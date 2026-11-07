ERGA: новая работа Тамира Гинца и Kamea Dance Company

Верхнее фото — © Кфир Болотин

«ERGA» — новая работа Тамира Гинца, мировая премьера которой прошла в феврале 2026 года в Израиле, будет вновь показана в Тель-Авиве и Хайфе в декабре.

Слово «ערגה» — ERGA — означает на иврите тоску и глубокое стремление к тому, чего нет рядом, и именно с этого чувства Гинц начал работу над новым балетом, возникшим из его личного и очень частного опыта, после долгих месяцев поисков в студии вместе с танцорами Kamea Dance Company.

В «ERGA» Гинц обращается к любви, исследует человеческие чувства и отношения в паре и ищет близость в эпоху, когда общество, по его словам, преследуют демоны, а ценности прошлого рассыпались. Он выстраивает спектакль как непрерывный диалог между страстью и печалью, которым движет тоска по утраченному. Это путь души, которая ищет дом после того, как распалось то, что казалось несокрушимым — после тихой смерти любви, своего рода реквием по любви.

Сам Гинц говорит об этом так: «Новая работа — это моё путешествие к собственной душе, той, что так хочет любить и быть любимой. Два человека. Вместе, и этого достаточно».

Музыку к спектаклю написал Гиль Немет, музыкант из Беэр-Шевы, для которого это второе сотрудничество с Гинцем после балета «White Face». Партитура, созданная специально для «ERGA», местами перефразирует Реквием Моцарта, подкрепляя замысел, в котором любовь оплакивают так, как оплакивают ушедших. Саундтрек в спектакле движется от внутреннего напряжения к ритмичным пульсациям, от задумчивых эпизодов к резким взрывам, а электронные слои создают чувство постоянной тревоги, из-за чего временами кажется, что именно музыка управляет самой постановкой.

Сценографию для «ERGA» создал Адам Келер, костюмы — Авиад Арик Эрман, свет — Шай Иегудай. Описывая декорации, известный блогер Юваль Арель пишет о громадной стене, напоминающей старую каменную кладку и расколотой на две половины, которые будто пытаются соединиться вновь, и о красном цвете, который стекает со стены на пол и заполняет всё пространство, тогда как белые лучи света раз за разом делят сцену на отдельные зоны, превращая свет в ещё одну хореографию.

Работа Гинца с танцорами строится не на механическом исполнении движений: хореограф позволяет каждому участнику принести в спектакль собственный опыт, так что танцор на сцене не только выполняет рисунок, но и проживает его изнутри. Гинц относится к исполнителям так, как шахматист обращается с фигурами: каждый выход точен, каждое изменение групповой композиции подчинено эмоциональной истории, и, при этом, шестнадцать танцоров, соединяясь в единый организм, сохраняют ясно различимую индивидуальность. Зрители, давно следящие за труппой, узнают в «ERGA» знакомые жесты Гинца, например проход группы навстречу свету, напоминающий его работу «Бе мидбар Дварим», и эти образы, возвращаясь из года в год в новых вариациях, складываются в последовательный хореографический язык, по которому его почерк узнаётся сразу.

«ERGA» действует прежде всего на чувства — это гипнотическое путешествие страсти, надлома и тоски, одна из самых сильных и трогательных работ труппы за последние годы. «ERGA» не объясняет чувство, а позволяет прожить его на сцене в реальном времени, в теле, и оставляет чувства открытыми, без финальной развязки

Гинц пришёл в хореографию из танца: он выступал в Хайфском балете, затем, в 1991-1992 годах, в ансамбле «Бат-Шева» в то время, когда его возглавил Охад Нахарин, а после этого стал хореографом и педагогом современного танца в тель-авивской труппе Bat Dor. В 2002 году он переехал в Беэр-Шеву и вместе с Даниэлой Шапира основал Kamea Dance Company как постоянный ансамбль балетного центра Bat Dor, где работает по сей день художественным руководителем, хореографом и основателем. Среди его самых известных постановок — «Carmina Burana», заказанная фестивалем Kypria на Кипре в 2007 году, показанная в рамках культурной программы Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и обновлённая им весной 2024 года, а также «Mnemosyne», «Ярость», «Wild Awake» и «White Face».

Танцевальная компания Kamea Dance Company – одна из ведущих в стране — базируется в Беэр-Шеве. Под руководством Тамира Гинца компания уже более 20 лет радует зрителей на сценах по всему миру необычными балетными постановками.

Название Kamea происходит от ивритского слова, означающего амулет, и эта труппа явно стала счастливым талисманом израильского танца.

Kamea Dance Company была основана в 2002 году совместными усилиями Даниэлы Шапира и Тамира Гинца в качестве постоянного ансамбля при балетном центре «Бат Дор», расположенном в Беэр-Шеве и носящего имя Ларри и Лилиан Гольдман. Участники ансамбля живут в Беэр-Шеве, составляя неотъемлемую часть культурного сообщества города и участвуют в десятках представлений в Израиле и за рубежом. Ансамбль с успехом выступает в гастрольных турне и престижных фестивалях в Европе, Латинской Америке, Китае и Индии. Kamea Dance Company также участвует в образовательных проектах по приобщению молодежи к культуре.

В Kamea Dance Company 28 танцоров, израильтян и зарубежных исполнителей. Ансамбль даёт более ста представлений в год как в Израиле, так и за рубежом. Kamea Dance Company с успехом выступает в гастрольных турне и престижных фестивалях в Европе, Латинской Америке, Китае и Индии. Kamea Dance Company также участвует в образовательных проектах по приобщению молодежи к культуре.

Kamea Dance Company также ставит работы приглашённых хореографов, даёт возможность показать свою хореографию молодым израильским авторам, показывает спектакли для подростков и ведёт образовательные проекты в школах и танцевальных студиях по всей стране, оставаясь частью культурной жизни Беэр-Шевы.

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«ERGA». Kamea Dance Company. Хореография — Тамир Гинц

Спектакль идёт 70 минут, на сцене — шестнадцать танцоров.

Оригинальная музыка — Гиль Немет

Костюмы — Авиад Арик Эрман

Сценография — Адам Келер

Свет — Шай Иегудай

14.12, понедельник, 20:00 — Тель-Авив, Оперный театр

22.12, вторник, 20:30 — Хайфа, Аудиториум Хайфы

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Kjm3p-0lrUE&t=14s

Заказ билетов в кассе Оперного театра Тель-Авива 03-6927777 или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86538

Фотографии — © Кфир Болотин

Текст — Маша Хинич

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