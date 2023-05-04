Ансамбль «Бат-Шева» в мае: «Fuga Argaman», «MOMO» и «DecaDance»

«Фуга в пурпурном цвете» – Fuga Argaman – 15, 16 и 17 мая в Иерусалиме и Тель-Авиве

Понедельник, 15.5.23 | 20:30 | «Театрон Иерушалаим»

Вторник, 16.5.23 | 18:30 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Вторник, 16.5.23 | 21:00 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Среда, 17.5.23 | 18:30 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Заказ билетов по ссылке bit.ly/3HMbUqe

Премьера балета «Бат-Шевы» «Fugue In Crimson» – «Фуга в пурпурном цвете» («Fuga Argaman») в постановке двух бывших танцовщиков «Бат-Шевы» Бобби Джейн Смит и Ора Шрайбера и в исполнении молодежной группы ансамбля прошла чуть больше года назад – в марте прошлого года, и вновь представляется в Иерусалиме и на сцене Центра Сузан Далаль в Тель-Авиве 15, 16 и 17 мая 2023 года.

Бобби Джейн Смит и Ор Шрайбер, бывшие танцоры «Бат-Шевы», а ныне независимые артисты в Нью-Йорке, возвращаются в «Бат-Шеву» с оригинальной работой для танцоров молодежь группы ансамбля. Смит и Шрайбер сочетают танец и театр, занимаются ритмическими и формальными связями между музыкой и движением, создав сценическое пространство для 9 танцовщиков, размышляющих в танце о промежуточных и переходных состояниях – между видимым и скрытым, между авансценой и закулисьем, между тем, что происходит на поверхности, и тем, что закипает в глубине страстей, завязываясь в пурпурный узел танца.

Оригинальная музыка – Йонатан Даскаль. В спектакле «Fugue In Crimson» используется также музыка Баха, Бизе и других композиторов.

В представлении есть сцены с обнаженными исполнителями.

«МOMO»

Пятница, 19.5.23 | 14:00 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Суббота, 20.5.23 | 19:00 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Суббота, 20.5.23 | 21:00 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Заказ билетов – https://batsheva.co.il/he/schedule/?show_id=1944

«Момо» – это балет и философия, мысль и движение в одном кинематографическом кадре, растянувшемся на 70 минут. Это театр и балет с правилами и регламентами, придуманными Охадом Нахариным и существующими сразу на нескольких частотах.

Предыдущий спектакль Нахарина – «2019» – был поставлен три года назад, до короны, до карантинов, до локдаунов, до переводов им балетных спектаклей в киноверсии. Но вот: новый сезон, обновленный состав труппы, новая художественная руководительница ансамбля и новый балет от штатного хореографа – Охада Нахарина – после трехлетнего перерыва и затянувшихся каникул: «MOMO»! Что за название? Объяснений много, чему верить? Всему и верить. Момо – это кличка домашней собаки Нахарина, это «мо» и «мо» – «тоже» и «тоже» на японском, это заглавные буквы Missing Out – того состояния, когда вам кажется, что что-то упущено, что все важное и интересное происходит где-то там, но не с вами. Где – может как раз на сцене? Это название легко запомнить на всех языках, и еще – это «Ом» наоборот, слово силы в индуистской и ведийской традициях, сакральный звук, изначальная мантра, вибрация. Еще это и единица измерения электрического сопротивления. И тогда все волшебным способом, как всегда в спектаклях Нахарина, совпадает: все детали, все «мо» и «ом» его балетного и музыкального калейдоскопа смыкаются в задуманной им картине, в которой есть элементы импровизации, точность, нежность, воображение, страсть, эмоции, любовь, рыдания, дерзость, мантры и электричество, вибрации и сила, сакральная невозможность всего и истинная возможность всего, есть страдания и выход их них. Есть хаос и есть свет.

«Хаос – лучший способ выйти к свету, – объясняет Охад Нахарин. – Все начинает с хаоса. Хаос проявляет чувства и поступки, обостряет вектор движения, становится интегральной частью танца, делая его чётче и ярче. Через хаос проще проявить свои намерения, сложнее скрыть настроение. Структура и нарратив танца проявляются через хаос, как и свойства группы и личности. Хаос рассеивает внимание, а разглядывание калейдоскопа его заостряет».



В хаосе и в калейдоскопе внимание и концентрация одновременно расходятся в общей круговерти и заостряются на деталях; зрителям приходится менять угол зрения, прикасаться к чему-то, успевать за всем и быть сопричастными. Хочется следить за всем, что происходит на сцене – в каждой группе, в каждом дуэте, в каждом ряду у задника и у рампы, в каждой сцене – будь она отрепетирована сотни раз или будь она отрывком-импровизацией. В «MOMO» таких сцен – импровизаций несколько: и потому, что так задумано, и потому, что создавался этот балет вместе с танцовщиками и их интерпретациями хаоса и «ом», и «тоже – «мо», и вместе с Ариэлем Коэном – музыкантом, генератором идей, бывшим танцовщиком «Бат-Шевы», не в первый раз сотрудничающим с Охадом Нахариным

«МОМО» – как и любой балет Нахарина – это лаборатория танца и движения, исследование структуры хореографии. Это две части – действие одной из них происходит в замкнутом пространстве, в подсознании с его внутренними установками, осознанием внутреннего «я», а действие другой посвящено связи с залом, с тем, что происходит снаружи. Интроверты и экстраверты? Увидим и осознаем…

«МОМО» – это не просто лаборатория с ее набором инструментов, это и игровая площадка. На площадке – 19 танцоров, 4 из них присутствует на ней постоянно, вышивая свои инициалы на фоне. Движение – нить, пространство – шёлк. Остальные танцоры поделены на два каста, две группы. Каждый вечер поочередно выступает каждая из двух групп. А те четверо – как постоянная ось, на которую нанизаны движения, рисунок танца и музыка. Хотя все начиналось в полной тишине. Сначала пришла идея движения для «четверки», потом к ней была подобрана музыка, хореография, речитатив.



