Ансамбль «Бат-Шева» открывает сезон.  «МОМО» в хореографии Охада Нахарина с 27 сентября по 10 октября в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве

«Момо» – это балет и философия, мысль и движение в одном кинематографическом кадре, растянувшемся на 70 минут. Это театр и балет с правилами и регламентами, придуманными Охадом Нахариным и существующими сразу на нескольких частотах.

«MOMO»! Что за название? Объяснений много, чему верить? Всему и верить. Момо – это кличка домашней собаки Нахарина, это «мо» и «мо» – «тоже» и «тоже» на японском, это заглавные буквы Missing Out – того состояния, когда вам кажется, что что-то упущено, что все важное и интересное происходит где-то там, но не с вами. Где – может как раз на сцене? Это название легко запомнить на всех языках, и еще – это «Ом» наоборот, слово силы в индуистской и ведийской традициях, сакральный звук, изначальная мантра, вибрация. Еще это и единица измерения электрического сопротивления. И тогда все волшебным способом, как всегда в спектаклях Нахарина, совпадает: все детали, все «мо» и «ом» его балетного и музыкального калейдоскопа смыкаются в задуманной им картине, в которой есть элементы импровизации, точность, нежность, воображение, страсть, эмоции, любовь, рыдания, дерзость, мантры и электричество, вибрации и сила, сакральная невозможность всего и истинная возможность всего, есть страдания и выход их них. Есть хаос и есть свет.

«Хаос – лучший способ выйти к свету, – объясняет Охад Нахарин. – Все начинает с хаоса. Хаос проявляет чувства и поступки, обостряет вектор движения, становится интегральной частью танца, делая его чётче и ярче. Через хаос проще проявить свои намерения, сложнее скрыть настроение. Структура и нарратив танца проявляются через хаос, как и свойства группы и личности. Хаос рассеивает внимание, а разглядывание калейдоскопа его заостряет».

В хаосе и в калейдоскопе внимание и концентрация одновременно расходятся в общей круговерти и заостряются на деталях; зрителям приходится менять угол зрения, прикасаться к чему-то, успевать за всем и быть сопричастными. Хочется следить за всем, что происходит на сцене – в каждой группе, в каждом дуэте, в каждом ряду у задника и у рампы, в каждой сцене – будь она отрепетирована сотни раз или будь она отрывком-импровизацией. В «MOMO» таких сцен – импровизаций несколько: и потому, что так задумано, и потому, что создавался этот балет вместе с танцовщиками и их интерпретациями хаоса и «ом», и «тоже – «мо», и вместе с Ариэлем Коэном – музыкантом, генератором идей, бывшим танцовщиком «Бат-Шевы», не в первый раз сотрудничающим с Охадом Нахариным

«МОМО» – как и любой балет Нахарина – это лаборатория танца и движения, исследование структуры хореографии. Это две части – действие одной из них происходит в замкнутом пространстве, в подсознании с его внутренними установками, осознанием внутреннего «я», а действие другой посвящено связи с залом, с тем, что происходит снаружи. Интроверты и экстраверты? Увидим и осознаем…

«МОМО» – это не просто лаборатория с ее набором инструментов, это и игровая площадка. На площадке – 19 танцоров, 4 из них присутствует на ней постоянно, вышивая свои инициалы на фоне. Движение – нить, пространство – шёлк. Остальные танцоры поделены на два каста, две группы. Каждый вечер поочередно выступает каждая из двух групп. А те четверо – как постоянная ось, на которую нанизаны движения, рисунок танца и музыка. Хотя все начиналось в полной тишине. Сначала пришла идея движения для «четверки», потом к ней была подобрана музыка, хореография, речитатив.

Музыка – американской певицы, исполнительницы и композитора Лори Андерсон и Kronos Quartet из Сан-Франциско – одного из ведущих мировых ансамблей в области новой классической музыки. Точнее – с их общего меланхолично-философского альбома «Landfall – Laurie Anderson and Kronos Quartet» 2018 года, альбома элегического цикла песен, который показывает, насколько человеческая память может быть сильнее трагедии. И еще музыка – это «Metamorphosis II» Филипа Гласса и Madre Acapella в исполнении Arca – Алехандры Герси, известная под сценическим псевдонимом Arca, — венесуэльской певицы и автора песен. С тех пор как в 2012 году она прорвалась на сцену со своими EP Stretch 1 и Stretch 2, она создала беспрецедентное количество работ, опираясь на клубную музыку, экспериментальный шум и традицию баллад Венесуэлы, выходя за рамки музыки и охватывая перформанс, визуальное искусство и технологии. Она расширила звуковые границы современной музыки и помогла определить звучание своей эпохи.

У «MOMO» две души – одна словно извлеченная из глубин земли – душа, которая символизирует архетипы и мифы сплоченной и грубой мужественности (вот вам и четверо брутальных танцовщиков), а другая находится в постоянном поиске индивидуальной ДНК. Одна душа – это самостоятельная, ни от чего не зависящая сила гравитации, а другая состоит из тел, которые движутся по законам гравитации – удаляясь, притягиваясь, высвобождая место для мягкости и разрядки..

«MOMO» – это страсть в круговороте красоты и глубокой печали. Отречение превращается в преданность, в поиски выхода, в код движения с его ошибками, путаницей, замиранием и новым ходом, в мир трогательный и игривый. Это фотографии с рваными краями, паузы, язык, технологии, умение замереть и умение притвориться претворяясь, это музыка пространства, одиссея абсолютного настоящего.

И в конце каждой сцены, каждого отрывка у каждого исполнителя – поднятая рука, как знак сомнения и защиты, как знак приветствия и прощания, и как знак прощения.

«MOMO» – продолжительность 70 минут без перерыва

Соавторы: танцоры труппы и Ариэль Коэн / художник по свету: Ави Йона Буэнэ (Бэмби) / сценография и реквизит: Гади Цахор / дизайн костюмов: Эри Накамура / помощь в сопровождении танцоров: Юла Голд / музыкальный дизайн и монтаж: Максим Варат /

Музыка: Лори Андерсон и Kronos Quartet из альбома Landfall / “Metamorphosis II” Филипа Гласса / Madre Acapella от Arca.

Штатный хореограф: Охад Нахарин / Художественный руководитель: Лиор Авицур / Исполнительный директор: Дина Альдор

Ближайшие спектакли «MOMO» Охада Нахарина и ансамбля «Бат-Шева» при сотрудничестве с Ариэлем Коэном пройдут с 27 сентября по 10 октября 2023 года в Центре Сузан Далаль в Тель-Авиве.

Расписание и заказ билетов – по ссылке https://batsheva.co.il/he/schedule/?show_id=1944

Обратите внимание, что представления идут два раза в вечер – в 19-00 и 21-00.

Сайт ансамбля «Бат-Шева» – https://batsheva.co.il/

Видео: https://www.facebook.com/BatshevaDanceCompany/videos/971044810787332

Текст – Маша Хинич. Все фото – © Ascaf – предоставлено пресс-службой ансамбля «Бат-Шева»