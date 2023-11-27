#ArtistsStandWithIsrael: открытия выставок в Тель Авиве и Италии, проекции искусства в поддержку Израиля в разных городах мира

В Израиле запущен международный проект #ArtistsStandWithIsrael, который призывает художников. Произведения искусства проецируются галереями и волонтерами на улицах разных городов мира, а выставка по мотивам проекта в Тель Авиве открывается уже 30 ноября. Уже более 300 участников из 20 стран, включая Израиль, Россию, Беларусь, Украину, Азербайджан, Словакию, Польшу, Канаду, США, Тайвань, Италию и другие присоединились к проекту.

30 ноября в SVIVA gallery в Тель-Авиве откроется проект «Когда каждая выставка становится мемориалом». Эта выставка отдает дань трагическим событиям, происходящим с 7 октября и отражает наши чувства, переживания и попытки справиться с горем. В то же время, это диалог с исторически важной выставкой «Когда отношения становятся формой», открывшейся под кураторством Харальд Зееманн в 1969-м году. Мы стремимся исследовать, каким может быть искусство во времена, когда граница между искусством, жизнью и смертью становится неопределенной и мерцающей. На выставке будут представлены живопись, графика, скульптура, видео-арт и работы в других медиумах, созданные более чем 30 художниками после 7 октября.

Эта выставка связана с проектом #ArtistsStandWithIsrael, в рамках которого работы художников со всего мира проецируются на улицах разных городов с целью поддержать израильтян в трудные времена. Эти проекции также будут представлены в рамках программы мероприятий. Организаторами проекта являются арт-пространство SVIVA и КакделАрт.

С 17 октября каждые четверг и субботу проекции включают в Тель-Авиве, Иерусалиме, Ашкелоне, Бат Яме, Рамат-Гане и теперь их можно будет увидеть как часть проекта «Когда каждая выставка становится мемориалом» в SVIVA gallery в Тель-Авиве. Так же на данный момент в мире открыто несколько выставок , где представлен проект #ArtistsStandWithIsrael: постоянная экспозиция в Riga Plaza Mall, в рамках выставки от сообщества KakdelArt в Sisters Room Space в Тбилиси, на выставке “Укрытие” в галерее итальянской арт-резиденции “Oven Stone House” в деревушке Рора, где во времена Второй мировой войны от преследований фашистов прятались евреи от преследований.

Каждую неделю новые локации появляются на карте поддержки и солидарности и возможность для художников и проекторов присоединиться все еще открыта.

Открытие проекта «Когда каждая выставка становится мемориалом» состоится 30.11, 19:00 по адресу Дерех Менахем Бегин 30, SVIVA gallery.

Подробнее программа открытия и других событий выставки: https://www.facebook.com/share/NKohVBXrG4JccJ5h/?mibextid=9l3rBW

Вход: пожертвование любой суммы на благотворительность. Часть продаж произведений искусства с этой выставки будет посвящена галерее Beeri, разрушенной в результате террористической атаки ХАМАС в кибуце Беэри (@beeri.gallery).

Художники:

Анна Бронштейн, Александра Кокин, Анастасия Шарапа, Анна Табеллини, Елена Альтшул, Элоди Абергель, Элизабет Басс, Екатерина Хрусталева, Евгения Пичкурова, Элина Ф, Филипп Пищик, Ходайя Левин, Инна Давидович, Кэти Берман, Катя Десненко, Ксения Плеханова, Кирилл Радаев, Лиана Чиквашвили, Лидия Куршук, Лия Рааб, Михаил Коротков, Мария Леховицкая, Марина Салихова, Майя Шалев, Михаил Вольфсон, Маргарита Закс, Наталья Маргиналия, Наталья Розенбаум, Полина Штейнварг, София Камински, Владимир и Петр Биндеманы, Катя Никулина, Ася Бобрицкая, Соня Коршенбойм, Азаз Ор, Диана Меир, Анжела Рекуха, Виктор Меламед, Ксения Огибина, Михаль Берман, Катя Никулина, Цлиль Бендрихем, Витас Диёкас, Дьяни Энни

Даты выставки: 30.11-14.12.

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, суббота 19:00-21:30, пятница 17:00-21:30 или по личному запросу.

Для участия в проекте

Для художников: https://forms.gle/kz9eHjpALLaevSDt7

Для обладателей проекторов: https://forms.gle/S1Jsy6tRbR827Chx7

Для организаторов арт-событий: https://forms.gle/eSErhAQcJvMvy1kA6

За новостями проекта можно следить в Instagram организаторов: @sviva.space @kakdelart .

Контакты для связи: kakdelart@gmail.com, svivaspace@gmail.com

Организаторы: арт-пространство SVIVA, КакделАрт:

Кураторы: Кейт Финкельштейн, Ева Глейзер.

Ассистент куратора: Григорий Церковский.

Продюсер: Артур Кир.

Координатор арт-мероприятий: Милена Милованова.

Публичная программа: Полина Ашина.

Технические координаторы: Мари Ноа и Михаил Марушкин.

SMM: Полина Ашина и Саша Демидов.

Дизайнер: Вера Коняшова.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Предоставлено организаторами.