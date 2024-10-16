Иерусалимский Cимфонический Оркестр и Юлиан Рахлин  в дни праздника Суккот

20, 21 и 22 октября 2024 в Тель-Авиве, Иерусалиме и Беэр-Шеве Иерусалимский Симфонический Оркестр под управлением маэстро Юлиана Рахлина исполнит программу «Моцарт, Чайковский и Юсупов». Дирижер и солист – Юлиан Рахлин.

В дни праздника Суккот в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве состоятся концерты, на которых Юлиан Рахлин будет дирижировать и солировать в Третьем скрипичном концерте Моцарта («Straßburg-Concert»), демонстрируя ослепительный скрипичный блеск, утонченность и чистоту интонации этого одного из самых популярных и часто исполняемых произведений композитора, написанного в 1775 году, когда Моцарту было всего 19 лет. Моцарт, который был выдающимся скрипачом, создал по меньшей мере пять концертов для скрипки, не считая Концертной симфонии для скрипки и альта – удивительной амальгамы двух жанров. В 1775 году Моцарт был концертмейстером Зальцбургского княжеско-архиепископского оркестра. Это означало, что он играл на скрипке, руководил оркестром и, без сомнения, должен был время от времени выступать в качестве солиста. Величайшим достижением 19-летнего композитора в том году стали его пять концертов для скрипки с оркестром. Как ни странно, Моцарт больше никогда не писал крупных произведений для скрипки соло.

Известно много исполнений его знаменитого Третьего концерта. Стоит отметить, что Юлиан Рахлин еще 20 лет назад записал Третий скрипичный концерта Моцарт с Симфоническим оркестром Баварского радио (Warner Classics release, 2004 Warner Music UK Limited).

И именно Третий концерт Моцарта с его пластичностью, ясностью и точностью музыкального выражения, израильские меломаны смогут услышать в исполнении Иерусалимского симфонического оркестра и маэстро Юлиана Рахлина в Иерусалиме, Тель-Авиве и Беэр-Шеве с 20 по 22 октября.

В программе октябрьских концертов JSO под руководством маэстро Юлиана Рахлина прозвучат также Пятая симфония П. И. Чайковского (e-moll, оp. 64) и сочинение штатного композитора оркестра Беньямина Юсупова «В праздничном ритме».

На днях в интервью журналистке Виктории Долинской на радио КАН РЭКА Юлиан Рахлин рассказал о недавних европейских гастролях оркестра и его ближайших концертных планах.

Гастроли Иерусалимского симфонического оркестра в Австрии, Франции и Германии – первые зарубежные гастроли с тех пор, как Юлиан Рахлин стал в прошлом сезоне музыкальным руководителем оркестра – начались на фестивале Herbstgold («Осеннее золото») в легендарном замке герцога Эстерхази в городе Айзенштадте в Австрии. На фестивале в замке Эстерхази собираются крупные оркестры, знаменитые солисты, всемирно известные музыканты и ансамбли. В этом году в фестивале принимали участие Марта Аргерих, Ефим Бронфман, знаменитые филармонические и симфонические оркестры. Затем Иерусалимский симфонический оркестр открыл сезон в Экс-Ан-Прованс во Франции и продолжил гастроли в Берлине и Мюнхене.

«Это был замечательный тур, несмотря на все сложности нынешнего времени – говорит Юлиан Рахлин. – Нас прекрасно и очень трогательно принимали во всех странах, мы удостаивались оваций и, честно говоря, не ожидали настолько теплого приема, такой сердечной поддержки публики и организаторов. Это были очень непростые гастроли с точки зрения логистики и полётов, но мы это сделали, совершенно не представляя заранее, как всё пройдет. А прошло с триумфом и на высшем уровне.

Мы играли разные программы, но открывали все наши концерты с исполнения Симфониетты № 1 («На еврейские темы») Мечислава Вайнберга – потрясающее произведение, фантастическое по музыкальному воздействию с очень заметными еврейскими темами, израильская премьера которого с огромным успехом состоялалсь в прошедшем мае. Эта музыка Вайнберга, потерявшего свою семью в Холокосте – в DNA нашего оркестра. Сейчас на Западе всё больше и больше ценят и играют музыку Вайнберга. Стоит отметить, что ведущие газеты и Берлина и Мюнхена опубликовали невероятно позитивные статьи о наших гастролях.

И также не могу не рассказать о невероятном концерте в одном из монастырей под Берлином, где после войны был собраны те, кто выжил в Холокосте – там был организован лагерь для перемещенных лиц. Эти люди создали свой оркестр Liberation Orchestra и в 1948 году 29-летний тогда Леонард Бернстайн приезжал им дирижировать. Выступление в этом монастыре в дни сегодняшней войны в Израиле было дня нас чрезвычайно волнующим и символичным.

Но сегодня мы уже готовимся к трём концерта в дни праздника Суккот в Тель-Авиве, Иерусалиме и Беэр-Шеве. Идут репетиции концерта, который откроется исполнением «Праздничного ритма» – произведения нашего штатного композитора Беньямина Юсупова – праздничной торжественной увертюрой. Затем будет исполнен 3-й скрипичный концерт Моцарта, в котором я буду солировать и 5-й симфония Чайковского. Надеюсь, что любители классической музыки смогут прийти на наши концерты в Тель-Авиве, Иерусалиме и Беэр-Шеве и на 2 часа отвлечься от реальности и сосредоточиться на музыке. Музыка – это подпитка для души. Это важно, это придает положительные эмоции и, безусловно, встреча с публикой чрезвычайно важна и для самого нашего оркестра, который начинают все больше и больше ценить не только в Израиле, но и за рубежом. Чему, как я уже сказал, подтверждение не только прошедшие гастроли, но и будущий мартовский тур по всей Европе и имена тех солистов и дирижеров, которые прилетают в Израиль, чтобы выступить с Иерусалимским Симфоническим Оркестром».



Маэстро Рахлин уделяет особое внимание исполнению музыки израильских композиторов, многие их которых прозвучат впервые в мире или в Израиле.

«Несмотря на войну, несмотря на все, что происходит в стране, мы решили исполнить «В праздничном ритме», – добавляет штатный композитор JSO Беньямин Юсупов, – небольшое сочинение с красочными фанфарами и восточными ритмами. Это своего рода энергичный и красочный танец, праздничная увертюра, яркая, позитивная, с ритмическими эффектами, написанная еще в 1987 году, но напоминающая сегодня о том, что мы не должны падать духом. Праздники не отменяются, люди продолжают радоваться и общаться, и все мы ждем, чтобы заложники и солдаты вернулись домой. Даже в самые трудные времена надо стараться ощутить высшую ценность – чудо дарования жизни. Нельзя допустить, чтобы депрессия победила присущую нам природную силу».

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Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра.

Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии святого Мартина в полях, Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

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Иерусалимский Симфонический Оркестр. Дирижер и солист – Юлиан Рахлин

Концерты, приуроченные к открытию сезона, пройдут в дни праздника Суккот.

В программе:

Беньямин Юсупов. «В праздничном ритме»

В. А. Моцарт. Концерт № 3 для скрипки с оркестром. Исполняет Юлиан Рахлин

П. И. Чайковский. Пятая симфония (e-moll, оp. 64)

20 октября, воскресенье, 19.30 – Тель-Авив, зал «Смоларш»

21 октября, понедельник, 19.30 – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

22 октября, вторник, 19.30 – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств

Билеты – https://bit.ly/4e7D8rS

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии: Юлиан Рахлин – ©Vasilka Balevska, ©Evgeny Evtiukhov; Иерусалимский Симфонический Оркестр – ©David Vinokur

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting