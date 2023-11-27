Bossa Vita в музее Иланы Гур 7 декабря 2023 года. Вечер искусства и музыки

В четверг, 7 декабря 2023 года, в музее Иланы Гур в Старом Яффо пройдет еще один вечер, объединяющий искусство и музыку. Музей будет открыт для посетителей с 18:00 до 20:30.

Bossa Vita – это музыка дальних и ближних стран, песни на русском, португальском, английском, сербском, иврите и ладино и без слов вовсе. О светлой грусти, большой любви и солёном море, в котором можно утонуть, а можно смыть свою печаль. Это мелодии, которые легко представить в таверне на берегу моря, где звуку гитары вторит прибой, звон посуды и скрип старых стульев. Музыка инженеров и рыбаков, и всех людей, которые хорошо работают и с удовольствием отдыхают. Bossa Vita – это музыка в которой сплетаются босанова, аранжировки известных песен и авторские композиции, это песни из Бразилии и Аргентины, которые были переведены на иврит в 1970-х, песни, которые стали частью нашей израильской культуры, которые трио Bossa Vita исполняет на языке оригинала и в переводах на иврит.

Дуэт израильского гитариста Вита Гуткина и московской флейтистки Лены Фольк существует с 2010 года, в 2017 году к ним присоединился перкуссионист Владимир BIG Глушко. Они побывали на гастролях и фестивалях в Израиле, Москве и Петербурге, в Америке и Германии.

В 2018 году был записан альбом «Bossa Vita 2», а с августа 2019 года трио стало полностью израильским коллективом.

Приходите! Послушаем ритмы сердца под шорох волн.

Об участниках:

Вит Гуткин – гитарист, аранжировщик и исполнитель. Живёт в Иерусалиме. Его музыка соединяет в себе камерное настроение авторской песни, джазовую импровизацию и латиноамериканские ритмы.

Лена Фольк – флейтистка, специализируется на неакадемических музыкальных жанрах — от менестрельских песен до хард-рока и фри-джаза. Постоянная участница проектов Bigateque (современный джаз), Yoga for Wine Lovers (инди), Ансамбль московских композиторов (rock in opposition).

Владимир Глушко – композитор, ударник и перкуссионист. Участник проектов EXIT project, Bigateque, Буготак, Лакоча, Ансамбль московских композиторов и многих других, играл в московских театрах – Театриуме и Электротеатре. В Израиле участник многих коллективов: Spyborg (классическая музыка струнного трио и хард-рок), Stav Fisher Blues Band а так же музыкального коллектива Максима Леонидова.

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Музей Иланы Гур в Старом Яффо. Четверг, 7 декабря 2023 года

Трио Bossa Vita

Вит Гуткин – гитара

Лена Фольк – флейта

Владимир Глушко – ударные

Стоимость входного билета в музей и билета на концерт – 70 шекелей.

Для эвакуированных с юга и севера, а также для военнослужащих вход бесплатный при предъявлении удостоверения личности.

С нетерпением ждем встречи с вами

Для вашей безопасности: есть безопасное пространство в подвале музея. При необходимости важно проявлять осторожность из-за разности уровней в здании.

Заказ билетов:

https://www.ilanagoormuseum.org/product/bossa-vita-07-12-23/

или по тел. 03-6837676 доб. 20 (музей).

Страница мероприятия https://www.facebook.com/events/7518366301525501

Ссылки:

Spotify https://open.spotify.com/album/3KBqrII6IsZVKLfJjNfOG5

Apple Music https://itunes.apple.com/ru/album/bossa-vita-2/1453044694

Youtube https://www.youtube.com/@Bossa_Vita

Facebook https://www.facebook.com/vit.gutkin.bossavita

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Адрес музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фото – © Genady Dubnik