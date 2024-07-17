«Big Bang»  и «Острова» в программе первого Детского летнего фестиваля Центра Сюзан Далаль

Верхнее фото: Ансамбль “Итим”. The Big Bang. Photo – Таль Шахар

С 18 по 20 июля в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве пройдет первый в своем роде уик-энд израильской культуры для детей и всей семьи: разнообразные спектакли и шоу из областей танца, театра, цирка, музыки, перформанса, стендапа и движения; мастер-классы для родителей и детей и экспериментальные развлекательные площадки.

Среди участников Детского фестиваля – ансамбль «Итим» («Времена») со спектаклем «Big Bang», представления которого пройдут в пятницу 19 июля в 11:00 и в 14:00.

«Big Bang» – это футуристическая сага для детей о том, как маленький робот Ки и его собака Бетти -два крошечных электронных друга – живут в постоянно перезаряжающемся электрическом мире. Жизнь в электрическом городе кипит, и общество процветает благодаря безостановочному потреблению энергии, но первое событие угрожает самому его существованию: ДОЖДЬ.

Как электронные существа отреагируют на воду? Не произойдет ли экологическая катастрофа в виде внезапного короткого замыкания? Смогут ли крошечный робот и его собака-компаньон вернуться в безопасное место?

Сломанные компьютеры, разбитые экраны и порванные кабели – так создавался мир в новом шоу ансамбля «Итим» при сотрудничестве с Клайпедским театром кукол из Литвы.

Благодаря уникальному языку Puppet Cinema, разработанном Цви Сааром (новаторское сочетание кукольного театра, театра предметов и живого кино), зрители приглашаются в путешествие в электрический мир, где компьютерные детали превращаются в миниатюрные персонажи, а электронные компоненты – в городской пейзаж.

Эта постановка стала лауреатом премии «Золотой сценический крест Литвы» за лучшую работу для детской аудитории. В конце спектакля зрителям могут подняться на сцену, увидеть и «пощупать» все вблизи и поговорить с исполнителями.