Брамс и Сибелиус: звезды сходятся

Заглавное фото: дирижер Ильич Ривас . Photo © Aude Boissaye

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы представляет в апреле уникальную программу «Исповедь души», в которой объединены два известнейших и любимых оркестровых произведения, исполняющиеся во всех концертных залах мира. На одной сцене сходятся столетия: Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Вторая симфония Яна Сибелиуса. Кроме того, на этой же сцене встречаются выдающиеся музыканты, представители двух поколений – молодая скрипачка Клара Юми Янг, впервые приезжающая в Израиль, и американский дирижер венесуэльского происхождения Ильич Ривас.

Брамс

Летом 1878 года 45-летний Иоганнес Брамс уже был автором трех струнных и трех фортепианных квартетов, двух симфоний, одного реквиема, фортепианного концерта и множества вокальных сочинений. И, поскольку он последовательно и строго создавал сочинения практически во всех жанрах, настало время скрипичного концерта. Но Брамс был пианистом. Возможно, партитуру скрипичного концерта он уничтожил бы, как и все свои сочинения, которыми он оставался недоволен. Но этого не случилось, благодаря другу Брамса, выдающемуся скрипачу Йозефу Иохаиму.

За 30 лет до этого Брамс услышал, как 17-летний тогда Йозеф играет Скрипичный концерт Бетховена. Это было потрясением для юного Иоганнеса, и он не мог даже представить, что вскоре они станут лучшими друзьями. Через пять лет именно Иохаим представил молодого пианиста Брамса из Гамбурга влиятельному Роберту Шуману и его жене Кларе, с которой скрипач много выступал. Потом Иоахим всю жизнь поддерживал Брамса, был первым исполнителем его произведений и горячим пропагандистом его музыки. Он же стал главным консультантом во время сочинения скрипичного концерта.

Летом 1878-го Брамс и Иохаим обменялись сотнями писем, полных сомнений и споров. Вначале предполагалось, что в Концерте будет 4 части, но незадолго до премьеры Брамс сообщил, что вычеркнул неудачные средние части, заменив их «плохоньким Adagio». В итоге Брамс написал Концерт по классическим канонам. И, как было принято в музыке в то время, каденцию (большое виртуозное соло) сочинил исполнитель, Йозеф Иоахим. До сих пор музыканты играют именно ее. Это произведение Брамс посвятил Иохаиму. Третья часть Allegro giocoso построена на венгерских танцевальных мелодиях: Иохаим был из еврейской семьи, жившей в Венгрии.

1 января 1879 года произведение было впервые исполнено в Лейпциге. Йозеф Иоахим играл концерт на скрипке Страдивари 1715 года, которая сегодня называется «Ex-Joachim» и является одной из самых дорогих скрипок в мире. Прием был сдержанным. Известный дирижер Ганс фон Бюлов говорил, что Концерт Брамса написан не «для скрипки», а «против скрипки», настолько сложна и виртуозна скрипичная партия и слишком вплетена в оркестровую ткань. Польский скрипач Генрик Венявский утверждал: сыграть концерт невозможно. А испанский композитор и скрипач Пабло де Сарасате отказывался играть брамсовский концерт, объясняя это нежеланием «стоять на сцене со скрипкой в руках и слушать, как гобой играет единственную мелодию в Adagio». И действительно, во второй части гобою отдана большая часть времени.

Сам Йозеф Иохаим говорил, что концерт Брамса для скрипки с оркестром ре-мажор является одним из четырех великих скрипичных концертов, написанных немецкими композиторами (имея в виду также концерты Бетховена, Бруха и Мендельсона).

И сегодня этот концерт признан шедевром западноевропейской музыки, раскрывающей все грани скрипичного звука.

Сибелиус

Финский композитор Ян Сибелиус родился в 1865, ему было всего 14 лет, когда был впервые исполнен концерт Брамса,описанный выше.

Сибелиус стал, пожалуй, единственным всемирно известным композитором родом из Финляндии. Еще при жизни он был удостоен на родине таким почетом, каким не пользовался ни один музыкант в мире. Помимо музыки, он оставил после себя массу занятных высказываний и афоризмов. Например: «Моя оркестровка лучше, чем у Бетховена, и у меня есть лучшие, чем у него, темы. Но он родился в стране вина, а я в стране, где властвует кефир». На самом деле он, швед по происхождению, был до мозга костей патриотом земли, на которой жил. В его творчестве всегда была сильна связь с финским эпосом и фольклором. В Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи, росло стремление к независимости. И Сибелиус стал иконой, символом величия страны.

В начале карьеры Сибелиус был автором камерных произведений. Но во время учебы в Вене он полюбил оркестровую музыку. В 1899-м году он написал Первую, а в 1903-м году – Вторую симфонию, про которую сам Сибелиус сказал, что эта симфония «является исповедью его души».

Обращение к этому жанру привело Сибелиуса к музыкальной вершине. «Музыка для меня как красивая мозаика, которую сложил Бог. Он берет все кусочки в руку, бросает их в мир, а мы должны воссоздать и из этих элементов картину» – писал он в то время. В симфонии соединяется пасторальная, природная первая часть и сумрачность, которой проникнута красивая и выразительная вторая часть. В этой музыке Сибелиус будто предугадывает свою дальнейшую трагическую судьбу. Уже в двадцатых годах у него начался серьезный кризис, в тридцатых он почти перестал сочинять. Восьмую симфонию, которая должна была стать главным шедевром, он писал много лет, а затем сжег ее. И прожил почти до 100 лет в творческом молчании и отчаянии.

