Carmina Burana. Израильская версия колеса фортуны

Заглавное фото: Carmina Burana – Photo by Kfir Bolotin

Балет «Carmina Burana 2.0» на музыку Карла Орфа в исполнении Kamea Dance Company и в хореографии Тамира Гинца. Два представления в Тель-Авиве – 14 октября 2025 года на сцене Оперном Театра Тель-Авива.

«Carmina Burana 2.0» – это эмоциональная мощь, выразительность танцовщиков, яркое визуальное оформление – современная реинкарнация «Carmina Burana» Орфа, в центр котрой хореограф Тамир Гинц поставил тело, его желания и уязвимость, эротическое напряжение. Танец следует за музыкой Карла Орфа, превращая её образы в движение и создавая ощущение диалога между звуком и телом. Вдохновленный легендарной музыкой Карла Орфа, Тамир Гинц создал свою современную хореографию как ритуал чувств, любви и эротики. И одновременно – это танец абстрактный и современный, прославляющий молодость, желание и красоту движения в ярком и даже бурном маскараде. Для нынешних спектаклей Гинц обновил хореографию и заказал новые костюмы дизайнеру Авиаду Арику Эрману, а также привлек для обновленной постановки художника по свету Шая Иегуду.

Кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» является одним из самых узнаваемых произведений в хоровой музыке и одним из самых притягательных сочинений для сценических интерпретаций. Kamea Dance Company представляет «Carmina Burana 2.0» Тамира Гинца – яркий и дикий маскарад, безудержный праздник любви, молодости и эротики, кульминацией которого является освобождение – свобода духовная и физическая. Обновленная хореография Гинца – абстрактная, интерпретирующая сборник средневековой поэзии «Carmina Burana – «Бойернские песни» – в современном ключе. Танцоры воспевают молодость, желание и красоту физических движений в ярком и диком маскараде, вдыхают новую живую и современную интерпретацию в культовую музыку Карла Орфа, сочетая современные и классические элементы таким образом, что балет кажется одновременно свежим и неподвластным времени, воплотив суть человеческих желаний и эмоций с огромной жизненной силой, с острыми ощущениями. Балет, который стал одновременно зрелищем развлекательным и захватывающим; зрелищем мощным и эпичным, очень музыкальным, динамичным, волшебным и ритуальным. Это игра слов, музыки и движений и симбиозом с Carmina Burana 14 века – сборником стихов и музыки.

«Carmina Burana 2.0» в исполнении Kamea Dance Company – это медитация о человечестве, о наших надеждах, страхах, борьбе и неопределенностях, которые формируют нашу жизнь. Через каждый жест и движение, каждую ноту Карла Орфа эта постановка исследует состояние человека. Когда мы испытываем разочарование, радость и страх, мы узнаем много нового о себе, своей судьбе и шансах – о нашей человечности. Carmina Burana 2.0» – это борьба за выживание, столкновение со своими страхами и битва с судьбой.

Изначально «Carmina Burana 2.0» была заказана Тамиру Гинцу для премьеры на фестивале «Kypria 2007» на Кипре. Успех был такой, что с тех пор балетный спектакль «Carmina Burana» в исполнении Kamea Dance Company – современное видение музыкального творчества Карла Орфа – постоянно показывается на международных гастролях Kamea Dance Company, в том числе, в рамках культурных мероприятий Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Гинц использует музыку Карла Орфа как гобелен для хореографии: он виртуозно «передвигает» танцоров вслед за развитием музыки, выявляя скрытый флирт, страсть, эротизм, неповторимую индивидуальность персонажей в произведении, кульминацией которого становится свобода и любовь. Весной 2024 года по просьбе зарубежных фестивалей Гинц обновил хореографию и постановку. Премьера обновленной версии прошла в Герцлии и в Мюнхене.

Танцевальная компания Kamea Dance Company – одна из ведущих в стране – базируется в Беэр-Шеве. Под руководством Тамира Гинца компания уже более 20 лет радует зрителей на сценах по всему миру необычными балетными постановками. Kamea Dance Company также участвует в образовательных проектах по приобщению молодежи к культуре.

Kamea Dance Company была основана в 2002 году совместными усилиями Даниэлы Шапира и Тамира Гинца в качестве постоянного ансамбля при балетном центре «Бат Дор», расположенном в Беэр-Шеве и носящего имя Ларри и Лилиан Гольдман. Участники ансамбля живут в Беэр-Шеве, составляя неотъемлемую часть культурного сообщества города и участвуют в десятках представлений в Израиле и за рубежом. Ансамбль с успехом выступает в гастрольных турне и престижных фестивалях в Европе, Латинской Америке, Китае и Индии.

Тамир Гинц – художественный руководитель и хореограф ансамбля, создатель балетных постановок, в которых отражаются характерный язык и стиль Kamea Dance Company – язык яркий и индивидуальный, сочетающий технику классического и современного балета. Многоликий мир, который творит на сцене Тамир Гинц, завораживает и влечет к себе зрителей. Kamea Dance Company также дает возможность местным хореографам ставить свои оригинальные спектакли и приглашает для участия в постановках танцовщиков, которые не являются членами ансамбля. Участники Kamea Dance Company проводят образовательные программы в школах и студиях по всей стране.

«Carmina Burana» Карла Орфа – одно из самых спорных классических произведений 20-го века – сценическая кантата для хора, солистов и оркестра. С момента премьеры и по сей день можно услышать диаметрально противоположные мнения как о сочинении, так и о его авторе. Но все противоречия отвечают духу эпохи: 1937 год, нацизм в Германии, еврейские корни композитора… Премьера «Carmina Burana» состоялась во Франкфурте-на-Майне в июне 1937 года. Карл Орф придумал и оригинальное оформление сцены – в течение представления на сцене вращалось огромное колесо.

Работа Орфа основана на двадцати четырёх стихотворениях из сборника средневековой поэзии, названного «Carmina Burana», что переводится с латыни как «Бойернские песни».

Это связано с тем, что оригинальный манускрипт сборника («Codex Buranus») был найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн в предгорьях Баварских Альп.

В 1934 году Орф случайно познакомился с каталогом вюрцбургского антиквариата. В нем он наткнулся на название «Carmina Burana, латинские и немецкие песни и стихи из бенедикт-бойернской рукописи 13 века, изданные И. А. Шмеллером». Эта рукопись, не имевшая названия, составленная около 1300 года, находилась в Мюнхене, в придворной королевской библиотеке, хранителем которой в середине 19 века был Иоганн Андреас Шмеллер. Он издал ее в 1847 году, дав латинское название Carmina Burana. Книга пользовалась большой популярностью и менее чем за 60 лет выдержала 4 издания. На первой странице сборника было изображено колесо фортуны. Орф мечтал о своем театре, делал свои постановки, декорации, писал к ним тексты и т.д. Создание спектакля было его мечтой. «Кармина Бурана» стала воплощением такой идеи.

*******

Kamea Dance Company. «Carmina Burana 2.0»

Оперный Театр Тель-Авива

Суббота | 14.10.2025 | 17:00, 20:00

Хореография – Тамир Гинц

Музыка – Карл Орф.

Художник по костюмам – Авиад Эрман

Художник по свету – Шай Иегуда.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mn643_C6ZwM

Видеосъемка: Павел Дивров

Рекомендуется для лиц старше 16 лет

Заказ билетов в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/Carmina-Burana

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии: © Кфир Болотин – предоставлены пресс-службой Kamea Dance Company

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting