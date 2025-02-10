Ансамбль солистов Тель-Авива в третьем концерте сезона с  трубачом Сергеем Накаряковым и пианисткой Мири Ямпольски

Фото и текст – по материалам пресс-релиза (фото слева – направо: Sergei Nakariakov – © tcohen, Евгений Левитас – © Леон Мороз, Мири Ямпольски – © Марта Висер).

Ансамбль солистов Тель-Авива вновь принимает у себя в гостях всемирно известного трубача Сергея Накарякова для совместного выступления, в рамках которого будут исполнены «Вариации на тему рококо» – виртуозное произведение Чайковского, изначально написанное для виолончели.

В концерте также примет участие пианистка Мири Ямпольски, которая вместе с Сергеем Накаряковым и Ансамблем солистов Тель-Авива исполнит Концерт для фортепиано, трубы и струнных Шостаковича.

В программе также Симфония №2 для струнного оркестра композитора Евгения Левитаса.

Акко – вторник, 25.02.25, 19:00, городская консерватория

Хайфа – четверг, 27.02.25, 20:00, Аудитория «Раппопорт»

Тель-Авив – пятница, 28.02.25, 14:00, зал Цукер,«Гейхаль ха-тарбут»

Ансамбль солистов Тель-Авива приглашает всемирно известного трубача Сергея Накарякова и пианистку Мири Ямпольски для участия в третьем концерте сезона – «С Накаряковым и Ямпольски», который пройдет с 25 по 28 февраля. Для Сергея Накарякова это будет уже второе выступление с ансамблем после успешных концертов в июне 2022 года.

Помимо своих потрясающих виртуозных способностей игры на трубе, Сергей Накаряков известен исполнением произведений, изначально написанных для других инструментов. В свой предыдущий визит с ансамблем он исполнил концерт для валторны Моцарта на флюгельгорне, «Хору стаккато» Динику и «Ария для струнных» Баха, написанные для скрипки, – на трубе. В этот раз Накаряков сыграет виртуозное произведение Чайковского для виолончели с оркестром – «Вариации на тему рококо» – на флюгельгорне.

«Для нас большая честь снова принимать у себя всемирно известного трубача Сергея Накарякова после его успешных выступлений с нами в 2022 году», – говорит Барак Таль, дирижер и художественный руководитель Ансамбля солистов Тель-Авива. «Накаряков известен своей виртуозной игрой, проникновенным звучанием трубы и невероятной способностью исполнять произведения, написанные практически для любого инструмента. Для нас будет невероятно интересно исполнить с ним «Вариации на тему рококо» Чайковского – произведение, которое мы много раз исполняли с виолончелистами (включая Мишу Майского), но никогда ранее – на трубе или флюгельгорне».

В кульминации концерта к Накарякову присоединится пианистка Мири Ямпольски, хорошо знакомая израильской публике по многочисленным выступлениям в камерной музыке и сольных концертах. Вместе они исполнят Концерт для фортепиано, трубы и струнных Шостаковича – легкое, виртуозное и наполненное юмором произведение, идеально подходящее как для солистов, так и для Тель-Авивского ансамбля солистов.

Кроме того, состоится мировая премьера Симфонии №2 для струнного оркестра композитора Евгения Левитаса.

«После завершения работы над саундтреком к документальному фильму «Человеческое оружие», – рассказывает Левитас, – я сразу понял, что хочу снова вернуться к этому музыкальному материалу и развить его центральный мотив в симфоническом произведении для струнного оркестра. Будучи композитором-резидентом в камерном киббуцном оркестре Нетании, я начал работу над своей Второй симфонией для струнных. Это было непростое время для всех нас – период пандемии. Для меня это был период боли, неопределенности, даже гнева, но также и надежды. Все эти эмоции нашли отражение в написании симфонии. Так мотив из фильма превратился в центральную тему моего нового симфонического произведения. Я очень взволнован возможностью впервые представить свою Вторую симфонию в исполнении великолепного Тель-Авивского ансамбля солистов под управлением маэстро Барака Таля».

Концерт №3 – «С Накаряковым и Ямпольски»

Дирижер: Барак Таль

Солисты: Сергей Накаряков (Франция) – труба

Мири Ямпольски – фортепиано

Программа:

Моцарт – Увертюра к опере «Бастьен и Бастьенна»

Чайковский – «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром (исполняется на трубе)

Евгений Левитас – Симфония №2

Шостакович – Концерт для фортепиано, трубы и струнных

Акко – вторник, 25.02.25, 19:00, Городская консерватория

Хайфа – четверг, 27.02.25, 20:00, Аудиториум “Раппопорт”

Тель-Авив – пятница, 28.02.25, 14:00, Зал Цукер, «Гейхаль ха-тарбут»

Цена билетов: 120–160 шек.

Для справок и заказа билетов/абонементов:

051-2218088 | https://www.soloists.co.il