Верхнее фото: сцена из балета “Carmina Burana” в исполнении Kamea Dance Company – photo by © Kfir Bolotin – предоставлено пресс-службой Camea Dance Company

Всего пять раз, в Центре сценических искусств Герцлии, с 22 по 25 мая можно будет увидеть балет «Carmina Burana» в исполнении танцевальной компании KAMEA в хореографии художественного руководителя компании Тамира Гинца.

Kamea Dance Company возвращает на сцену свой получивший международное признание балет, интерпретацию Тамиром Гинцем легендарной музыки Карла Орфа – ритуал чувств, любви и эротики. И одновременно – это танец абстрактный и современный, прославляющий молодость, желание и красоту движения в ярком и даже диком маскараде.

Изначально «Carmina Burana» была заказана Тамиру Гинцу для премьеры на фестивале «KYPRIA 2007» на Кипре. Успех был такой, что с тех пор балетный спектакль «Carmina Burana» в исполнении Kamea Dance Company – современное видение музыкального творчества Карла Орфа – постоянно показывается на международных гастролях Kamea Dance Company, в том числе в рамках культурных мероприятий Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Для нынешних cпектаклей Гинц обновил хореографию и заказал новые костюмы дизайнеру Авиаду Арику Херману, а также привлек для обновленной постановки другого художника по свету – Шая Иегуду.

Kamea Dance Company. «Carmina Burana»

Хореография – Тамир Гинц

Музыка – Карл Орф.

Художник по костюмам – Авиад Херман

Художник по свету – Шай Иегуд .

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=MBVeuOjPU4g

Видеосъемка: Павел Дивров

https://www.kameadance.com/repertoire

Билеты – https://did.li/OPZ5q

Рекомендуется для лиц старше 16 лет

Герцлия, Центр сценичеких искусств. Среда 22.5, 20:30 | Четверг 23.5, 20:30 | Пятница 24.5, 13:00 | Суббота 25.5, 16:00 | Суббота 25.5, 21:00 |

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«Carmina Burana» Карла Орфа – одно из самых спорных классических произведений 20-го века – сценическая кантата для хора, солистов и оркестра. С момента премьеры и по сей день можно услышать диаметрально противоположные мнения как о сочинении, так и о его авторе. Но все противоречия отвечают духу эпохи: 1937 год, нацизм в Германии, еврейские корни композитора… Премьера «Carmina Burana» состоялась во Франкфурте-на-Майне в июне 1937 года. Карл Орф придумал и оригинальное оформление сцены – в течение представления на сцене вращалось огромное колесо.

Работа Орфа основана на двадцати четырёх стихотворениях из сборника средневековой поэзии, названного «Carmina Burana», что переводится с латыни как «Бойернские песни». Это связано с тем, что оригинальный манускрипт сборника («Codex Buranus») был найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн (нем. Beuern, лат. Buranum; ныне – Бенедиктбойерн, Бавария). Карл Орф впервые столкнулся с этими текстами в публикации Джона Эддингтона Саймонда «Вино, женщины и песни» 1884 года, которая содержала английские переводы 46 поэм из сборника.

К моменту написания произведения Карлу Орфу было 40 лет, и он был известен больше как педагог-новатор, открыв школу, где обучал вместе с женой детей по собственной методике – через движения тела, ритм и игру на простейших инструментах в ребенке пытались «разбудить» природную музыкальность и талант.

И именно в этот момент ему в руки попал сборник-песенник, найденный в одном из баварских монастырей. В 1934 году Орф случайно познакомился с кататогом вюрцбургского антиквариата. В нем он наткнулся на название «Carmina Burana, латинские и немецкие песни и стихи из бенедикт-бойернской рукописи 13 века, изданные И. А. Шмеллером». Эта рукопись, не имевшая названия, составленная около 1300 года, находилась в Мюнхене, в придворной королевской библиотеке, хранителем которой в середине 19 века был Иоганн Андреас Шмеллер. Он издал ее в 1847 году, дав латинское название Carmina Burana, означающее «Бойернские песни» по месту находки в начале XIX века в бенедиктинском монастыре в предгорьях Баварских Альп. Книга пользовалась большой популярностью и менее чем за 60 лет выдержала 4 издания.

«Фортуна, играючи, подсунула мне в руки каталог Вюрцбургского антиквариата, где я нашел название, которое магической силой приковало мое внимание: «Carmina Burana – немецкие песни и стихи из рукописей 13-го века, изданные Иоганном Шмеллером». На первой странице сборника было изображено колесо фортуны.

В сборнике было собрано около 250 текстов разных авторов на разных языках: на разговорной латыни, на старонемецком и старофранцузском. Несмотря на то, что тексты были обнаружены в монастыре, ничего религиозного в них не было, а были лирические любовные серенады и романсы, застольные песни, веселые пародии. Их авторы – известные поэты и беглые монахи, студенты и школяры, бродившие из города в город, из страны в страну (по-латыни их называли вагантами) и писавшие на различных языках – средневековой латыни, старинном немецком, старофранцузском. Михель Гофман, студент-юрист и энтузиаст изучения греческого и латинского языков, помогал Орфу в выборе 24 стихотворений и составлении из них либретто. Это либретто включает стихи как на латинском, так и на средневерхненемецком языке. Оно охватывает широкий круг светских тем, актуальных как в 13-м веке, так и в наше время: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, радость весны и удовольствие от пьянства или обжорства.

Использование их Орф считал средством «вызывать душу старых миров, язык которых был выражением их духовного содержания»; особенно его волновал «захватывающий ритм и картинность стихов, напевная и единственная в своем роде краткость латыни». Орф и Гофман отобрали 24 текста разной длины – от одной строки до нескольких строф, различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви, песни застольные, сатирические, вольнодумные составляют пролог под названием «Фортуна – повелительница мира» и три части: «Раннею весной», «В кабаке», «Суд любви».

Работа началась мгновенно, в первый же день, когда сборник оказался у Орфа в руках – в 1934 году он написал первый хор «О, Фортуна». Многие тексты сопровождались пневмами (несовершенной нотной записью), которые Карл Орф не пытался расшифровать. Он сразу же приступил к написанию своей музыки, и музыкальный текст был полностью готов уже через 2 недели.

Орф мечтал о своем театре, делал свои постановки, декорации, писал к ним тексты и т.д. Создание спектакля было его мечтой. «Кармина Бурана» стала воплощением такой идеи. Более того, сам автор высказывался, что именно от нее следует вести отсчет его произведений, а все, что было написано до этого, следует сжечь. И действительно, многие свои творения он просто уничтожал.

Фортуны колесо вертеться не устанет:

низвергнут буду я с высот, уничиженный;

тем временем другой – возвысится, воспрянет,

все тем же колесом к высотам вознесенный.

Орф предложил исполнить кантату на Берлинском музыкальном фестивале, однако снял свое предложение, узнав об «уничтожающем приговоре высших авторитетов». Возможно, среди этих авторитетов был знаменитый немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер, высказывание которого повторялось повсюду: «Если это музыка, то я вообще не знаю, что такое музыка!» Но скорее всего это были высокие чины нацистской партии, которые находили все новые поводы для запрещения кантаты. Наконец руководитель оперного театра во Франкфурте-на-Майне добился разрешения, и 8 июня 1937 года состоялась премьера в сценическом оформлении. Успех был необычайным, однако Орф назвал победу пирровой, ибо 4 дня спустя комиссия важных нацистских чиновников, посетив спектакль, объявила кантату «нежелательным произведением». И на протяжении трех лет она не ставилась больше ни в одном городе Германии.

По материалам Интернета