Музыка – американской певицы, исполнительницы и композитора Лори Андерсон и Kronos Quartet из Сан-Франциско – одного из ведущих мировых ансамблей в области новой классической музыки. Точнее – с их общего меланхолично-философского альбома «Landfall – Laurie Anderson and Kronos Quartet» 2018 года, альбома элегического цикла песен, который показывает, насколько человеческая память может быть сильнее трагедии. И еще музыка – это «Metamorphosis II» Филипа Гласса и Madre Acapella в исполнении Arca – Алехандры Герси, известная под сценическим псевдонимом Arca, — венесуэльской певицы и автора песен. С тех пор как в 2012 году она прорвалась на сцену со своими EP Stretch 1 и Stretch 2, она создала беспрецедентное количество работ, опираясь на клубную музыку, экспериментальный шум и традицию баллад Венесуэлы, выходя за рамки музыки и охватывая перформанс, визуальное искусство и технологии. Она расширила звуковые границы современной музыки и помогла определить звучание своей эпохи.

У «MOMO» две души – одна словно извлеченная из глубин земли – душа, которая символизирует архетипы и мифы сплоченной и грубой мужественности (вот вам и четверо брутальных танцовщиков), а другая находится в постоянном поиске индивидуальной ДНК. Одна душа – это самостоятельная, ни от чего не зависящая сила гравитации, а другая состоит из тел, которые движутся по законам гравитации – удаляясь, притягиваясь, высвобождая место для мягкости и разрядки..

«MOMO» – это страсть в круговороте красоты и глубокой печали. Отречение превращается в преданность, в поиски выхода, в код движения с его ошибками, путаницей, замиранием и новым ходом, в мир трогательный и игривый. Это фотографии с рваными краями, паузы, язык, технологии, умение замереть и умение притвориться претворяясь, это музыка пространства, одиссея абсолютного настоящего.

И в конце каждой сцены, каждого отрывка у каждого исполнителя – поднятая рука, как знак сомнения и защиты, как знак приветствия и прощания, и как знак прощения.

«MOMO» – продолжительность 70 минут без перерыва

Соавторы: танцоры труппы и Ариэль Коэн / художник по свету: Ави Йона Буэнэ (Бэмби) / сценография и реквизит: Гади Цахор / дизайн костюмов: Эри Накамура / помощь в сопровождении танцоров: Юла Голд / музыкальный дизайн и монтаж: Максим Варат /

Музыка: Лори Андерсон и Kronos Quartet из альбома Landfall / “Metamorphosis II” Филипа Гласса / Madre Acapella от Arca.

Штатный хореограф: Охад Нахарин / Художественный руководитель: Лиор Авицур / Исполнительный директор: Дина Алдор

Видео: https://www.facebook.com/BatshevaDanceCompany/videos/710993986956464

DecaDance#22 – Охад Нахарин

Воскресенье, 21.5.23 | 21:00 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Понедельник, 22.5.23 | 19:00 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Вторник, 23.5.23 | 19:00 | Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

Заказ билетов https://batsheva.co.il/he/schedule/?show_id=754

««DecaDance» – это балет о балете, постановка, посвященная нашему репертуару, игровая площадка, на которую мы постоянно добавляем новые элементы, убираем или заменяем устаревшие, заново интерпретируем наши работы. Это возможность взглянуть на развитие репертуара «Бат-Шевы» с разных точек зрения и времени. Больше всего мне нравится то, что «DecaDance» дает возможность самим танцорам предлагать свои трактовки «пройденного материала», зачастую чрезвычайно интересные» – объясняет Охад Нахарин, создавший «DecaDance» в 2000 году, в честь десятилетней годовщины его работы с «Бат-Шевой» в качестве художественного руководителя, включив тогда в этот балет десять отрывков из десяти постановок, созданных им для ансамбля. С тех пор каждый новый сезон Нахарин возвращается к «DecaDance» и представляет изменяющиеся адаптации фрагментов из своих знаковых произведений вместе с отрывками из новых работ, тщательный пересмотр которых приводит к абсолютно новому восприятия прежних постановок.

«DecaDance» – это возможность для творческого процесса все время оставаться открытым, быть созидательным и никогда не заканчиваться. Это своего рода приглашение осознать что-то, казавшееся незыблемым и дать ему новые дефиниции и ассоциации, погрузить в балетное прошлое и настоящее ансамбля, препарировать его, взглянуть свежим взглядом и снова и снова прочувствовать себя в творческом процессе – каждый раз иначе.

В постановку «DeсaDance #22» вошли отрывки из балетов «Седер» (2007 г.), «Поле 21» (2011 г.), «YAG» (1996 г.), «Анафаза» (1993 г.), «Вирус Охада Нахарина» (2001 г.), «За-ча-ча» (1998 г.), «Стена» (1990 г.)., Макс (2007), Моше (1999 г.)

Сайт ансамбля «Бат-Шева» – https://batsheva.co.il/



Маша Хинич. Фото – © Ascaf – предоставлено пресс-службой ансамбля «Бат-Шева»