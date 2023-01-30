Берлинский винтаж. Минор, минор и мажор. Карл Филипп Эмануэль Бах и его концерты для флейты в программе Израильского Камерного Оркестра



15 и 16 февраля в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств прозвучит программа «Два минора и мажор» Израильского Камерного Оркестра, посвященная концертам для флейты с оркестром Карла Филиппа Эмануэля Баха (1714-1788). Солисты – дирижер и флейтист Ариэль Цукерман и клавесинист Шалев Ад-Эль.

В программе:

Карл Филипп Эмануэль Бах

Концерт для флейты с оркестром ля-минор, соч. 166

Концерт для флейты с оркестром соль-мажор, соч. 169

Концерт для флейты с оркестром ре-минор, соч. 22

Среда, 15 февраля 2023, 20:00

Четверг,16 февраля 2023, 20:00

Зал Реканати, Тель-Авивский музей искусств

Из четырех сыновей Баха, ставшими композиторами, двое считаются его истинными наследниками: Иоганн-Кристиан («миланский» или «лондонский» Бах) и Карл Филипп Эмануэль («берлинский» или «гамбургский» Бах). Их эпоха, которую называли «доклассической», относится к 18 веку, когда барокко стало заменяться классикой, но еще не достигшей полного расцвета. В то время как Кристиан, «лондонец», характеризовался «галантной», утонченной композицией, Эмануэль своей музыкой пытался вызвать у слушателей чувства. Его произведения полны изобретательности и непредсказуемости, насыщены широким спектром эмоций.

При жизни сам Иоганн Себастьян Бах не знал такой славы, которой достиг его второй сын. Если для нас Бах – это, конечно же, Иоганн Себастьян, то для меломанов второй половины 18 века это имя подразумевало только Карла Филиппа, главную заслугу которого современники видели в создании «выразительной» или «чувствительной» клавирной музыки, стилем легким, блестящим: это направление музыкального дарования и сделало Филиппа Эмануэля великим, и он справедливо считается отцом современной инструментальной музыки и предшественником Гайдна, Моцарта и Бетховена в области сонаты, симфонии и других инструментальных форм. Гайдн и Моцарт считали его композиторский уровень недостижимым для себя. «Мы все дети, а он отец», –говорил о нём Моцарт. Карл Филипп Бах оказал сильное влияние и на Бетховена.

Отправившись во Франкфурт-на-Одере с целью изучать юриспруденцию, он вместо этого окончательно увлекся музыкой и основал певческое общество. В 1738 году переселился в Берлин. В 1740 году он получил заветную должность: клавесиниста в Берлине, и не просто так, а в придворном оркестре Фридриха II, короля Пруссии, меломана и самого флейтиста. Фридрих II обожал играть на флейте перед своими придворными. Музыка Филиппа Эмануэля нравилась ему, и он пригласил его ко двору на должность придворного клавесиниста, аккомпаниатора короля.

Неудивительно, что в списке произведений Карла Филиппа Эмануэля Баха так много сочинений для флейты, хотя во время пребывания Берлине он все еще адаптировал свои сочинения к вкусам Фридриха II, хотя к моменту вступления в должность при дворе, Карл Филипп уже был известнейшим клавирным исполнителем, а среди его сочинений (начиная с 1731 года) было уже более 30 клавирных сонат и концертных произведений. Среди прочего, Карл Филипп написал два цикла сонат, посвятив их Фридриху и герцогу Вюртембергскому – эти произведения и помогли ему в получении должности придворного музыканта.

Вся придворная музыкальная жизнь до мелочей регламентировалась вкусами короля (вплоть до того, что во время оперных спектаклей король самолично следил за исполнением по партитуре – через плечо капельмейстера). Вкусы же эти были своеобразны: коронованный меломан не терпел церковной музыки и фугированных увертюр, всем родам музыки он предпочитал итальянскую оперу, всем видам инструментов – флейту, всем флейтам – свою флейту. Но Семилетняя война охладила короля к музыке. Карл Филипп Эмануэль Бах, получив отставку в 1767 году, после почти трех десятилетий при дворе, отправился в Гамбург, где занял освободившееся после Телемана место капельмейстера. В Гамбурге он и скончался 14 декабря 1788 года.

Главная заслуга К.Ф.Э. Баха заключается в том влиянии, какое он имел на фортепианное исполнение своим сочинением «Опыт правильного способа игры на клавире», опубликованном в 1753 году, а также в его манере игры и в его собственно в его музыке. Карл Филипп Эмануэль Бах оставил громадное количество произведений, особенно для фортепьяно: 210 фортепьянных пьес, 52 концерта, множество сонат, симфонии и пр. Написал большое количество произведений в области церковной музыки: 22 Passions, несколько кантат, «Sanctus» для двух хоров, ораторию «Израильтяне в пустыне» и др.

В программе Израильского Камерного Оркестра 15 и 16 февраля прозвучат три концерта для флейты с оркестром – то, что принято называть «берлинским винтажем» Карля Эмануэля Баха. Солирует – Ариэль Цукерман.

