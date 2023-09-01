Ближайший семейный фестиваль детской литературы “В чемодане” пройдет в Иерусалиме 6–8 сентября 2023.

Сайт со всеми мероприятиями https://www.vchemodane.com

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Фестивалю “В чемодане” уже год! За этот год прошли три больших двухдневных фестиваля – в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве, множество разных событий – концерты, лекции, спектакли, читки и мини-фесты.

И вот, постоянные и новые участники и друзья вновь соберутся в Центре наследия Менахема Бегина, ставшим чудесной стартовой площадкой для проекта в прошлом году. Год, как в сказке.

И поэтому устроители фестиваля решили в этот раз окунуться в тему сказок, фэнтези и фантастики и рассказать «Истории В Чемодане». На день рождения собрано самое сладкое: яркие театральные премьеры, встречи с известными писателями, лекторами, радиоведущими, режиссерами и драматургами, популярные и новые уникальные мастер-классы, флешмоб-сюрпризы, необычные шоу, концерты на свежем воздухе, волшебные игротеки на все вкусы и, конечно, море любимых книг и новинок от независимых издательств и книжных магазинов Израиля.

В программе:

Дизайн фантастических костюмов от архитектора Сони Ткач,

комиксы от мультипликатора Саши Филатовой,

воркшоп по музыке и искусству о Шостаковиче, Норштейне и Шагале от ведущих ММОМА КИДС,

сказочная анимация от Жени Кабакова,

ювелирные чудеса от Аси Финкельштейн,

изготовление поп-ап книг и сказочных игр-ходилок с дизайнерами и художниками,

изобретение сказочных гаджетов и сотворение миров от Креативной лаборатории «MORE ИДЕЙ»,

Алексей Лельчук и «Игра в глину»,

кулинарные шедевры по мирам Хаяо Миядзаки, саге о Гарри Поттере и шоколадные фантазии от Марии Голан,

сценарная мастерская фэнтези с Евгением Казачковым,

Сказочный мастер-класс “Театр без слов” от театра «АЛЕФ»,

Елена Макарова с созданием “Пластилиновой истории”,

большая детективная игра-расследование с путешествиями в прошлое от «Играпорт»,

игротека от «Центра Окей»,

проекты «Летал-Шагал», «Рыба Кива», «Дикие прогулки» и многие другие.

Театр «Зебра», театр «Сказки Великана», театр «Дом черной совы», и новый спектакль “Три космонавта” от актеров Гоголь-центра, иммерсивный спектакль “Здесь был Годо” от Пространства “Theatron Space”

Интересные лекции и встречи: Александр Толмачев, Линор Горалик, Ольга Дробот, Аня Красильщик, Андрей Аксенов, Марина Аромштам, Лев Ганкин, Абба Довид, Михаил Король и другие.

Самый смешной стендап от ИЛЬИ АКСЕЛЬРОДА.

Шоу театра марионеток, клезмерский коллектив Zmanim с интерактивной программой детских песен на идиш, концерты группы THE VELVET и ICE HOKKU Music band. А также сюрпризы от Рыцарей из «Иерусалимского Королевства» и Театра и академии мюзикла «THE MAHAZEMER», огромная оранжевая фотозона и розыгрыши. Издательства: Самокат, Розовый Жираф, КомпасГид, Белая Ворона, Клевер, МИФ, АРКА, А+А, Городец, Молодая Мама, Книжники, АВГУСТ, Библиотека Михаила Гринберга, Леонид Сорока, Филобиблон, RubinArt Книжные Магазины: Исрадон, Маша и Медведь, Бабель.Книги.Иерусалим, Бабель. Книги.Хайфа, Книгвардс, Polonsky book, Магазин Тапузим.

И впервые на фестивале – уголок Иерусалимской Русской Библиотеки. А также “Чайник Перелетный” с настоящим китайским чаем, уникальные украшения от Аси Финкельштейн, Bilberry forest Art ceramic, Elizabeta Prudnikova @Prudnikovalizza

6–8 сентября. Центр наследия Менахема Бегина. Иерусалим. SAVE THE DATE.

При поддержке: Иерусалимский Клуб Иерусалимский муниципалитет- Управление алии и абсорбции Begin Center | מרכז מורשת מנחם בגין Совет поселений Иудеи и Самарии.

По материалам пресс-релиза