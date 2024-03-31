Фото – © Ори Барекет

Bar Geva Trio – джаз на грани. Концерт в музее Иланы Гур в старом Яффо 11 апреля 2024 года.

Джаз-фьюжн-композиции Bar Geva Trio с их гармониями, свободными ритмами и авторскими аранжировками, включающими импровизации не только в джазовом ключе, но и в стилях музыки мира и классической музыки, погружают слушателей в мир музыки на грани – в мир красочный, разнообразный и завораживающий.

Джаз – это музыка, наполненная страстью и изобретательностью, музыка, не знающая границ и пределов, а реинкарнации и метаморфозы классической музыки в современном джазе давно стали популярным явлением. И уже давно не надо доказывать, что джаз – это искусство… Искусство – также на грани, на переходе от свинга к бибопу, из олдскула в арт-пространство.

Грани в данном случае это не только границы между жанрами музыки, но и границы географические. Трио музыкантов – бас, ударные, фортепиано – создают музыку на грани между джазом и классикой, исполняя, как всем привычны, так и свои новые авторские произведения, возникшие под влиянием музыки латинской, скандинавской и андалузской и музыки мира. Bar Geva Trio движется со своей акустической программой и на грани между залами – от домашних гостиных до концертных залов в своём стремлении к многообразию и открытию новых измерений джазовой музыки.

Это движение в джазе между музыкой черно-белой и разноцветной, размытой и четкой, от забавных к серьезным посланиям, от ясности мелодий к созерцательности. В любом случае, джаз бьет ключом: отодвиньте подальше свои лэп-топы и телефоны – концерт начинается, музам отдыхать некогда. Магия джаза начинается и никто не знает, куда музыка повернет в следующее мгновение.

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Bar Geva Trio. Джаз на грани.

Четверг, 11 апреля 2024 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Начало концерта – в 19:30.

Музей открыт с 18:30.

Контрабас – Бар Гева | Фортепиано – Эрга Котлер | Ударные – Ифтах Фридман

Посмотреть >>

https://youtu.be/oLWK4xZvhMs?si=h7A6EcMk5Sqhs29u

https://www.youtube.com/watch?v=CgWNir99-Yk

Послушать >>

https://open.spotify.com/artist/7DACxzaxopoa7JvEIoRHjw?si=7yElPf6aSZqZAgUK8kvuYw



Дополнительные ссылки

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https://linktr.ee/bar.geva.music

https://www.youtube.com/@BarGevaMusic

https://www.instagram.com/bar.geva.music

Цена билета на весь вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 80 шекелей.

Заказ билетов по ссылке: https://bit.ly/3TDG6M4/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/301632029690018

Количество мест ограничено. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фото – © Ори Барекет – предоставлены Bar Geva Trio