губайдулиной.

Кульминацией вечера станет Пятая симфония Шостаковича – величественное и драматичное произведение, воплощающее борьбу художника за свободу и передающее сложность человеческих переживаний.

Симфония Шостаковича № 5 ре минор, op. 47, была создана в Ленинграде в апреле-июле 1937 года и впервые исполнена там же 21 ноября 1937 года Ленинградским филармоническим оркестром под управлением Евгения Александровича Мравинского, тогда работавшего дирижером Театра оперы и балета имени Кирова. Обратившись к классическим закономерностям, подчеркнувшим мощь его фантазии, Шостакович счастливо обрел дирижера, которому импонировали именно такие качества.

Успех был огромным: автора вызывали семь раз, публика не расходилась. Признали новую симфонию и власти предержащие, хотя совсем недавно, в январе и феврале 1936 года была развернута небывалая по масштабам травля Шостаковича, тогда уже признанного композитором мирового масштаба. Его обвиняли в формализме, в отрыве от народа. Четвертая симфония, которую он закончил в следующие за этим месяцы, на многие годы осталась неизвестной – ее исполнение было фактически запрещено четверть века.

Но композитор продолжал творить. Наряду с музыкой к кинофильмам, которую приходилось писать, так как это был единственный источник существования семьи, в течение нескольких месяцев 1937 года была написана следующая, Пятая симфония, содержание которой во многом перекликалось с Четвертой. Сам композитор на вопросы, о чем эта музыка, отвечал: «Тема моей симфонии – становление личности. Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения, лирического по своему складу от начала до конца. Финал симфонии разрешает трагедийно-напряженные моменты первых частей в жизнерадостном, оптимистическом плане. У нас иногда возникает вопрос о законности самого жанра трагедии в советском искусстве. Но при этом часто подлинную трагедийность смешивают с обреченностью, пессимизмом. Я думаю, что советская трагедия как жанр имеет полное право на существование…»

Сегодня, спустя почти 88 лет после премьеры, слова «советская трагедия» воспринимаются иначе – и, возможно, куда более сильно и точно, чем даже в те жуткие годы.

«Offertorium», концерт для скрипки с оркестром, создавался Софией Губайдулиной, с 1980-го по 1986-й годы. В «Offertorium» (приношение даров — часть католической мессы) музыкальными средствами воплощена идея жертвы и возрождения к новой жизни.

В качестве музыкального символа в нем выступает тема из «Музыкального приношения» Баха в оркестровой обработке. Это произведение будет впервые исполнено в Израиле, и солирует в нем сам маэстро Юлиан Рахлин.

София Губайдулина принадлежит к числу наиболее значительных композиторов второй половины ХХ века. Ее путь в искусстве может быть охарактеризован словами из ее же кантаты «Ночь в Мемфисе»: «Свершай дела свои на земле по велению своего сердца».

Губайдулина – автор многих десятков сочинений в разных жанрах, получивших высочайшую оценку во всем мире. Так, во время Бостонского фестиваля советской музыки (1988) одна из статей была озаглавлена: «Запад открывает гений Софии Губайдулиной.

Также впервые в Израиле в серии февральских вечеров Иерусалимского симфонического оркестра прозвучит концерт для оркестра «Озорные частушки» Родиона Щедрина.

Щедрин давно признан классиком современной музыки. Он один из самых востребованных, исполняемых и публикуемых композиторов нашего времени. Его интерпретаторами являются крупнейшие музыканты мира.

Свои «Озорные частушки» он представил в 1963 году. Забавно, что этому произведению, Щедрин первоначально намеревался дать иное заглавие – «Матерные частушки», однако отказался от этого намерения – в конце концов, сочинение-то оркестровое, без слов… Однако «Частушки» Щедрина действительно оказались «озорными», ибо они наполнены чисто музыкальным озорством. Композитор поставил себе цель не обработать частушечные напевы для оркестра, а сделать их основой симфонического произведения. По словам самого автора, «Озорные частушки» – это «по существу токката, тематизм которой складывается из множества мотивов». Премьера состоялась на авангардном фестивале «Варшавская осень», а в СССР сочинение в 1967 г. было допущено на соискание Государственной премии, однако премия не была присуждена. Но если у властей или руководства Союза советских композиторов были какие-то сомнения, то публика приняла произведение с восторгом: во время гастролей Госоркестра СССР по Сибири, Дальнему Востоку и Японии «Озорные частушки» нередко приходилось исполнять на бис. Разумеется, мимо такой яркой образности не могли пройти хореографы. Балетные постановки на основе «Озорных частушек» создали Леонид Якобсон и Джордж Баланчин. Позже, в 1999 году, Щедрин создал еще один вариант «Озорных частушек» – концерт для фортепиано соло.

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Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем. С 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия). Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Завоевав в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра.

Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр «Академии святого Мартина в полях», Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Зальцбургская камерата», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Как известно, в 1936 году в Тель-Авиве под управлением Артуро Тосканини дал свой первый концерт Палестинский (ныне Израильский) филармонический оркестр, созданный по инициативе выходца из Польши скрипача Бронислава Губермана. Первые упоминания о музыкальном ансамбле при радио «Коль Иерушалаим» тоже относятся к 1936 году, однако первый его публичный концерт под управлением Михаэля Таубе состоялся в 1937 году, который и считается годом создания Иерусалимского симфонического оркестра.

Вначале он был камерным и назывался Оркестром радио, так как был приписан к радиостанции «Голос Израиля». Симфоническим, с полным составом (около 90 человек), он сделался в 1974 году, оставаясь главным оркестром Управления вещания

Поначалу коллектив аккомпанировал хорам, играл легкую музыку и все, что требовалось для передач «Коль Исраэль», в том числе классику любого уровня. Оркестр исполнял и записывал произведения израильских композиторов, многие из которых были созданы по заказу оркестра.

ИСО долго оставался «домашним», в первую гастрольную поездку он выехал только в 1968 году. Позже его выезды за рубеж стали достаточно регулярными. С ним работали многие известных дирижеры: Отто Клемперер, Юрий Аронович, Лукас Фосс, Менди Родан, Давид Шаллон, Хуан-Пабло Искьердо, Альдо Чеккато, Сержиу Комиссиона, Кшиштоф Пендерецкий, Гари Бертини и др.

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Иерусалимский Симфонический Оркестр под руководством маэстро Юлиана Рахлина. «Памяти Шостаковича»

В программе:

Родион Щедрин. «Озорные частушки», концерт для оркестра.

София Губайдулина. «Offertorium», концерт для скрипки с оркестром

Антракт

Дмитрий Шостакович. Симфония № 5 ре минор, оp. 47

Юлиан Рахлин, дирижер и солист (скрипка)

Михаил Меринг, ассистент дирижера

Хайфа, зал «Раппопорт» – 12 февраля, воскресенье, 19:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна – 13 февраля, четверг, 19:30.

Тель-Авив, зал «Смоларш» в Тель-Авивском университете, 14 февраля, пятница, 11:30.

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/80544

Фотографии: Юлиан Рахлин: ©Evgeny Evtiukhov, Vasilka Balevska, Janine Guldener

Михаил Меринг: Michael Pavia

Оркестр: © David Vinokur

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting