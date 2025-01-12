Текст – © Вадим Малев. Фото – © Кфир Болотин

В ХХ веке очень мало музыкальных произведений уровня “Кармины Бураны” Карла Орфа. При всем богатстве выбора. Этим я хочу подчеркнуть всю запредельную гениальность этого произведения. Оно состоит из 25 частей на древние тексты из манускрипта «Codex Buranus», к которому Орф очень проникся.

Эти тексты очень разные по содержанию и настроению, но лучшие из них восходят по уровню к фрескам “Страшного суда” Микеланджело. Правда, сам Орф назвал свой пролог и финал “О, фортуна”, но знаете ли, не всегда автор может хорошо объяснить свой шедевр. Какая там Фортуна? Бери выше!

Все знают эту музыку по многочисленным балетам, фильмам, спектаклям. У людей искусства смешанных жанров всегда был огромный соблазн взять фрагменты “Кармины Бураны”, чтобы она, как паровозик потащила весь состав к цели.

Интересно, что в Израиле Орфа хотели чуть ли не запретить вместе с Вагнером. Просто не разобрались: где Орф и Вангер? Второй патологический антисемит-идеолог. Первый виноват лишь тем, что не осуждал нацистов публично (а кто в Германии осуждал?), да имел несчастье нравится вождям рейха, например, Геббельсу.

Более того, дедушка и бабушка гениального композитора были крещёные евреи. Куда уж его запрещать?

Мне никогда не забыть спектакль “Кармины Бураны” на Масаде, у стен древней крепости, где была написана одна из самых трагичных страниц еврейской истории:

О, злой рок!

Ты изменчив, как луна,

Всегда то растешь,

То убываешь

Ты вмешиваешься в ход жизни,

То ожесточаешь,

То излечиваешь,

Тебя не постичь умом.

Что нищета,

Что власть –

Всё это тает, как лед.

Судьба жестока и пуста,

Ты – вращающееся колесо несчастий,

И тщетно благополучие,

Оно всегда рассыпается на части,

Судьба настигает всякого…

В здравии ли,

В добродетели,

Она всегда против меня,

Поражает меня

И изнуряет,

Всегда ждет часа,

И в этот час наступает

Без промедления…

Балет «Carmina Burana 2.0», представленный вчера в нашей Опере, поставил хореограф Тамир Гинц в 2007 году для премьеры на фестивале «Kypria 2007» на Кипре. Успех был такой, что с тех пор балетный спектакль «Carmina Burana» в исполнении Kamea Dance Company постоянно показывается на международных гастролях этого коллектива.

Необыкновенная страсть, эротизм, неповторимую индивидуальность персонажей в произведении – вот что отличает этот балет. Для новой версии, показанной вчера, Гинц обновил хореографию и постановку.

Красивый свет, красивые тела танцовщиков в полумраке, маски на затылках, костюмы неожиданно надеваемые задом наперед – и над всем этим весьма земным действом неземная музыка Карла Орфа.

Для тех, кто пропустил вчера, спектакль повторят 18 марта в кибуце Ягур, 22 июня в Хайфе и 11 июня снова в Тель Авиве.