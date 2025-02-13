Большая симфоническая серия в Герцлии в марте | Брамс и Бетховен | Марк Ниманн и Алон Карив

Верхнее фото: МаркНиманн – © Kaupo Kikkas; АлонКарив – © Michael Pavia Photography

Большая Симфоническая серия в Герцлии

Концерт № 5

Брамс и Бетховен

16 марта в рамках Большой Симфонической серии в Герцлии Хайфским Симфоническим оркестром продирижирует маэстро из Германии Марк Ниманн. Партия фортепьяно – Алон Карив. В программе: Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Брамса и Симфония № 5 Бетховена.

Музыкальный руководитель серии: Амос Тальмон.

«Я мыслю только музыкой, и если так пойдет дальше,

превращусь в аккорд и исчезну в небесах».

Из письма Иоганесса Брамса Кларе Шуман.

Что общего у Брамса и Бетховена? Ну хотя бы то, что современники Брамса, как, впрочем, и более поздние критики, считали композитора одновременно новатором и традиционалистом, говоря, что его музыка по своей структуре и композиционным приемам обнаруживала преемственность с произведениями Баха и Бетховена. И то, что впервые играя на публике в возрасте 10 лет, юный Иоганесс Брамс исполнил именно произведение Бетховена. И то, что позже его педагог, занимавшийся с ним по классу фортепиано, особое внимание уделяя изучению музыки Бетховена. И то, что Брамс в 1850-х гг. выступал как пианист, исполняя сочинения Моцарта и Бетховена в жанре концерта для фортепиано с оркестром. Брамс всю свою карьеру ценил творчество Бетховена и на закате лет удостоился быть поставленным в один ряд с ним. Неудивительно, что и в программе ближайшего концерта Большой Симфонической серии в Герцлии имена Брамса и Бетховена также стоят рядом.

Одним из самых значимых событий в жизни молодого Иоганнеса Брамса стала встреча с Робертом Шуманом. Шуман многого ожидал от одаренного молодого коллеги и интересовался, чем он занят. Об этом Шуман расспрашивал в письме их общего друга – знаменитого скрипача Йозефа Иоахима: «Где же наш Иоганнес?… Летает высоко в облаках или теряет время среди цветов?» Под последним подразумевалось создание небольших фортепианных пьес – и Брамс действительно занимался этим с большим увлечением и успехом. Но Шуман желал, чтобы он «принял на работу бубны и трубы» – то есть принялся за создание крупного произведения с участием оркестра. При этом указал Брамсу ориентир – «вспомнить начало симфонии Бетховена и сделать нечто похожее». Шуман был убежден, что главное – начать, «а окончание придет само». Молодой композитор, которому в то время был всего 21 год, последовал этому совету, и результатом стало создание Фортепианного концерта № 1 ре минор, завершенного к весне 1857 года.

Премьера Концерта для фортепиано с оркестром ре минор – первой оркестровой работы Брамса – состоялась в январе 1859 г. в Ганновере, а вскоре после этого произведение прозвучало в Лейпциге, в обоих случаях солировал сам Брамс.

Симфония № 5 до минор, op. 67 Бетховена – одна из наиболее часто исполняемых симфоний и одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки вообще. Симфония также известна под названием Schicksalssymphonie (от нем. Schicksals – судьба). Впервые исполненная в 1808 в Вене, симфония очень быстро приобрела репутацию выдающегося произведения, так, Э. Т. А. Гофман назвал симфонию «одним из самых значительных произведений эпохи». Бетховен работал над Пятой симфонией на протяжении трех лет, успев закончить в эти годы две симфонии совершенно иного характера: в 1806 году была написана лирическая Четвертая, в следующем начата и одновременно с Пятой завершена Пасторальная, позднее получившая № 6. Пятая симфония посвящена известным меценатам – князю Ф. И. Лобковицу и графу А. К. Разумовскому, русскому посланнику в Вене, и впервые прозвучала в авторском концерте, так называемой «академии», в Венском театре 22 декабря 1808 года вместе с Пасторальной.

