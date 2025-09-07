Bourbon Street Parade!

Верхнее фото: Sapa The Band – photo © Shiri Atchitch

Винтажный джаз из Нового Орлеана – Sapa The Band – 18 сентября в музее Иланы Гур.

Ансамбль Sapa The Band играет – играет весело, здорово и даже заманчиво новоорлеанский традиционный джаз, соединивший в себе множество культурных традиций и влияний.

В состав Sapa The Band входят четыре музыканта, репертуар которых состоит из классики Нового Орлеана и включает песни на английском языке и инструментальные джазовые произведения. Но в джазе не менее чем музыка, важна создаваемая атмосфера – и Sapa The Band умеют создать атмосферу вечеринки в «старинном» американском джаз-баре благодаря из стилю, харизме, музыкальному языку и импровизациям.

История Sapa The Band началась совсем недавно – в Яффо, в квартире одного из музыкантов, с посиделок на его синем диване (диван – «сапа» на иврите – отсюда и название ансамбля), с желания изучать и исполнять нью-орлеанский джаз.

А вот история джаза в Новом Орлеана началась в первые годы 20-го века, когда там возник и оформился новый музыкальный стиль, вобравший в себя фольклор, рэгтайм, спиричуэлс, блюз, музыку менестрелей и духовых оркестров. Африканские ритмы бок о бок с традиционной европейской музыкой. Композиции, пришедшие из музыки Карибских островов наряду с музыкой для клавишных инструментов, привезенной из Германии в конце 19-го века.

В марте 1917 года в Нью-Йорке в студии звукозаписи Victor была записана первая джазовая пластинка. Это был новоорлеанский джаз, исполнителями были белые музыканты, которые с детства слышали и страстно полюбили «музыку чёрных». Их пластинка Original Dixieland Jass Band (тогда был принято написание Jass, а не Jazz) моментально с распространилась поначалу по дорогим ресторанам. Новоорлеанский джаз, вышедший из низов, покорил и постепенно стал считаться музыкой элиты. Записи группы стали символом ĸлассичесĸого джаза, начинавшегося ĸаĸ беззаботная музыĸа для праздниĸов и танцев.

Значение выхода этой пластинки в истории джаза переоценить невозможно. До ее выхода в свет джаз был скромным ответвлением музыкального фольклора, круг его исполнителей ограничивался несколькими сотнями новоорлеанцев, за пределами этого города его слышали крайне редко. После выхода пластинки джаз в течение нескольких недель ошеломил всю Америку, пятеро музыкантов стали знаменитостями, а музыка Нового Орлеана – прочным фундаментом, на котором зиждется мир джаза.

Sapa The Band

https://www.instagram.com/sapa_music/

https://www.facebook.com/SapaTheBand

https://www.youtube.com/@sapamusic874

Музей Иланы Гур в Старом Яффо

18 сентября 2025 года, четверг, 20.00.

Bourbon Street Parade!

Винтажный джаз из Нового Орлеана – Sapa The Band

Ницан Цафрони – банджо

Эльад Таль – труба и вокал

Бенни Мастерман – кларнет и саксофон

Надав Лави – контрабас

SAPA – Bourbon Street Parade!

https://youtu.be/f2CGlxE8SFI

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1371528774972619/

Вечер начнется с экскурсии по музею на иврите и на русском языке.

19:00 – экскурсия

20:00 концерт группы Sapa the Band

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей. Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/sapa-concert/ или по телефону 03-6837676.

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии (Шири Ациц – שירי עציץ ) предоставлены Sapa The Band