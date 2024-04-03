Анатолий Белый: «Натан» – спектакль в жанре «дичь»

Текст и фото (© Deda Sasha) по материалам пресс-релиза. Н фото – Анатолий Белый и Татьяна Марек



Совсем скоро, 8 апреля, в Израиле состоится премьера спектакля «Натан» режиссера Татьяны Марек по роману Артура Соломонова с Анатолием Белым в главной роли. Затем спектакль пройдет 3 мая в Тель-Авиве и 5 мая в Хайфе.

О том, кого он играет, и причем тут енот, Анатолий рассказал в преддверии премьеры.

– Когда слышишь про енота, тем более, говорящего, людям, знакомым с современным кинематографом, сразу вспоминаемся енот Ракета из «Стражей галактики», воспитанным же на советском кинематографе на память приходит «Крошка енот». О каком еноте речь идет в спектакле? Кто главный герой?

– Если я сейчас скажу, кто такой главный герой, то это будет спойлер. Я скажу так, что, во-первых, по жанру и роман, по которому написана пьеса, и спектакль – это такая фантастическая ирония, даже не сатира, но какая-то фантасмагория, дичь совершенная. Я бы прямо жанр этого спектакля назвал «дичь», что в общем, соответствует сегодняшнему времени. Спектакль в новом жанре «дичь». Хоть в программку вставляй. Такого ещё не было. И абсолютное соответствие жанра сегодняшнему дню. То, что мы видим вокруг – поголовное сумасшествие, мир сходит с ума, люди сходят с ума пачками, и все, что они творят, что говорят, всё это нашло отражение в романе. Прежде всего, хочу сказать, что текст очень смешной, прямо гомерически, и его просто надо донести до зрителя. Кто такой главный герой Натан? Это человек, который везде, всюду, всегда выдумывает какие-то совершенно фантастические проекты развития современного мира. Как назвать такого человека? Бендер нашего времени, или Чичиков, например.

– Он трикстер? Плут?

-Натан скорее не обманщик, а придумщик, мечтатель, фантазер. У него всё время в голове какие-то сумасшедшие проекты по изменению мира, фантастические мысли по его улучшению, и это точно соответствует тому, что происходит сейчас. Такая ядерная смесь смыслов у Соломонова, и они так классно поданы, что надо просто прийти и посмотреть.

– Прямо классический сказочный сюжет, герой и его сказочный помощник. Как Иван царевич и серый волк. А тут Натан и енот. Кто твой напарник?

– Енот. Просто настоящий говорящий енот. Существует целое сообщество людей, которые обожают енотов, держат их дома. Есть целые огромные аккаунты, посвящённые енотам, потому что они очень милые и смешные, подушечки, в которые можно уткнуться, которых можно гладить – такой антистресс. Мы все в диком стрессе живём, и каждый стремится выбрать себе антистресс – кто котиков, а кто енотиков. Потому и становятся они героями произведений.

– Говорящий енот, сопровождающий великого реформатора?

– Это очень смешно. Если представить правительства некоторых стран, то там обязательно есть такой персонаж. Наш енот – копирайтер. Он пишет тексты людям, которые потом вещают с трибун. То есть мы слышим от них тексты, которые мог написать только енот. Полный абсурд.

– Ты не в первый раз уже работаешь с Артуром Соломоновым, и регулярно выходишь на сцену в спектакле по его пьесе «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Насколько я понимаю, «Натан» не похож на знакомые тексты Соломонова.

– В нем знакомый юмор, тоже сатира на сегодняшний день. Но доведенная до абсурда. Полная фантасмагория, пронизывающая ткань текста Соломонова. Мне кажется, я тексты Артура по-своему чувствую, с актёрской, сценической точки зрения. Он очень репризный. В нём уже заложен такой юмор, что как бы ничего и делать не надо – он говорит сам за себя.

– Ты играл ранее что-то в подобном жанре?

Очень мало. Меня все больше не роли героев приглашали. Но был спектакль по пьесе братьев Пресняковых «Пленные духи», который я в Москве играл в центре Высоцкого почти 20 лет. Вполне исторический сюжет, в центре которого любовный треугольник: Александр Блок, Любочка Менделеева и Андрей Белый. Они чуть не стрелялись из-за неё. И это Пресняковы преподнесли в виде литературного анекдота. А режиссёр Владимир Агеев в своё время сделал из этого практически комедию дель-арте. Я играл Белого как Арлекина практически, который врывается в пространство, все ставит с ног на голову, скачет кентавром и так далее. Собственно, меня взяли на роль чисто поржать и для маркетинга – Белый играет Белого. Так и играли 19 лет с огромным удовольствием. И что-то есть похожее драматургически у этих постановок.

– Расскажи про режиссёра спектакля, потому что взяться за такой текст – задача не простая.

– Режиссёр у нас тоже енот. Надо же как-то соответствовать стилю произведения, поэтому всё совпало. Режиссёр спектакля – замечательная Таня Марек. Она, собственно, играет у нас енота. Очень талантливый, самоотверженный, совершенно театральный человек, по природе своей абсолютный панк, готовый на любые эксперименты. В общем, Таня замечательный режиссёр и по совместительству енот.

– Зрителей ждёт, большое открытие. Вы планируете ездить с этим спектаклем?

– Надеюсь, что после показов в Израиле, поедем на гастроли. Спектакль компактный, удобный, легко перевозимый. Всего два человека и немного реквизита, разбросанного по сцене. Для меня самое главное, что зрители, придя на нашего «Натана», посмеются. Мне кажется, это терапия, когда можно и нужно смеяться. Самое правильное, что мы можем сегодня сделать – это смеяться над злом. Вот мы над ним и смеёмся.

Премьера спектакля «Натан» состоится 8.04.2024 в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве. Затем спектакль пройдет 3 мая в Тель-Авиве и 5 мая в Хайфе. Билеты можно приобрести по ссылке: https://showman.co.il/e/spectacl-natan/