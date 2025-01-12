В ХХ веке очень мало музыкальных произведений уровня “Кармины Бураны” Карла Орфа. При всем богатстве выбора. Этим я хочу подчеркнуть всю запредельную гениальность этого произведения. Оно состоит из 25 частей на древние тексты из манускрипта «Codex Buranus», к которому Орф очень проникся.
Эти тексты очень разные по содержанию и настроению, но лучшие из них восходят по уровню к фрескам “Страшного суда” Микеланджело. Правда, сам Орф назвал свой пролог и финал “О, фортуна”, но знаете ли, не всегда автор может хорошо объяснить свой шедевр. Какая там Фортуна? Бери выше!
Все знают эту музыку по многочисленным балетам, фильмам, спектаклям. У людей искусства смешанных жанров всегда был огромный соблазн взять фрагменты “Кармины Бураны”, чтобы она, как паровозик потащила весь состав к цели.
Интересно, что в Израиле Орфа хотели чуть ли не запретить вместе с Вагнером. Просто не разобрались: где Орф и Вангер? Второй патологический антисемит-идеолог. Первый виноват лишь тем, что не осуждал нацистов публично (а кто в Германии осуждал?), да имел несчастье нравится вождям рейха, например, Геббельсу.
Более того, дедушка и бабушка гениального композитора были крещёные евреи. Куда уж его запрещать?
Мне никогда не забыть спектакль “Кармины Бураны” на Масаде, у стен древней крепости, где была написана одна из самых трагичных страниц еврейской истории:
О, злой рок!
Ты изменчив, как луна,
Всегда то растешь,
То убываешь
Ты вмешиваешься в ход жизни,
То ожесточаешь,
То излечиваешь,
Тебя не постичь умом.
Что нищета,
Что власть –
Всё это тает, как лед.
Судьба жестока и пуста,
Ты – вращающееся колесо несчастий,
И тщетно благополучие,
Оно всегда рассыпается на части,
Судьба настигает всякого…
В здравии ли,
В добродетели,
Она всегда против меня,
Поражает меня
И изнуряет,
Всегда ждет часа,
И в этот час наступает
Без промедления…
Балет «Carmina Burana 2.0», представленный вчера в нашей Опере, поставил хореограф Тамир Гинц в 2007 году для премьеры на фестивале «Kypria 2007» на Кипре. Успех был такой, что с тех пор балетный спектакль «Carmina Burana» в исполнении Kamea Dance Company постоянно показывается на международных гастролях этого коллектива.
Необыкновенная страсть, эротизм, неповторимую индивидуальность персонажей в произведении – вот что отличает этот балет. Для новой версии, показанной вчера, Гинц обновил хореографию и постановку.
Красивый свет, красивые тела танцовщиков в полумраке, маски на затылках, костюмы неожиданно надеваемые задом наперед – и над всем этим весьма земным действом неземная музыка Карла Орфа.
Для тех, кто пропустил вчера, спектакль повторят 18 марта в кибуце Ягур, 22 июня в Хайфе и 11 июня снова в Тель Авиве.