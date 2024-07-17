«Big Bang»  и «Острова» в программе первого Детского летнего фестиваля Центра Сюзан Далаль

Верхнее фото: Ансамбль “Итим”. The Big Bang. Photo – Таль Шахар
С 18 по 20 июля в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве пройдет первый в своем роде уик-энд израильской культуры для детей и всей семьи: разнообразные спектакли и шоу из областей танца, театра, цирка, музыки, перформанса, стендапа и движения; мастер-классы для родителей и детей и экспериментальные развлекательные площадки.
Среди участников Детского фестиваля – ансамбль «Итим» («Времена») со спектаклем «Big Bang», представления которого пройдут в пятницу 19 июля в 11:00 и в 14:00.
«Big Bang» – это футуристическая сага для детей о том, как маленький робот Ки и его собака Бетти -два крошечных электронных друга – живут в постоянно перезаряжающемся электрическом мире. Жизнь в электрическом городе кипит, и общество процветает благодаря безостановочному потреблению энергии, но первое событие угрожает самому его существованию: ДОЖДЬ.
Как электронные существа отреагируют на воду? Не произойдет ли экологическая катастрофа в виде внезапного короткого замыкания? Смогут ли крошечный робот и его собака-компаньон вернуться в безопасное место?
Сломанные компьютеры, разбитые экраны и порванные кабели – так создавался мир в новом шоу ансамбля «Итим» при сотрудничестве с Клайпедским театром кукол из Литвы.
Благодаря уникальному языку Puppet Cinema, разработанном Цви Сааром (новаторское сочетание кукольного театра, театра предметов и живого кино), зрители приглашаются в путешествие в электрический мир, где компьютерные детали превращаются в миниатюрные персонажи, а электронные компоненты – в городской пейзаж.
Эта постановка стала лауреатом премии «Золотой сценический крест Литвы» за лучшую работу для детской аудитории. В конце спектакля зрителям могут подняться на сцену, увидеть и «пощупать» все вблизи и поговорить с исполнителями.
Ансамбль «Итим» был основан в 1989 году режиссером Риной Йерушалми, лауреатом премии Израиля. Ансамбль действует как театральная творческая лаборатория, в которой упор сконцентрирован на процессе работы и исследованиях, в результате которых возникает новый театральный язык. Сегодня в основе выступлений ансамбля лежит язык кукольного кино, разработанный художественным руководителем ансамбля Цви Сааром,с спектакли которого «Соль земли (Дорога в Эйн-Харод)», «Гулливер», «Внезапно» и «Планета яйцо» пользовались международным успехом и признанием критиков. Ансамбль «Итим» тесно сотрудничает с Камерным театром в Тель-Авиве.
«Big Bang»
Автор и режиссер: Цви Саар
Актеры: Айелет Голан/Омари Рева, Инон Коэн, Тихиро Тазуро.
Оригинальная музыка и звук: Коби Шмуэли.
Освещение: Шахар Монтлейк
Художник-постановщик и кукольный художник: Гили Олмер и Яна Малышева
Костюмы: Иегудит Аарон
Технический менеджмент: Шай Дрор
Помощник режиссера: Хен Давид
Анимация: Studio Zaz
При поддержке Литовского совета по культуре, Посольства Литовской Республики в Государстве Израиль.
Билеты – https://kidsfestival.suzannedellal.org.il/en/events/itim-ensemble-the-big-bang/
Фото «Островов» – Рани Фельдман
Еще одно интереснейшее событие в рамках Детского фестиваля – «Острова» – будет показано в субботу 20 июля в 14:30 и в 16:00.
«Острова» – это ландшафтная скульптора, установленная на лужайке Центра Сюзан Далаль – скульптура, реагирующую на ситуацию тем, что ее розовые острова желтеют.
Желтый цвет призван напоминать всем нам заложниках, всё ещё находящихся в плену.
Как объяснить то, что происходит в стране детям? Художники-архитекторы Алон Шикар и Ринат Ицхак, создатели и пространственной скульптуры «Острова», проводят в студии «Ора» Центр Сюзан Далаль занятия для детей и родителе, вдохновленное «Островами», этой социально-пространственной скульптурой, которая стала частью культурно-образовательной программы, объединяющей людей, окружающую среду и искусство.
Алон Шикар и Ринат Ицхак, приглашают в путешествие по «Островам» на занятии, которое проведет через захватывающий мир, дарящий радость, исцеление и надежду через искусство, движение и творчество. 10% выручки от занятий будут переданы в фонд поддержки детей Israeli Children’s Fund, оставшихся сиротами 7 октября.
Что будет в этом «путешествии?»
Остановка 1: Беседа с Алоном и Ринат , которые расскажут об истории этой скульптуры и том как родилась такая идея.
Остановка 2: занятие, основанное на игре в движении, которая превращается в танец родителей и детей.
Остановка 3: Совместное рисование, раскрывающее часть секретов создания «Островов».
Подробности https://kidsfestival.suzannedellal.org.il/en/events/the-islands/
Также в рамках фестиваля организована особая программа для детей и подростков с ограниченными возможностями при сотрудничестве с программой «ДигиТель Нагиш» Тель-Авивского муниципалитета.
Помимо этого, на фестивале будут организованы особые мероприятия для детей и семей, пострадавших во время боевых действий.
Общественные проекты:
В дни фестиваля пройдут проекты при сотрудничестве с различными общественными ассоциациями, поддерживающими детей и молодежь, ставших жертвами военных действий и их последствий. Также на фестивале будет организован прием для семей эвакуированных на различных шоу и мероприятиях.
Фестиваль впервые предлагает особо адаптированный спектакль «ДНК» группы «Маюмана», предназначенный для детей и подростков с ограниченными возможностями, в сотрудничестве с проектом «ДигиТель Нагиш» и сенсорное шоу «Как построить дом?» мультижанровой актрисы Орит Мамуд для детей с аутизмом в кооперации с ассоциацией «Зарезервированные места».
Еще один интересный проект фестиваля – «Contakids» – совместный мастер-класс под руководством Михаль Цфони для детей в возрасте от 2 с половиной до 5 лет и их родителей, состоящий из серии игр, стимулирующих смех и воображение, сочетающих движение и контакт между родителями и детьми. Игры развивают у ребенка моторику, а совместная игра с родителями приучает детей действовать правильно и безопасно, открывая им самим возможности тела и развивая новые интересные пути общения.
Подробности: на сайте Детского фестиваля https://kidsfestival.suzannedellal.org.il или в Instagram https://www.instagram.com/suzanne_dellal_centre/
Ссылка для покупки билетов (обратите внимание на возраст детей для вход на каждое представление): https://kidsfestival.suzannedellal.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9d/
Представления будут проводиться в соответствии с распоряжениями Командования тыла, актуальными на день проведения спектаклей.
Текст: Маша Хинич . Все фотографии представлены Центром Сюзан Далаль
Фото «Big Bang» – Таль Шахар. Фото «Островов» – Рани Фельдман.
Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting