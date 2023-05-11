Анатолий Каплан. Узнавание

Источник публикации: https://lechaim.ru/events/anatoliy-kaplan-uznavanie

Прошло детство, прошло много десятилетий, много чего прошло и ушло. Многое забылось и всё больше вспоминается: на выставке в Иерусалиме я поняла, кто был автором иллюстраций к оставленным три с лишним десятков лет назад в Москве книгам Шолом-Алейхема. Вывозить тогда их было запрещено. Почему? Кто сейчас знает и помнит? Анатолий Каплан знал и помнил – свое детство в местечке Рогачев в Белоруссии, родителей, небо, поля, дома, коз, коров, собак – еврейских коров, коз и собак, миллиард деталей – как они хранятся в памяти художника? И как они – художники – ухитряются их воспроизводить сквозь годы?

«Заколдованный художник» – ретроспектива Анатолия Каплана в Иерусалимском «Бейт Ави Хай» – офорты, гравюры, литографии, керамика, живопись, иллюстрации… Свыше 100 работ в галереях и залах на трех этажах здания, свыше 200 – в онлайн галерее. «Заколдованный художник» -выставка, которая позволяет узнать, вспомнить и понять столь многое не только о растоптанном мире еврейских местечек исчезнувшей империи, но и понять, что такое гравюра, литография, что такое иллюстрация, которая (и которые) на этой выставке становятся трёхмерными, выпуклыми, воздушными, определяющими атмосферу этой ретроспективы, вызвавшей и продолжающей вызывать не просто интерес посетителей, а ажиотаж, столь не частый для художественных экспозиций.

Анатолий Каплан впервые в Израиле – и снова почему? Почему работы этого художника, показывавшие во всем мире, в десятках странах, в Израиле экспонировались прежде единственный раз и то шестьдесят лет назад – в музее «Бецалеля», предтече Музея Израиля. О том, как и почему, написаны тонны монографий и статей, произнесено множество речей и прочитано лекций. И вот – результат всех причастных и неравнодушных: выставка, возникшая благодаря инициативе Фонда «Бейт Ави Хай» и благодаря собранию работ Каплана петербургских коллекционеров Ицхака и Людмилы Кушнир. Выставка, на которую нужно приходить не раз и не два. Эта выставка – открытие. Урок и в то же время единение с духом художника. Это узнавание Каплана в Иерусалиме.

Я не хочу повторять биографию Каплана – она общеизвестна. Не хочу описывать подетально серии его работ – эти описания легко найти в сети. Не хочу пересказывать его переписку с Эренбургом – она опубликована, как и история выставок Каплана в Германии, США, Нидерландах и Англии, история его НЕ выездов за рубеж. Я хочу передать впечатления от его живых и дышащих работ. Работ художника, который всем своим творчеством и всей своей жизнью воспевал добро, который рисовал детей и родителей, свое детство и свой город, который всю свою жизнь исповедовал светлые и чистые чувства. Впечатления о выставке, открытие которое стало легендарным вернисажем сезона, ничем не замутнённым праздником.

На этой выставке понимаешь, что эти гравюры – о всех нас, о наших бабушках и дедушках, это слепок с их детских воспоминаний, нами слышанными уже в нашем детстве, это взаимопроникновение и прогулки по памяти. И это творчество большого художника. Мне довелось посмотреть работы Анатолия Каплана, представленные в «Бейт Ави Хай», за несколько дней до открытия выставки в Иерусалиме на экране компьютера – удобно расположившись в кресле, подсветка, высокая резолюция, кредиты, объяснения… Но какие же они – иллюстрации – настоящие здесь, в коридорах, под стеклом, среди толпы. Выставка посвящена 120-летию со дня рождения Анатолия Каплана, будет длиться 9 месяцев. Магические числа – до 120! и 9 месяцев беременности. Не случайно – точно не случайно. Как ничего не случайно в его работах.

На открытии выставки исследователи творчества Анатолия Каплана говорили о том, что в Израиле забыли идишисткую культуру и эта выставка один из признаков возрождения интереса к ней. Это не так – культуру не забыли, интерес к идишу, к идишкайт, к жизни «на идиш» постоянен, но творчество Анатолия Каплана абсолютно универсально. Да – это его воспоминания, но сегодня, спустя время, в них окунаются все и узнают себя в них все.

