Bossa Vita в музее Иланы Гур 7 декабря 2023 года. Вечер искусства и музыки

В четверг, 7 декабря 2023 года, в музее Иланы Гур в Старом Яффо пройдет еще один вечер, объединяющий искусство и музыку. Музей будет открыт для посетителей с 18:00 до 20:30.
Bossa Vita – это музыка дальних и ближних стран, песни на русском, португальском, английском, сербском, иврите и ладино и без слов вовсе. О светлой грусти, большой любви и солёном море, в котором можно утонуть, а можно смыть свою печаль. Это мелодии, которые легко представить в таверне на берегу моря, где звуку гитары вторит прибой, звон посуды и скрип старых стульев. Музыка инженеров и рыбаков, и всех людей, которые хорошо работают и с удовольствием отдыхают. Bossa Vita – это музыка в которой сплетаются босанова, аранжировки известных песен и авторские композиции, это песни из Бразилии и Аргентины, которые были переведены на иврит в 1970-х, песни, которые стали частью нашей израильской культуры, которые трио Bossa Vita исполняет на языке оригинала и в переводах на иврит.
Дуэт израильского гитариста Вита Гуткина и московской флейтистки Лены Фольк существует с 2010 года, в 2017 году к ним присоединился перкуссионист Владимир BIG Глушко. Они побывали на гастролях и фестивалях в Израиле, Москве и Петербурге, в Америке и Германии.
В 2018 году был записан альбом «Bossa Vita 2», а с августа 2019 года трио стало полностью израильским коллективом.
Приходите! Послушаем ритмы сердца под шорох волн.
Об участниках:
Вит Гуткин – гитарист, аранжировщик и исполнитель. Живёт в Иерусалиме. Его музыка соединяет в себе камерное настроение авторской песни, джазовую импровизацию и латиноамериканские ритмы.
Лена Фольк – флейтистка, специализируется на неакадемических музыкальных жанрах — от менестрельских песен до хард-рока и фри-джаза. Постоянная участница проектов Bigateque (современный джаз), Yoga for Wine Lovers (инди), Ансамбль московских композиторов (rock in opposition).
Владимир Глушко – композитор, ударник и перкуссионист. Участник проектов EXIT project, Bigateque, Буготак, Лакоча, Ансамбль московских композиторов и многих других, играл в московских театрах – Театриуме и Электротеатре. В Израиле участник многих коллективов: Spyborg (классическая музыка струнного трио и хард-рок), Stav Fisher Blues Band а так же музыкального коллектива Максима Леонидова.
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Музей Иланы Гур в Старом Яффо. Четверг, 7 декабря 2023 года
Трио Bossa Vita
Вит Гуткин – гитара
Лена Фольк – флейта
Владимир Глушко – ударные
Стоимость входного билета в музей и билета на концерт – 70 шекелей.
Для эвакуированных с юга и севера, а также для военнослужащих вход бесплатный при предъявлении удостоверения личности.
С нетерпением ждем встречи с вами
Для вашей безопасности: есть безопасное пространство в подвале музея. При необходимости важно проявлять осторожность из-за разности уровней в здании.
Заказ билетов:
https://www.ilanagoormuseum.org/product/bossa-vita-07-12-23/
или по тел. 03-6837676 доб. 20 (музей).
Страница мероприятия https://www.facebook.com/events/7518366301525501
Ссылки:
Spotify https://open.spotify.com/album/3KBqrII6IsZVKLfJjNfOG5
Apple Music https://itunes.apple.com/ru/album/bossa-vita-2/1453044694
Youtube https://www.youtube.com/@Bossa_Vita
Facebook https://www.facebook.com/vit.gutkin.bossavita
Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/
Адрес музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.
Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)
Фото – © Genady Dubnik