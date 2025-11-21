Дуэт Амита Фридмана и Омри Мора: джазовый диалог в музее Иланы Гур 4 декабря

Ночи в Яффо пахнут морем и старым камнем. И когда где-то вдали рождается звук саксофона, кажется, будто открывается дверь в тайный мир, скрытый в тишине. Два ведущих джазовых музыкантов страны встречаются в Яффо на концерте, в котором прозвучат оригинальные произведения каждого из них – джаз-фьюжн с израильским акцентом, а также известные стандарты.

Где-то между клавишами рояля и дыханием саксофона притаилась история – едва уловимая меланхолия, переплетающаяся с надеждой, словно две тени танцуют в лунном свете.

Музей Иланы Гур распахнет двери для дуэта Амита Фридмана и Омри Мора, двух ведущих израильских джазменов, чьё совместное выступление обещает стать настоящим поэтическим диалогом саксофона и рояля. Эти музыканты – каждый со своим миром мелодий – встретятся на одной сцене, чтобы вместе исполнить авторские произведения каждого из них, а также несколько любимых джазовых стандартов.

Амит Фридман – один из самых известных и талантливых саксофонистов на современной израильской джазовой сцене. Композитор, аранжировщик, педагог и страстный популяризатор джаза, он был удостоен Премии премьер-министра в области джазовой композиции (2021) за свой вклад в музыку. Стиль Фридмана отличает уникальное сочетание изысканности и простоты: его мелодии одновременно запоминающиеся и глубокие, а аранжировки богаты нюансами. Оставаясь верным наследию классического джаза – блюзу, свингу, балладам и груву – Амит тонко вплетает в него элементы world music и ближневосточные мотивы, обогащая звучание родными для этой земли интонациями. Его музыка рождается на стыке культур и эмоций, наполнена моментами жизни, романтикой и теплотой, благодаря чему легко находит путь к сердцу слушателей.

За годы творчества Фридман выпустил несколько ярких альбомов. Уже дебютная пластинка «Sunrise» (2012) стала самым продаваемым джазовым альбомом года в Израиле и даже возглавила один из американских джазовых чартов, ознаменовав появление нового крупного имени в джазе. Последующие релизы, включая недавний «Unconditional Love» (2020), подтвердили репутацию Амита как музыканта, смело исследующего новые звучания и соединяющего ближневосточные мелодии с классическими традициями Blue Note.

Омри Мор – пианист-виртуоз, чьи музыкальные горизонты простираются от строгой классики до импровизационного джаза, от ближневосточной мелодики до андалузских ритмовi. Начав выступать в 14 лет, он быстро завоевал репутацию одного из лучших джазовых пианистов Израиля, хотя многие критики отмечают, что и за его пределами. Мор славится способностью соединять на сцене разные музыкальные миры: в его игре слышны и отголоски европейской академической школы, и жаркие краски Магриба.

Он сотрудничал со многими выдающимися исполнителями, а всемирно известный контрабасист Авишай Коэн регулярно приглашает его в своё трио для гастролей за рубежом. В 2018 году пианист выпустил дебютный альбом «It’s About Time!» на французском лейбле Naïve, в котором органично переплёл североафриканские ритмы с современным джазом, доказав своё убеждение, что джаз – безграничное пространство, где могут встречаться любые культуры.

В четверг 4 декабря в 19:00 гостей ждут экскурсии по залам музея (на иврите и русском языке), позволяющие окунуться в мир искусства и коллекций Иланы Гур. А в 20:00 в главном зале начнётся концерт дуэта Амита Фридмана и Омри Мора.

Дата и время: Четверг, 4 декабря 2025. Начало в 19:00 (открытие дверей и экскурсии), концерт в 20:00.

Место: Музей Иланы Гур, Старый Яффо (ул. Мазаль Дагим, 4).

Билеты: 120 шекелей. В стоимость входит входной билет в музей, экскурсия и баночка пива (на крыше музея). Количество мест ограничено (без фиксированных мест); билеты можно приобрести на сайте музея https://www.ilanagoormuseum.org/product/amit-friedman-omri-mor/ или по телефону 03-6837676.

Приходите окунуться в магию джаза под звёздным небом Яффо.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1893925771551102

Русскоязычная страница фейсбука музея – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.

Парковка – в Яффском порту

Фото Омри Мора – by Yossi Zwecker

Фото Амита Фридмана – Yoel Levy & Alon Gariny