Дирижер Ильич Ривас

30-летний американский дирижер венесуэльского происхождения Ильич Ривас – настоящий феномен в мире классической музыки, один из талантливейших дирижеров молодого поколения.

Ильич Ривас происходит из известной музыкальной семьи и с раннего возраста учился дирижированию у своего отца – Алехандро Риваса, музыкального руководителя Симфонического оркестра в Денвере, известного дирижера, продолжающего оставаться его главным наставником по сей день. В 2009 году Ильич оказался в числе нескольких молодых дирижеров со всего мира, отобранных для участия в престижных мастер-классах Cabrillo Festival Conductors в Калифорнии, где он произвел сильное впечатление как на Марин Олсоп, так и на Густава Майера.

Свою карьеру он выстраивает сознательно и без спешки. Он дебютировал в возрасте 16 лет с Симфоническим оркестром Атланты; впоследствии успешно выступал с рядом ведущих оркестров в Европе и США, включая Лондонский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Шведского радио, Королевский Стокгольмский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Гётеборга, Симфонический оркестр Штутгартского радио, Симфонический оркестр Франкфуртского радио, Романский оркестр Швейцарии, Симфонический оркестр Кастилии и Леона и Симфонический оркестр Галиции.

Ильич Ривас работал помощником дирижера в Лондонском филармоническом оркестре, был удостоен двухлетней должности дирижера Балтиморского симфонического оркестра. Изучал дирижирование в Консерватории Пибоди под руководством легендарного педагога Густава Майера и тесно сотрудничал с Балтиморским симфоническим оркестром. Он был приглашен Майклом Тилсоном Томасом дирижировать Симфоническим оркестром в Сиднейском оперном театре, и приобрел заметный опыт работы с молодыми музыкантами и студенческими ансамблями, дирижируя фестивальным оркестром Вербье, оркестрами Лондонского Королевского музыкального колледжа и Австралийской Национальной музыкальной академии в Мельбурне, Молодежным оркестром Америки и Молодежный оркестр в Баи в Бразилии.

В последние сезоны Ривас сотрудничал с Миннесотским оркестром, Национальным оркестром Лиона, Оклендской филармонией, Королевским филармоническим оркестром Ливерпуля, Познаньским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Норчепинга, Симфоническим оркестром Уппсалы, Филармоническим оркестром Брно, Cameristi della Scala и Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, а также выступал на музыкальном фестивале в Шлезвиг-Гольштейне с Ганноверской радиофилармонией NDR. Ильич Ривас успешно дебютировал с Национальным оркестром Иль-де-Франс в Парижской филармонии, а также с Национальным симфоническим оркестром в Дублине.

Ильич Ривас также приобрел значительный опыт как оперный дирижер. После трехлетней программы наставничества под руководством дирижера Владимира Юровского на оперном фестивале в Глайндборне, его пригласили дирижировать полными постановками для Глайндборна. Как оперный дирижер он также выступал в Британии и Нидерландах.

Ильич Ривас был награжден премией Бруно Вальтера за дирижирование и премией Юлиуса Бера в Швейцарии, присуждаемой Фестивалем Вербье музыкантам исключительного дарования.

Скрипачка Клара Юми Канг

Скрипачка Клара Юми Канг – немецкая скрипачка корейского происхождения, артистка нового века, обладающая высочайшим уровнем мастерства и музыкальности. Она родилась в Германии, начала играть на скрипке в 3 года, а уже через год стала самой молодой ученицей Мангеймской музыкальной школы. Канг училась в Любекской школе у Захара Брона, в Джульярдской школе в Нью-Йорке, в Корейском университете искусств и в Мюнхенской музыкальной школе у Кристофа Поппена.

Она несколько раз побеждала в международных конкурсах скрипачей. Ей всего 36 лет, но у нее уже сложилась блистательная исполнительская карьера. Клара Юми Канг дебютировала с Гамбургским Симфоническим оркестром в возрасте пяти лет и с тех пор выступала с оркестрами, включая Варшавский филармонический оркестр, Кельнский камерный оркестр, Венский камерный оркестр, Мариинский оркестр, Национальный оркестр Бельгии, Оркестр Швейцарии, Королевский Стокгольмский филармонический оркестр с такими дирижерами, как Борейко, Федосеев, Гергиев, Кремер, Мена, Поппен, Франсуа Ксавье Рот, Варга, Лю Цзя, Чанг, Холлигер, Маркл и Ямада.

Клара Юми Канг удостоена самой престижной корейской премией Daewon Music Award за выдающиеся концертные достижения на мировой сцене. В 2012 году крупнейшая корейская газета DongA включила скрипачку в сотню наиболее многообещающих и влиятельных людей будущего.

В апреле 2023 года израильская публика получает возможность услышать музыку, соединяющую столетия, культурные традиции и страны. Услышать эту программу и увидеть суперзвезд классической музыки вместе с одним из лучших израильских коллективов, Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона и Израильской Оперы можно будет в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве, Реховоте и Ашдоде.

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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Симфоническая серия. Confession of the Soul. Исповедь души

В программе: Иоганнес Брамс. Скрипичный концерт.

Ян Сибелиус. 2-я Симфония

Дирижер – Ильич Ривас.

Солистка – Клара Юми Канг (скрипка).

Ришон ле-Цион

13 апреля, 20:00

15 апреля, 21:00

Тель-Авив:

16 апреля, 20:00

Реховот

18 апреля, 20:00

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/74509

Все фотографии (© Andrea Felvegi) предоставлены пресс-отделом Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы. Сайт оркестра – https://www.isorl.co.il

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