Навешивать ярлыки и каталогизировать – нужно, без этого сложно разобраться в сумбуре, но у Каплана сумбура нет, он весь – добро. А для любителей «измов» можно сказать, что Каплан – это советская арт-иудаика; это история сына мясника; это память советского еврейства; это ушедшая эпоха и гримасы судьбы (не только в СССР – в свое время в надежде повлиять на общественное мнение американское протестное движение против политики советских властей организовало в Соединенных Штатах выставки советских еврейских художников. Но Еврейский музей Нью-Йорка отказался от экспозиции Анатолия Каплана в пользу подпольных и заключенных художников в Советском Союзе); это усилия коллекционеров, кураторов и архивистов; это разработка оригинальных техник литографии; это его cконцентрированность с 1950-х годов на еврейских темах, несмотря на препятствия со стороны советских властей; это иллюстрации к циклу песен «Еврейская народная поэзия» Дмитрия Шостаковича (1977), «Еврейские народные песни» (1962), иллюстрации к «Тевье-молочнику» Алейхема (три серии, 1957-1966), «Заколдованный портной» (1954-57) и «Песнь песней» (1962), а также обширная серия цветных литографий на старую еврейскую пасхальную песню «Хад гадья».

Эта выставка рассказывает и о значении еврейских художников в России, а также в Советском Союзе. Их вклад в русскую культуру был уникален. Одна из центральных дилемм современного еврейского существования – степень, в которой евреи могут интегрироваться в окружающую их культуру, не теряя и не стирая свое собственное наследие, традиции и будущее. У еврейских художников в России было несколько идентичностей, которые они стремились соединить, но при этом они оставались жертвами антисемитизма, погромов и преследований.

Это видение классической еврейской литературы с ее характерами и мотивами, полной нежности, достоинства, любви, страданий и веры. По внутренней наполненности творчество Каплана сравнимо с творчество Шолом-Алейхема. Впрочем, это уже также было произнесено тысячи раз. У нас же есть возможность не говорить, а видеть и слышать. Именно так: потому что работы Каплана еще и «говорят».

Эта выставка – визуальный рассказ – длинный, очень длинный, но его нельзя и не хочется прерывать. Это рассказ перетекает со стены на стену, из зала в зал, с этажа на этаж. Уже темнеет. Пора возвращаться домой, но оторваться от чтения-разглядывания работ Анатолия Каплана, от слушания музыки его иллюстраций (у них своя мелодия – и какая нежная…) просто невозможно. Так что придется прийти еще раз и еще раз, чтобы попытаться раскрыть тайну этого заколдованного художника, который продолжает чаровать по сей день, окутывая волшебством своих работ все новых и новых зрителей.

PS. И еще: эта выставка также история Ицхака Кушнира, коллекционера работ Каплана, страсть которого к творчеству этого художника – отдельная тема и отдельный рассказ.

PPS. И ещё – каталог! Воплощенная в 5 килограммах бумаги радость работы над выставкой, эмоции от соприкосновения с духом Анатолия Каплана и уважение к труду немалого количества людей, работавших над этим чудо-альбомом и одновременно сборником серьёзных статей и исследований свыше двух лет. Не берусь перечислить их имена здесь просто из-за опасения кого-то забыть. Не могу, тем не менее, не упомянуть авторов статей: Давида Розенсона – директора «Бейт Ави Хай» и искусствоведа Гилеля Козовского. Не приобрести каталог – невозможно, ведь эта книга – частица выставки и ее можно унести домой, положить на письменный стол и бесконечно перелистывать, вновь и вновь заново узнавая Анатолия Каплана

Маша Хинич. Все фото – © Николый Бусыгин

Дополнительная информация: https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18067

Часы работы выставки: с 22 января выставка «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» ежедневно, кроме субботы, открыта для публики с 10:00 до 18:00 и в пятницу с 10:00 до 13:00. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

«Бейт Ави Хай» – улица Кинг Джордж 44, Иерусалим.