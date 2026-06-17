«Carmina Burana 2.0»: танец страсти, красоты и первозданной энергии

Верхнее фото — © Ravit Ziv

Балет «Carmina Burana 2.0» на музыку Карла Орфа в исполнении Kamea Dance Company и в хореографии Тамира Гинца.

Всего три представления: 4 июля в 12:00 и 17:30 на сцене Оперного театра Тель-Авива и 12 июля в 20:30 в зале «Гейхал а-Театрон» в Кирьят-Моцкине.

«Carmina Burana 2.0» в постановке Тамира Гинца и в исполнении Kamea Dance Company — спектакль невероятной эмоциональной силы, сочетающий выразительность танца, яркую визуальную эстетику и современное прочтение знаменитого произведения Карла Орфа. В центре постановки — человеческое тело, его желания и уязвимость, чувственность и эротическое напряжение.

Следуя за музыкой Орфа, танец превращает образы в движение, создавая захватывающий диалог между звуком и телом. Вдохновленный легендарным произведением композитора, хореограф создал современный пластический ритуал, посвящённый любви, страсти и силе чувств. Одновременно это абстрактный и глубоко современный спектакль, прославляющий молодость, желание и красоту движения в ярком, стремительном, почти карнавальном вихре образов.

«Кармина Бурана» Карла Орфа является одним из самых узнаваемых произведений в хоровой музыке и одним из самых притягательных сочинений для сценических интерпретаций. «Carmina Burana 2.0» в постановке Тамира Гинца и в исполнении Kamea Dance Company — это яркий маскарад, безудержный праздник любви, молодости и эротизма, кульминацией которого является освобождение — свобода духовная и физическая. Хореография Гинца — абстрактная, интерпретирующая сборник средневековой поэзии «Carmina Burana» («Бойернские песни») — в современном ключе, воспевающая молодость, желание и красоту физических движений в ярком и диком маскараде. Танцоры буквально вдыхают новую живую и современную интерпретацию в культовую музыку Карла Орфа, сочетая современные и классические элементы таким образом, что балет кажется одновременно свежим и неподвластным времени, воплотив суть человеческих желаний и эмоций с огромной жизненной силой, с острыми ощущениями.

Балет, который стал одновременно зрелищем развлекательным и захватывающим; зрелищем мощным и эпичным, очень музыкальным, динамичным, волшебным и ритуальным. «Carmina Burana 2.0» в исполнении Kamea Dance Company — это игра слов, музыки и движений и симбиозом с Carmina Burana 14 века — сборником стихов и музыки.

Это медитация о человечестве, о наших надеждах, страхах, борьбе и неопределенностях, которые формируют нашу жизнь. Через каждый жест и движение, каждую ноту Карла Орфа хореография исследует состояние человека.

Изначально «Carmina Burana 2.0» была создана Тамиром Гинцем по заказу фестиваля «Kypria 2007» на Кипре. Премьера имела столь большой успех, что спектакль вошёл в постоянный репертуар международных гастролей Kamea Dance Company. За прошедшие годы постановка была показана на ведущих мировых сценах, в том числе в рамках культурной программы Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Музыка Карла Орфа становится для Гинца своеобразным полотном, на котором рождается хореографическое действие. Следуя за её мощной энергетикой и драматургией, хореограф выстраивает многослойный мир чувств и переживаний, раскрывая флирт и страсть, чувственность, внутреннюю свободу и неповторимую индивидуальность персонажей. Финалом этого эмоционального путешествия становятся любовь и освобождение.

Весной 2024 года по просьбе зарубежных фестивалей Тамир Гинц вернулся к своему знаменитому спектаклю, обновив хореографию и сценическое решение. Премьера новой версии «Carmina Burana 2.0» с большим успехом прошла в Герцлии и Мюнхене.

Танцевальная компания Kamea Dance Company – одна из ведущих балетных трупп в стране. Под руководством Тамира Гинца компания уже более 20 лет радует зрителей на сценах по всему миру необычными балетными постановками. Kamea Dance Company также участвует в образовательных проектах по приобщению молодежи к культуре.

Kamea Dance Company была основана в 2002 году совместными усилиями Даниэлы Шапира и Тамира Гинца в качестве постоянного ансамбля при балетном центре «Бат Дор», расположенном в Беэр-Шеве и носящего имя Ларри и Лилиан Гольдман.

Участники ансамбля живут в Беэр-Шеве, составляя неотъемлемую часть культурного сообщества города и участвуют в десятках представлений в Израиле и за рубежом. Ансамбль с успехом выступает в гастрольных турне и престижных фестивалях в Европе, Латинской Америке, Китае и Индии.

Тамир Гинц — художественный руководитель и хореограф ансамбля, создатель балетных постановок, в которых отражаются характерный язык и стиль Kamea Dance Company – язык яркий и индивидуальный, сочетающий технику классического и современного балета. Многоликий мир, который творит на сцене Тамир Гинц, завораживает и влечет к себе зрителей. Kamea Dance Company также дает возможность местным хореографам ставить свои оригинальные спектакли и приглашает для участия в постановках танцовщиков, которые не являются членами ансамбля. Участники Kamea Dance Company проводят образовательные программы в школах и студиях по всей стране.

*****

Kamea Dance Company. «Carmina Burana 2.0»

Оперный театр Тель-Авива

Суббота, 4.07, 12:00

Суббота, 4.07, 17:00

Кирьят-Моцкин, Гейхал а-Театрон

Воскресенье, 12.07, 20:30

Хореография – Тамир Гинц

Музыка – Карл Орф.

Художник по костюмам – Авиад Эрман

Художник по свету – Шай Иегуда

Видеосъемка: Павел Дивров

В спектакле используется запись 2005 года в исполнении Лондонского симфонического оркестра и Лондонского симфонического хора под управлением Ричарда Хикокса.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mn643_C6ZwM

Спектакль рекомендуется для зрителей старше 16 лет.

Заказ билетов в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86193

Текст — Маша Хинич

Фотографии: © Кфир Болотин и ©Равит Зив

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting