«Алиса в Стране чудес»: сказка, которую рассказывают музыка и Анатолий Вайсман

Актёр, камерный оркестр и экран, на котором на глазах у зрителей из песка вырастают деревья, лабиринты и Чеширский кот. Так выглядит «Алиса в Стране чудес» — музыкально-театральный проект продюсерской компании ArtUp и Израильской филармонии. После июльской премьеры в Тель-Авиве спектакль отправляется по стране: Хайфа, Ашдод, Ришон-ле-Цион, Петах-Тиква.



Литературно-музыкальный спектакль — жанр одновременно очень старый и неожиданно свежий, и в данном случае старая форма обретает новое дыхание. Когда-то слово и музыка делили сцену на равных: чтец выходил к инструментам, и текст звучал так, как звучит только вживую. Сегодня, когда всё записано, смонтировано и доступно по одному клику, эта форма возвращается как редкая роскошь — искусство, которое случается один раз, здесь и сейчас. «Алиса» продолжает линию, начатую «Маленьким принцем» — спектаклем того же формата и того же творческого тандема. Но если там музыка создавала настроение, то здесь она становится одним из главных героев.

«Алиса в стране чудес» — книга, в которой всё поёт. Льюис Кэрролл не только сочинял логические парадоксы — он обожал музыку, ходил в оперу и писал песенки для своих юных слушательниц. Его «Алиса» полна звуков: Черепаха Квази поёт про суп, Болванщик бормочет колыбельную про летучую мышь, а Омары танцуют кадриль. Только сама Алиса не поёт: она слушает, пытается подстроиться под чужой ритм, сбивается и начинает заново. Спектакль договаривает за неё то, что осталось в подтексте. Камерный состав Израильского филармонического оркестра играет музыку, которая ведёт героиню по Стране чудес: от Доуленда, Бибера, Телемана, Вивальди и Генделя через Грига, Шуберта и Иоганна Штрауса к Холсту, Прокофьеву и Шульхоффу. Выбор, на первый взгляд, далёк от английского абсурда XIX века, но расчёт именно в этом. Смена эпох и характеров сама становится путешествием: каждый новый номер — как очередной поворот в кроличьей норе. Музыка не иллюстрирует текст и не отменяет странности происходящего. Она играет ту же роль, что здравый смысл для Алисы: даёт опору, ритм и дыхание.

Новое прочтение классики предлагает режиссёр и исполнитель Анатолий Вайсман (Белый). Он ведёт зрителя по сказке как рассказчик, которому важно не пересказать сюжет, а заново задать вопросы, спрятанные в книге: кто я, когда всё вокруг меняется, и как остаться собой среди чужих правил? Он делает это с интеллектуальной точностью взрослого и открытостью ребёнка. Именно такого взгляда требует Кэрролл.

А рисует эту музыку песок. Песочная анимация Марины Сосниной, знакомой зрителям по «Маленькому принцу», превращает сцену в живой экран. Линия становится профилем, профиль — деревом, дерево — Чеширским котом, и всё исчезает так же легко, как возникло. У песка и музыки общая природа: оба существуют только в момент создания и не поддаются сохранению. Каждый спектакль приходится создавать заново. В «Алисе», построенной как сон с постоянно меняющимися декорациями, лучшего визуального языка не найти.

Эту логику превращений продолжает художница по аксессуарам Саша Хахан: предметы на сцене живут своей жизнью, чашка не совсем чашка, ключ не совсем ключ, а шляпа явно волшебная.

Для детей и для взрослых этот спектакль устроен по-настоящему, а не для галочки. Фраза «спектакль для всей семьи» обычно означает компромисс, но «Алиса» построена как слоёный пирог, и каждый возраст находит в ней свой слой. Детям достаётся приключение: превращения, чудеса, песочные картины, рождающиеся на глазах, — и, возможно, первая в жизни встреча с живым камерным оркестром. Взрослые получают второй уровень: юмор, узнавание и редкую возможность увидеть собственную растерянность в зеркале абсурда — без осуждения и, как ни странно, с облегчением. А вместе — полтора часа без нравоучений, зато с чудесами игры, анимации, музыки и театра.

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«Алиса в Стране чудес»

Музыкально-театральный проект ArtUp и Израильской филармонии

Режиссура и исполнение — Анатолий Вайсман

Песочная анимация — Марина Соснина

Художница по аксессуарам — Саша Хахан

Живая музыка — камерный состав Израильского филармонического оркестра

В программе — Густав Холст, Прокофьев, Телеман, Вивальди, Григ, Генрих Игнац Бибер, Джон Доуланд, Гендель, Шуберт, Иоганн Штраус, Эрвин Шульхофф

Спектакль идёт на русском языке, версия на иврите готовится.

Ближайшие даты:

13 октября, вторник, 19:00 — Хайфа, зал «Кригер»

2 ноября, понедельник, 18:00 — Ашдод, матнас «Дюна-Юд»

3 ноября, вторник, 18:00 — Ришон-ле-Цион, зал «Мофет»

22 декабря, вторник, 19:00 — Петах-Тиква, театр «Бейт Гольда»

Заказ билетов — на официальном сайте ArtUp: https://artup.co.il/event/208/

Все фото предоставлены компанией ArtUp