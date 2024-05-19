Brothers Of Light – новая выставка в галерее Litvak

Заглавное фото – קרדיט יהב טרודלר Фото © Яхав Тродлер

Новая выставка Brothers Of Light – «Братья света».

На новой выставке, представленной в галерее Litvak Contemporary Gallery (куратор – Хадас Глейзер), «Братья света» используют знакомый набор изображений, чтобы еще более углубиться в тему и раскрыть новые пласты восприятия реальности.

Glitch – или по-русски «Глюк» – позволяет войти в сюрреалистический мир пары художников и предлагает зрителям ощутить плавные границы реальности.

Работы, созданные за последние несколько месяцев, погружают зрителя в лишенную логики и смысла встречу с мучительной реальностью войны и в меняющий сознание опыт, с инновационными технологиями и традициями изобразительного искусства. Через эти пересечения художники, не знающие границ своему творчеству, исследуют сюрреалистические миры параллельной реальности.

На выставке представлены две серии: «Контейнеры» и «Глюки». Серия контейнеров, включающая цветочные горшки и кактусы в качестве реакции на два противоположных события: шаманский ритуал под воздействием веществ, изменяющих сознание, и последовавший за этим шок войны. Это сопоставление событий породило образ цветочной вазы как символическую концепцию, вмещающую ощущение внутреннего вулкана. Благодаря взаимодействию абстрактных форм и цветов, перетекающих друг в друга, создается ощущение перехода между слоями реальности. Во второй серии «Глюки» художники исследуют технологический «сбой» как источник расширения реальности. Они фиксируют на камеру визуальные «сбои», которые затем рисуют, и тем самым бросают вызов восприятию зрителя.

«Братья света», «Глюк», 23 мая – 22 июня 2024. Галерея современного искусства «Литвак», Тель-Авив. Вход бесплатный

23 мая в Галерее современного искусства «Литвак» откроется новая выставка «Glitz» – «Глюки» – дуэта художников «Братья света». Куратор Хадас Глейзер.

На новой выставке «Братья света» используют знакомый зрителю набор образов, чтобы с его помощью еще более углубиться в тему и раскрыть новые пласты восприятия действительности. В работах, представленных на выставке, выделяется широкое использование насыщенных цветов, наполняющих пространство галереи ощущением жизни. Встреча различных форм и цветов создает захватывающее визуальное богатство, которое служит альтернативой ощущениям текущего момента времени. Работы, созданные за последние несколько месяцев, погружают зрителя в лишенную смысла и логики встречу с болезненной реальностью войны, с изменяющим сознание опытом, с инновационные художественными технологиями и традициями изобразительного искусства – с другой стороны. Через эти пересечения не знающие границ своему творчеству «Братья света» исследуют параллельные миры – реальности и сюрреализма.

На выставке представлены новый мурал и две серии картин на холсте: «Контейнеры» и «Глюки». Серия «Контейнеры», включающая цветочные вазы и кактусы, видятся ответом на два контрастирующих события: шаманский обряд, в котором приняли участие художники, включающий вещества, изменяющие сознание; и шок войны, последовавший сразу за этим. Сопоставление событий породило цветочную вазу как символическую концепцию, содержащую ощущение внутреннего вулкана. В этой серии художники использовали взаимодействующие между собой формы и цвета, и тем самым создают ощущение взаимодействия между разными слоями реальности.

В серию «Глюки» вошли картины, которые на первый взгляд кажутся абстрактными, но на самом деле оказываются гиперреалистичными: в них стирается грань между внутренним и внешним опытом. Эта серия родилась по ошибке – из-за глюка. Братья хотели сделать панорамный снимок своего творения, но фотография не удалась, и тогда этот глюк подтолкнул братьев-художников заняться исследованием технологического сбоя как источника расширения реальности. Они вылавливают визуальные «глюки» в панорамных фотографиях и тщательно их рисуют.

Как и на большинство из нас, на «Братьев света» сильно повлияли события 7 октября, и некоторые работы отражают их мироощущение в настоящий момент. «Первой реакцией на события 7 октября был творческий паралич, но затем мы почувствовали необходимость вернуться в студию, чтобы дать ответ, контрастирующий с миром за пределами студии, где все виделось в черных тонах. Так мы обратились к ярким цветам, которые мы раньше не использовали, и визуальному богатству как альтернативе тяжелым чувствам, возникающим из-за ситуации в Израиле. Мы создали серию «Контейнеры», в которой используются вазы и контейнеры, таков был наш ответ на наши ощущения и ощущения окружающих – мы не в состоянии держать в себе то, что происходит вокруг нас. В этих работах мы использовали дополнительные элементы, сопровождающие нас в повседневной реальности, такие как кактусы и фрукты, которые символизируют жизнь».

Одновременно с выставкой в ​​галерее откроется временный магазин, в котором будут продаваться работы братьев, в том числе скульптуры, эскизы и оригинальные произведения разных периодов.

«Братья света» — многопрофильный артистический дуэт, состоящий из братьев Габ (1991) и Елны (1987). Их неповторимый стиль и уникальный мир образов черпают вдохновение из поп-арта, сюрреализма и уличной культуры. Их монументальные фрески можно найти по всему миру, в том числе в Израиле, Мексике, Франции, Германии, Португалии и США. Их студийные работы разнообразны и включают в себя различные материалы – шелкографию, картины на холсте и дереве, скульптуру из дерева, глины и керамики до работ из переработанного дерева и металла. Совместный путь они начали в 2015 году, со временем у них сложился общий визуальный язык, включающий наивные мотивы, сцены из снов и эффектные цвета. В 2022 году они представили свою последнюю персональную выставку «From Dust» в Яффо, где они представили трехлетний проект, в котором они раскрасили более сотни металлов, собранных на свалке возле их студии.

«Братья света», «Глюк», 23 мая – 22 июня 2024. Галерея современного искусства «Литвак», Тель-Авив, Швиль ха-Мифаль, 3, 1 этаж. Часы работы: вторник, среда, четверг: 10:00 – 17:00 / пятница: 11:00 – 14:00 / Суббота: 11:00 – 15:00

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