«Большая классика в Герцлии». Доницетти, Лист и Респиги

22 июня 2025 года в Центре сценических искусств Герцлии состоится 7-й концерт Большой симфонической серии. В концерте примет участие Хайфский симфонический оркестр. Продирижирует оркестром маэстро Амос Тальмон. Солирует молодой израильский пианист Эден Агранат-Мегед.

В программе – виртуозная фортепианная классика и оркестровая поэзия: увертюра к опере «Дочь полка» Гаэтано Доницетти, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Ференца Листа, Итальянское каприччио Петра Ильича Чайковского и «Пинии Рима» (Pini di Roma) Отторино Респиги. Напомним, что инициатором и музыкальным руководителем серии является Амос Тальмон.

Виртуозная фортепианная классика и оркестровая поэзия, разнообразные стили, эпохи и национальные школы; лёгкость бельканто соседствует с романтической экспрессией, а виртуозность фортепиано – с оркестровой насыщенностью. Публику ждёт музыкальное путешествие от итальянских гор до венгерских ритмов и римских сосен, под управлением дирижера Амоса Тальмона и с участием одного из самых многообещающих молодых пианистов Израиля – Эдена Аграната-Мегеда.

Концерт откроется увертюрой к опере «Дочь полка» Гаэтано Доницетти – легким и изящным произведением, которое задаёт тон программе. Опера «Дочь полка» (La fille du régiment), написанная итальянским композитором Гаэтано Доницетти, впервые прозвучала в 1840 году в Париже и стала одним из самых популярных произведений в жанре комической оперы. Несмотря на то, что увертюра занимает сравнительно небольшое место в общем полотне оперы, она прекрасно отражает её дух – легкость, живость и тонкий юмор. Сегодня увертюра к «Дочери полка» живёт собственной концертной жизнью, регулярно звучит в симфонических программах и неизменно вызывает теплый отклик у публики.

Центральная часть программы – Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми-бемоль мажор Ференца Листа, считающийся одним из самых ярких произведений венгерского композитора. Исполнит концерт Листа Эден Агранат‑Мегед – молодой пианист, уже уверенно заявивший о себе на израильской сцене. Эден родился в Иерусалиме в 2001 году. Он начал заниматься музыкой в возрасте восьми лет, с 2014 года обучался у Аделы Уманской в Консерватории Кфар-Сабы. Агранат‑Мегед – стипендиат Американо‑Израильского культурного фонда с 2012 года, лауреат престижного конкурса имени Пнины Зальцман и участник программ Иерусалимского музыкального центра под руководством Мюррея Перайи.

Эден Агранат‑Мегед выступал в качестве солиста с Иерусалимским симфоническим оркестром, Ашдодским симфоническим оркестром и другими. Его игру отмечают не только за техническое мастерство, но и за зрелую музыкальность, редкую для столь юного исполнителя. Агранат‑Мегед также принимал участие в мастер-классах ведущих пианистов современности – таких как Эммануэль Акс, Йеховед Каплински, Менахем Пресслер, Борис Слуцкий и Мюррей Перайя.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми‑бемоль мажор Ференца Листа – пример романтической виртуозности и новаторства. Ференц Лист начал работу над основным мотивом в 1830 году, когда ему было девятнадцать лет, завершил первоначальную редакцию в 1849 году, а окончательные корректировки внёс к публикации в 1856 году. Премьера концерта состоялась в мае 1855 года в Веймаре: за рояль сел сам Лист, а дирижировал Гектор Берлиоз.

В истории фортепианного концерта Лист открыл новую главу. Предшествующие этапы связаны с именами Моцарта (венский классический концерт) и Бетховена, героизировавшего содержание концерта. Опираясь на традиции Бетховена, композиторы-романтики разрабатывали дальнейшие возможности симфонизации концерта. В этом направлении шли Мендельсон и Шуман. Последний писал: «Мы должны терпеливо дожидаться гения, который в новой блестящей манере укажет, каким образом должно связывать партии фортепиано и оркестра, дабы пианист мог полностью раскрыть богатство инструмента и своего мастерства, в то время, как оркестр не оставался бы только зрителем, но наоборот, разнообразием своего колорита способствовал еще большему обогащению их совместной игры». Лист сделал это.

Его Концерт для фортепиано с оркестром № 1 состоит из четырех частей, исполняющихся без паузы, что создает непрерывную музыкальную драму. Циклический принцип построения – повторное возвращение и трансформация главных тем – придаёт концерту цельность и глубину. Венгерский композитор и пианист Бела Барток отмечал это сочинение как «первую идеальную реализацию циклической сонатной формы».

Во второй части концерта прозвучит Итальянское каприччио Петра Ильича Чайковского – яркое оркестровое полотно, полное танцевального ритма. Чайковский сочинил это произведение в 1880 году, вдохновившись поездкой в Рим. Композитор включил в каприччио темы итальянских народных песен. Произведение построено по принципу свободной фантазии, в которой сменяются живописные сцены – от пасторальной зари до карнавального шествия. Колоритная оркестровка и обилие южных красок делают эту пьесу одной из самых любимых в симфоническом репертуаре. Сам Чайковский называл её «весёлым и беззаботным сочинением».

Завершит вечер Симфоническая поэма «Пинии Рима» (Pini di Roma) итальянского композитора Отторино Респиги. Написанная в 1924 году, Симфоническая поэма «Пинии Рима» входит в так называемую «римскую трилогию» вместе с произведениями «Фонтаны Рима» и «Римские празднества». «Пинии Рима» – это четыре живописные музыкальные картины, посвящённые разным уголкам Вечного города: вилла Боргезе, катакомбы, холм Яникул и Аппиева дорога. Респиги мастерски использует оркестровую палитру, включая необычные тембры и пространственные эффекты — в частности, запись пения птиц. Финал, в котором звучит марш легионеров на рассвете, производит поистине кинематографическое впечатление. Это произведение – мощное завершение насыщенной музыкальной программы.

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«Большая классика в Герцлии»

Музыкальный руководитель – Амос Тальмон

7-й концерт сезона

Воскресенье, 22 июня, 20:00

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – маэстро Амос Тальмон

Солист – пианист Эден Агранат-Мегед

В программе:Гаэтано Доницетти. Увертюра к опере «Дочь полка»

Ференц Лист. Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Петр Ильич Чайковский. Итальянское каприччио

Отторино Респиги. «Пинии Рима»

В программе возможны изменения

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82697

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии:

Эден Агранат-Мегед – @David Stroud Photography

Амос Тальмон – @Lev Gelfand

Хайфский симфонический оркестр – @Lev Gelfand



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