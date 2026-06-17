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Балет

«Carmina Burana 2.0»: танец страсти, красоты и первозданной энергии

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Верхнее фото  — © Ravit Ziv

Балет «Carmina Burana 2.0» на музыку Карла Орфа в исполнении Kamea Dance Company и в хореографии Тамира Гинца.
Всего три представления: 4 июля в 12:00 и 17:30 на сцене Оперного театра Тель-Авива и 12 июля в 20:30 в зале «Гейхал а-Театрон» в Кирьят-Моцкине.

 «Carmina Burana 2.0» в постановке Тамира Гинца и в исполнении Kamea Dance Company — спектакль невероятной эмоциональной силы, сочетающий выразительность танца, яркую визуальную эстетику и современное прочтение знаменитого произведения Карла Орфа. В центре постановки — человеческое тело, его желания и уязвимость, чувственность и эротическое напряжение.
Следуя за музыкой Орфа, танец превращает образы в движение, создавая захватывающий диалог между звуком и телом. Вдохновленный легендарным произведением композитора, хореограф создал современный пластический ритуал, посвящённый любви, страсти и силе чувств. Одновременно это абстрактный и глубоко современный спектакль, прославляющий молодость, желание и красоту движения в ярком, стремительном, почти карнавальном вихре образов.

Carmina Burana — Photo by © Kfir Bolotin

«Кармина Бурана» Карла Орфа является одним из самых узнаваемых произведений в хоровой музыке и одним из самых притягательных сочинений для сценических интерпретаций. «Carmina Burana 2.0» в постановке Тамира Гинца и в исполнении Kamea Dance Company  — это яркий маскарад, безудержный праздник любви, молодости и эротизма, кульминацией которого является освобождение — свобода духовная и физическая. Хореография Гинца — абстрактная, интерпретирующая сборник средневековой поэзии «Carmina Burana» («Бойернские песни») — в современном ключе,  воспевающая молодость, желание и красоту физических движений в ярком и диком маскараде. Танцоры буквально вдыхают новую живую и современную интерпретацию в культовую музыку Карла Орфа, сочетая современные и классические элементы таким образом, что балет кажется одновременно свежим и неподвластным времени, воплотив суть человеческих желаний и эмоций с огромной жизненной силой, с острыми ощущениями.
Балет, который стал одновременно зрелищем развлекательным и захватывающим; зрелищем мощным и эпичным, очень музыкальным, динамичным, волшебным и ритуальным. «Carmina Burana 2.0» в исполнении Kamea Dance Companyэто игра слов, музыки и движений и симбиозом с Carmina Burana 14 века — сборником стихов и музыки.
Это медитация о человечестве, о наших надеждах, страхах, борьбе и неопределенностях, которые формируют нашу жизнь. Через каждый жест и движение, каждую ноту Карла Орфа хореография исследует состояние человека.

Carmina Burana - Photo by © Ravit Ziv

Carmina Burana — Photo by © Ravit Ziv

Изначально «Carmina Burana 2.0» была создана Тамиром Гинцем по заказу фестиваля «Kypria 2007» на Кипре. Премьера имела столь большой успех, что спектакль вошёл в постоянный репертуар международных гастролей Kamea Dance Company. За прошедшие годы постановка была показана на ведущих мировых сценах, в том числе в рамках культурной программы Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.
Музыка Карла Орфа становится для Гинца своеобразным полотном, на котором рождается хореографическое действие. Следуя за её мощной энергетикой и драматургией, хореограф выстраивает многослойный мир чувств и переживаний, раскрывая флирт и страсть, чувственность, внутреннюю свободу и неповторимую индивидуальность персонажей. Финалом этого эмоционального путешествия становятся любовь и освобождение.
Весной 2024 года по просьбе зарубежных фестивалей Тамир Гинц вернулся к своему знаменитому спектаклю, обновив хореографию и сценическое решение. Премьера новой версии «Carmina Burana 2.0» с большим успехом прошла в Герцлии и Мюнхене.

Танцевальная компания Kamea Dance Company – одна из ведущих балетных трупп  в стране.  Под руководством Тамира Гинца компания уже более 20 лет радует зрителей на сценах по всему миру необычными балетными постановками. Kamea Dance Company также участвует в образовательных проектах по приобщению молодежи к культуре.
Kamea Dance Company была основана в 2002 году совместными усилиями Даниэлы Шапира и Тамира Гинца в качестве постоянного ансамбля при балетном центре «Бат Дор», расположенном в Беэр-Шеве и носящего имя Ларри и Лилиан Гольдман.
Участники ансамбля живут в Беэр-Шеве, составляя неотъемлемую часть культурного сообщества города и участвуют в десятках представлений в Израиле и за рубежом. Ансамбль с успехом выступает в гастрольных турне и престижных фестивалях в Европе, Латинской Америке, Китае и Индии.

Тамир Гинц — художественный руководитель и хореограф ансамбля, создатель балетных постановок, в которых отражаются характерный язык и стиль Kamea Dance Company – язык яркий и индивидуальный, сочетающий технику классического и современного балета. Многоликий мир, который творит на сцене Тамир Гинц, завораживает и влечет к себе зрителей. Kamea Dance Company также дает возможность местным хореографам ставить свои оригинальные спектакли и приглашает для участия в постановках танцовщиков, которые не являются членами ансамбля. Участники Kamea Dance Company проводят образовательные программы в школах и студиях по всей стране.

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Carmina Burana - Photo by © Kfir Bolotin

Carmina Burana — Photo by © Kfir Bolotin

Kamea Dance Company. «Carmina Burana 2.0»
Оперный театр Тель-Авива
Суббота, 4.07, 12:00
Суббота, 4.07, 17:00
Кирьят-Моцкин, Гейхал а-Театрон
Воскресенье, 12.07, 20:30 

Хореография – Тамир Гинц
Музыка – Карл Орф.
Художник по костюмам – Авиад Эрман
Художник по свету – Шай Иегуда
Видеосъемка: Павел Дивров

В спектакле используется запись 2005 года в исполнении Лондонского симфонического оркестра и Лондонского симфонического хора под управлением Ричарда Хикокса.
Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mn643_C6ZwM

Спектакль рекомендуется для зрителей старше 16 лет.

Заказ билетов в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86193

Текст —  Маша Хинич
Фотографии: © Кфир Болотин и ©Равит Зив
Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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