25-летний пианист Алон Карив (https://www.alonkariv.com/) – один из самых интересных молодых израильских музыкантов. Он начал выступать в детские годы, в 2015-м году стал лауреатом первой премии национального конкурса «Салют роялю», затем лауреатом национального конкурса пианистов имени Пнины Зальцман, лауреатом мастер-классов Тель-Хай. В возрасте 11-ти лет стал стипендиатом фонда Америка-Израиль «Цфунот тарбут» и участвовал в праздничном концерте фонда в Нью-Йорке. В 2015-м году, в 16 лет, молодой музыкант выиграл международный конкурс в Нью-Йорке, а в 2016 году был среди финалистов международного конкурса молодых пианистов им. Артура Рубинштейна в Пекине. Алон Карив – ученик профессора Томера Лева в высшей школе музыки им. Бухмана-Меты Тель-Авивского университета. Учился также в высшей музыкальной школе «Джульярд» в Нью-Йорке под руководством Йохевед Каплински и Джулиан Мартин.

Алон солировал с Израильским Филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты, с Английским камерным оркестром в Лондоне, оркестром телерадиовещания Словении в Любляне, с оркестром музыкального фестиваля в Перудже, в Италии, с Симфоническими оркестрами Хайфы, Раананы и Ашдода.

Алон Карив выступал с сольными концертами в Линкольн-центре, Маркин-холл в Нью-Йорке, гастролировал в Голландии, Италии, Англии и Словении, трансляции его концертов шли по радио и телевидению; в ближайшем будущем у молодого пианиста выйдет компакт-диск в британской звукозаписывающей компании «Гиперион».

Марк Ниманн (https://www.marcniemann.com/) – один из самых разносторонних и интересных дирижеров в современном музыкальном мире. Его широкая любознательность привела к тому, что он сочетает редко исполняемые и современные произведения с классико-романтическим репертуаром. Эти концертные программы во многих форматах и на многих площадках создали реноме маэстро Ниманна как на концертных, так и на театральных сценах.

В качестве музыкального руководителя Бремерхафенского театра и Бремерхафенского филармонического оркестра Марк Ниманн представляет интерпретации, которые характеризуются тщательным вниманием к деталям в сочетании с убедительным и драматически захватывающим подходом к произведениям.

Марк Ниманн был номинирован на звание дирижера года по версии журнала Opernwelt в 2018 году за интерпретацию «Консула» Джан Карло Менотти, а также был номинирован на звание «Дирижер года» в 2023 году за мировую премьеру Шестой симфонии Эмили Майер в списке номинантов Opus Klassik. Эта запись также была номинирована на звание «Симфоническая запись года» как Opus Klassik, так и ICM Awards 2022. Дискография Ниманна также включает в себя современные произведения, музыку к фильмам, полную запись всех симфоний Бетховена и записи произведений швейцарского композитора Ганса Шойбле.

Благодаря своему активному увлечению современной музыкой и театром Марк Ниманн сотрудничал со многими известными солистами в дополнение к своей дирижерской детальности.

Ниманн – востребованный международный дирижер, выступавший со многими оркестрами, включая Иерусалимский симфонический оркестр, Оркестр Тосканы Флоренции, Оркестр Падуи и Венето, Филармонию Флоренции, Рижскую симфониетту, Берлинский симфонический оркестр, Брауншвейгский государственный оркестр, Магдебургский филармонический оркестр и многими другими

Марк Ниманн также выступал в качестве приглашенного дирижера на многих известных фестивалях, включая Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, на котором он был музыкальным директором в 2022 году, Бетховенский фестиваль в Бонне, Фестиваль современной музыки в реальном времени в Бремене и Иерусалимскую лирическую оперу.

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Большая симфоническая серия. Концерт № 5. Музыкальный руководитель Амос Тальмон

Хайфский Симфонический оркестр

Дирижер: Марк Ниманн (Германия)

Фортепиано – Алон Карив (Израиль)

Герцлия, Центр исполнительских искусств

Воскресенье, 16 марта 2025 года, 20:00.

В программе:

Йоганесс Брамс. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре минор, оp. 15.

Людвиг Ван Бетховен. Симфония № 5 до минор, op. 67.

В программе возможны изменения.

Информация и билеты: https://best.kassa.co.il/announce/81641

Информация о всех концертах Большой симфонической серии здесь: www.hoh-herzliya.co.il/מנויים/הסדרה-הסימפונית-הגדולה

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии:

Портреты Марка Ниманна: Kaupo Kikkas

Портрет Алона Карива: Michael Pavia Photography

Хайфский симфонический оркестр – Lev Gelfand

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting