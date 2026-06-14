Текст и фото — по материалам пресс-релиза. Фото — © Аркадий Спивак קרדיט — ארקדי ספיבק

📚 400+ книг в Тель-Авиве

Ярмарка книг художников в «Артпорте» возвращается в своем седьмом издании. Это будут выходные, посвященные искусству и книгам художников, мастер-классам, беседам, перформансам и выступлениям. Редкая возможность встретить, пролистать и увидеть искусство вблизи.

🎨 17-20.6.2026

Ярмарка книг художников в «Артпорте» предлагает посетителям ознакомиться и приобрести более 400 книг художников от более чем 200 авторов, большинство из которых вы вряд ли найдете где-либо еще. В рамках ярмарки также будут представлены редкие книги художников ручной работы, пройдут беседы, панели и презентации новых книг. В течение выходных, полностью посвященных искусству, также будут показаны художественные работы, откроется комплекс по созданию фанзинов для взрослых и детей, пройдут мастер-классы по комиксам, мастер-класс по созданию книг из наклеек и многое другое. Все мероприятия открыты бесплатно для широкой публики.

. ✨ Книги художников, которые будут представлены на ярмарке, представляют собой уникальные художественные объекты, которые стоят сами по себе и расширяют деятельность художника. Некоторые из них сопровождают выставки, некоторые подводят итоги периода, и все они создают новый мир, скрывающийся между страницами. Фотография, живопись, гравюра и иллюстрация, твердые переплеты наряду со страницами, скрепленными скобами, слова, вплетенные в изображения, изображения, превращающиеся в истории, перелистывание страниц, превращающееся в путешествие — ярмарка книг художников является волнующим и пробуждающим чувства опытом. А, и еще в саду этого музейного комплекса размещены 10 скульптур, дополняющих атмосферу нашего пространства.

Специальные мероприятия в ходе ярмарки:

Практические мастер-классы: художницы Таль Альперштейн и Хагар Циглер проведут мастер-класс для детей и взрослых по переплету блокнотов и их оформлению через интуитивное наклеивание стикеров. Художник Дан Алон проведет практический мастер-класс по теоретическим комиксам, основанным на текстах из гуманитарных наук. Презентация книги «Как преподаватели учат дизайну», в которой представлено около ста практических упражнений. В рамках презентации участники выполнят упражнения под руководством преподавателей, участвующих в создании книги.

Уникальные события: поэтесса Орит Гидали проведет личные встречи и предложит индивидуальное стихотворение в подарок. Художница Керен Кац будет создавать миниатюрные книги художников. «Это твое пророчество о будущем» — презентация нового фэнзина от «Таханат Нияр» в формате театрального чтения, основанного на программе «Популитика», где обсуждалась кандидатура профессора Йешаяху Лейбовица на получение Премии Израиля.

«На улицах давно погасили неон» — ночная презентация новой книги художника Омера Шизафа «Марс похож на самого себя», сопровождаемая инсталляцией света.

«Пик чувства» — презентация книги Йоава Вайнфельда и беседа о пике чувства как анти-чувстве.

Презентация книги Йонатана Нево «Между Негевом и Галилеей: фото-встреча с бездомными». Показ фильма и беседа с профессором Михаль Крумер-Нево.

Музыкальная презентация новой книги художника Ори Хольбана, который исполнит несколько песен из своего будущего альбома.

Новые художественные работы Омри Мерлина, Рои Менахема Марковича, Ноа Яффе и Ронит Порат.

Мастерская фанзинов «Таханат Нияр» предложит публике опыт создания фанзинов с помощью ксерокса, пресса, бумаги и ножниц.

Презентация новой книги художницы Хиллы Лулу Лин в беседе с Арной Казин и экскурсия по выставке с куратором Яэль Мессер в «Галерее современного искусства Бецалель».

«Артпорт»:

Центр искусств «Артпорт», основанный 13 лет назад семейным фондом Теда Арисона, продолжает работать как некоммерческая организация для продвижения современного искусства в Израиле. Через конференции, выставки, профессиональные мастер-классы для художников и ведущую в Израиле программу резиденций, «Артпорт» работает над тем, чтобы голоса художников были услышаны в общественном пространстве, и содействует связям между искусством и обществом. В рамках программы резиденций шесть израильских художников участвуют в годовой программе, в рамках которой они получают студию, ежемесячную стипендию и поддержку в производстве проекта. Рядом с ними работают международные художники и кураторы. На сегодняшний день в программе приняли участие около 80 израильских и около 60 международных художников.

Все события будут обновляться на сайте: https://www.artport.art/

Ярмарка проводится в сотрудничестве с книжным магазином «Магазин III» в Яффо.

«Артпорт», улица Ха-Амаль 8, Тель-Авив.

Среда: 18:00-22:00

Четверг: 12:00-22:00

Пятница и суббота: 10:00-16:00 🗓

https://www.facebook.com/artportlv

https://www.artport.art/

https://www.instagram.com/artportlv

Все фото — © Аркадий Спивак קרדיט — ארקדי ספיבק