Маэстро Ариэль Цукерман https://arielzuckermann.com/ – флейтист-виртуоз и один из самых востребованных дирижеров молодого поколения в Израиле, главный дирижер и музыкальный руководитель Израильского Камерного Оркестра, начиная с сезона 2015/16 гг.. Учился дирижированию в Королевской музыкальной академии в Стокгольме и в Мюнхенском университете музыки и исполнительских искусств. В 2004-2013 годах он был музыкальным руководителем известного Грузинского Камерного Оркестра Ингольштадта (Германия). Он дирижировал оркестром Познаньской филармонии, Оркестром Гайдна в Больцано, Оркестром Норландской оперы, выступал на Фестивале Телави в Грузии, Фестивале Марвао в Португалии, а также с «Новым японским оркестром» и выдающейся грузинской пианисткой Элисо Вирсаладзе в Японии. Цукерман начал свою музыкальную карьеру как флейтист, занимал призовые места на международных конкурсах.

Маэстро Ариэль Цукерман изучал флейту у Ури Шохама, Йосси Арнхейма, Моше Эпштейна, Пола Мизена и Андерса Адорина, а также дирижировал у Йормы Панолы и Бруно Вейля.

Недавно маэстро Цукерман гастролировал по Европе с оркестром «Зальцбургская Камерата», в Китае – с Венского радио, а в Японии дирижировал «Новой Японской Филармонией», исполнив цикл фортепианных концертов Бетховена с легендарной грузинской пианисткой Элисо Вирсаладзе. Он также гастролировал с Национальным молодежным оркестром Австралии и с молодежными Филармоническими оркестрами Германии и Израиля. Совсем недавно меломаны в Израиле слышали его выступления с его ансамблем KolSimcha.

Дирижер и клавесинист Шалев Ад-Эль http://shalev.at/ – выпускник

Королевской консерватории Гааги в Нидерландах .

Шалев Ад-Эль быстро завоевал репутацию одного из самых востребованных музыкантов в Европе. В качестве солиста он играл с большинством ведущих оркестров Израиля, включая Израильский Филармонический оркестр, Израильский Камерный Оркестр и Хайфский Симфонический оркестр. Он давал сольные концерты по всей Европе, Дальнему Востоку, Южной и Центральной Америке и США.

В 1992 году вместе с ведущими норвежскими солистами Шалев Ад-Эль основал ансамбль Soloists Oslo Baroque. С тех пор он дирижировал ансамблем на фестивалях в Праге, Мекленбурге, фестивале Фландрии в Генте, фестивале в Брюгге, фестивале в Мюнстере, в Дижоне, в Лейпцигерском Гевандхаусе, на фестивале в Израиле, в 92Y Нью-Йорке и в Händel-Festspiele в Галле.

Был приглашенным дирижером оркестра города Галле в Саксонии, а в 2008 году он стал первым израильтянином и получил престижную премию Fasch-Preis за вклад в возрождение музыки Центральной Германии.

С 1997 года является приглашенным дирижером Филармонического оркестра Галле/Заале, Германия. Он также является постоянным членом ансамблей Il Gardellino (Бельгия) и «Солистов Страдивари» (Германия) и The Dorian Consort (Швейцария) и музыкальным руководителем ансамбля Accademia Daniel (Израиль).

Ад-Эль сделал многочисленные записи на радио, телевидении и компакт-дисках, как в качестве дирижера, так и в качестве клавесиниста. Записал более 80 компакт-дисков.

Шалев Ад-Эль занимал регулярные преподавательские должности в Дрезденской академии старинной музыки (проф. для клавесина 1992-1993), Брно-Университете Масарика (1992-2000) и Бостонском университете (профессор клавесина 1999). С 1992 года проводит ежегодные мастер-классы также в замке Райнсберг (Берлин) и в Брезице (Slovenija). В 2013-2016 годах был музыкальным руководителем оркестра Нетании.

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Израильский Камерный Оркестр.

Два минора и мажор.

Ариэль Цукерман и клавесинист Шалев Ад-Эль.

В программе: Карл Филипп Эмануэль Бах

Концерт для флейты с оркестром ля-минор, соч. 166 (1750-й год)

Концерт для флейты с оркестром соль-мажор, соч. 169 (1755-й год)

Концерт для флейты с оркестром ре-минор, соч. 22 (1747-й год)

Среда, 15 февраля 2023, 20:00

Четверг, 16 февраля 2023, 20:00

Зал Реканати, Тель-Авивский музей искусств

Заказ билетов на сайте оркестра – https://www.ico.co.il/en/Two_Minor_One_Major или в кассе «Браво – https://bravo.newsru.co.il/announce/73992

При приобретении билетов на сайте оркестра стоимость билетов 70 шекелей – код скидки 444.

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей

https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra/

https://www.facebook.com/events/1117090838993114

Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Фотографии (© Нада Набай , ©Михаэль Павия) предоставлены пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра