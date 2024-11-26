Фото: Кфир Болотин

Балет «Carmina Burana 2.0» на музыку Карла Орфа в исполнении Kamea Dance Company и в хореографии Тамира Гинца. Представления состоятся в Оперном Театре Тель-Авива 11 января 2025

Фортуны колесо вертеться не устанет:

низвергнут буду я с высот, уничиженный;

тем временем другой – возвысится, воспрянет,

все тем же колесом к высотам вознесенный.

Изначально «Carmina Burana 2.0» была заказана Тамиру Гинцу для премьеры на фестивале «Kypria 2007» на Кипре. Успех был такой, что с тех пор балетный спектакль «Carmina Burana» в исполнении Kamea Dance Company – современное видение музыкального творчества Карла Орфа – постоянно показывается на международных гастролях Kamea Dance Company, в том числе, в рамках культурных мероприятий Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Гинц использует музыку Карла Орфа как гобелен для хореографии: он виртуозно «передвигает» танцоров вслед за развитием музыки, выявляя скрытый флирт, страсть, эротизм, неповторимую индивидуальность персонажей в произведении, кульминацией которого становится свобода и любовь. Весной 2024 года по просьбе зарубежных фестивалей Гинц обновил хореографию и постановку. Премьера обновленной версии прошла в Герцлии и в Мюнхене. Получив великолепные отзывы от публики и балетных критиков, балет будет показан в Оперном театре Тель-Авива11 января 2025 года.

Вдохновленный легендарной музыкой Карла Орфа, Тамир Гинц создал свою современную хореографию как ритуал чувств, любви и эротики. И одновременно – это танец абстрактный и современный, прославляющий молодость, желание и красоту движения в ярком и даже бурном маскараде. Для нынешних cпектаклей Гинц обновил хореографию и заказал новые костюмы дизайнеру Авиаду Арику Эрману, а также привлек для обновленной постановки художника по свету Шая Иегудая.

Танцевальная компания Kamea Dance Company – одна из ведущих в стране – базируется в Беэр-Шеве. Под руководством Тамира Гинца компания уже более 20 лет радует зрителей на сценах по всему миру необычными балетными постановками.

Kamea Dance Company также участвует в образовательных проектах по приобщению молодежи к культуре.

Kamea Dance Company была основана в 2002 году совместными усилиями Даниэлы Шапира и Тамира Гинца в качестве постоянного ансамбля при балетном центре «Бат Дор», расположенном в Беэр-Шеве и носящего имя Ларри и Лилиан Гольдман. Участники ансамбля живут в Беэр-Шеве, составляя неотъемлемую часть культурного сообщества города и участвуют в десятках представлений в Израиле и за рубежом. Ансамбль с успехом выступает в гастрольных турне и престижных фестивалях в Европе, Латинской Америке, Китае и Индии.

Тамир Гинц – художественный руководитель и хореограф ансамбля, создатель балетных постановок, в которых отражаются характерный язык и стиль Kamea Dance Company – язык яркий и индивидуальный, сочетающий технику классического и современного балета. Многоликий мир, который творит на сцене Тамир Гинц, завораживает и влечет к себе зрителей. Kamea Dance Company также дает возможность местным хореографам ставить свои оригинальные спектакли и приглашает для участия в постановках танцовщиков, которые не являются членами ансамбля. Участники Kamea Dance Company проводят образовательные программы в школах и студиях по всей стране.

«Carmina Burana» Карла Орфа – одно из самых спорных классических произведений 20-го века – сценическая кантата для хора, солистов и оркестра. С момента премьеры и по сей день можно услышать диаметрально противоположные мнения как о сочинении, так и о его авторе. Но все противоречия отвечают духу эпохи: 1937 год, нацизм в Германии, еврейские корни композитора… Премьера «Carmina Burana» состоялась во Франкфурте-на-Майне в июне 1937 года. Карл Орф придумал и оригинальное оформление сцены – в течение представления на сцене вращалось огромное колесо.

Работа Орфа основана на двадцати четырёх стихотворениях из сборника средневековой поэзии, названного «Carmina Burana», что переводится с латыни как «Бойернские песни».

Это связано с тем, что оригинальный манускрипт сборника («Codex Buranus») был найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн в предгорьях Баварских Альп (нем. Beuern, лат. Buranum; ныне – Бенедиктбойерн, Бавария). Карл Орф впервые столкнулся с этими текстами в публикации Джона Эддингтона Саймонда «Вино, женщины и песни» 1884 года, которая содержала английские переводы 46 поэм из сборника.

К моменту написания произведения Карлу Орфу было 40 лет, и он был известен больше как педагог-новатор, открыв школу, где обучал вместе с женой детей по собственной методике – через движения тела, ритм и игру на простейших инструментах в ребенке пытались «разбудить» природную музыкальность и талант.

И именно в этот момент ему в руки попал сборник-песенник, найденный в одном из баварских монастырей.

В 1934 году Орф случайно познакомился с каталогом вюрцбургского антиквариата. В нем он наткнулся на название «Carmina Burana, латинские и немецкие песни и стихи из бенедикт-бойернской рукописи 13 века, изданные И. А. Шмеллером». Эта рукопись, не имевшая названия, составленная около 1300 года, находилась в Мюнхене, в придворной королевской библиотеке, хранителем которой в середине 19 века был Иоганн Андреас Шмеллер. Он издал ее в 1847 году, дав латинское название Carmina Burana. Книга пользовалась большой популярностью и менее чем за 60 лет выдержала 4 издания. На первой странице сборника было изображено колесо фортуны.

В сборнике было собрано около 250 текстов разных авторов на разных языках: на разговорной латыни, на старонемецком и старофранцузском. Несмотря на то, что тексты были обнаружены в монастыре, ничего религиозного в них не было, а были лирические любовные серенады и романсы, застольные песни, веселые пародии. Их авторы – известные поэты и беглые монахи, студенты и школяры, бродившие из города в город, из страны в страну (по-латыни их называли вагантами) и писавшие на различных языках – средневековой латыни, старинном немецком, старофранцузском. Михель Гофман, студент-юрист и энтузиаст изучения греческого и латинского языков, помогал Орфу в выборе 24 стихотворений и составлении из них либретто. Это либретто включает стихи как на латинском, так и на средневерхненемецком языке. Оно охватывает темы, актуальные как в 13-м веке, так и в наше время: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, радость весны и удовольствие от пьянства или обжорства.

Орф и Гофман отобрали 24 текста разной длины – от одной строки до нескольких строф, различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви, песни застольные, сатирические, вольнодумные составляют пролог под названием «Фортуна – повелительница мира» и три части: «Раннею весной», «В кабаке», «Суд любви».

Работа началась мгновенно, в первый же день, когда сборник оказался у Орфа в руках – в 1934 году он написал первый хор «О, Фортуна». Многие тексты сборника сопровождались невмами (несовершенной нотной записью), которые Карл Орф не пытался расшифровать. Он сразу же приступил к написанию своей музыки, и музыкальный текст был полностью готов уже через 2 недели.

Орф мечтал о своем театре, делал свои постановки, декорации, писал к ним тексты и т.д. Создание спектакля было его мечтой. «Кармина Бурана» стала воплощением такой идеи. Более того, сам автор высказывался, что именно от нее следует вести отсчет его произведений, а все, что было написано до этого, следует сжечь. И действительно, многие свои творения он просто уничтожал.

Орф предложил исполнить кантату на Берлинском музыкальном фестивале, однако снял свое предложение, узнав об «уничтожающем приговоре высших авторитетов». Возможно, среди этих авторитетов был знаменитый немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер, высказывание которого повторялось повсюду: «Если это музыка, то я вообще не знаю, что такое музыка!» Но скорее всего это были высокие чины нацистской партии, которые находили все новые поводы для запрещения кантаты. Наконец руководитель оперного театра во Франкфурте-на-Майне добился разрешения, и 8 июня 1937 года состоялась премьера в сценическом оформлении. Успех был необычайным, однако Орф назвал победу пирровой, ибо 4 дня спустя комиссия важных нацистских чиновников, посетив спектакль, объявила кантату «нежелательным произведением». И на протяжении трех лет она не ставилась больше ни в одном городе Германии.

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Kamea Dance Company. «Carmina Burana 2.0»

Оперный Театр Тель-Авива

Суббота | 11.1.2025 | 17:00

Суббота | 11.1.2025 | 20:00

Хореография – Тамир Гинц

Музыка – Карл Орф.

Художник по костюмам – Авиад Эрман

Художник по свету – Шай Иегудай.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mn643_C6ZwM

Видеосъемка: Павел Дивров

Рекомендуется для лиц старше 16 лет

Заказ билетов в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/Carmina-Burana

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии: © Кфир Болотин – предоставлены пресс-службой Kamea Dance Company

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting