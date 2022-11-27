Четвертый конкурс израильских арфистов – в дни Хануки, в декабре 2022 года

Верхнее фото: Мелани Лорен. Фото © Yoann L’Hostellier

В предстоящий праздник Хануки, с 19 по 21 декабря, состоится четвертый конкурс израильской арфы, где слушатели смогут познакомиться с возможностями этого великолепного инструмента во всем их многообразии. Концерт открытия конкурса пройдет в понедельник, 19 декабря, в зале «Цукер» в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве (ул. Хуберман, 1). Сайт конкурса: https://www.harpcontest-israel.org.il/he/

Израильский конкурс арфистов (музыкальный руководитель Лиор Узиэль), в котором принимают участие только израильские музыканты, является «младшим братом» Международного конкурса арфистов, и проводится с 2011 года. В этом году в конкурсе примет участие рекордное количество музыкантов – 38 человек, в возрасте от 10-25 лет, которые будут соревноваться в пяти категориях.

В рамках фестиваля, главным событием которого является конкурс, два раза в день – в дневные и вечерние часы – будут проводиться концерты, мастер-классы, лекции и творческие лаборатории.

На концерте-открытии конкурса 19 декабря будет солировать французская арфистка Мелани Лорен, победительница 11-го международного конкурса арфистов США, которая сыграет в сопровождении Латиноамериканского фольклорного ансамбля. Мелани Лорен также входит в жюри конкурса и проведет мастер-классы.

Во второй вечер фестиваля пройдет концерт «Оттенки» при участии лучших израильских арфистов.

В заключительном концерте арфистка Марина Фрадин вместе с ансамблем этнической музыки под руководством Янона Муалема исполнит произведения для арфы из мирового музыкального репертуара.

Жюри конкурса возглавит известный пианист, профессор Йонатан Зак. члены жюри – Мелани Лорен из Франции, Илана Лев-Коэн, Сунита Станислав и Ада Регимов.

Четвертый конкурс израильской арфы

Понедельник, 19 декабря

11:00 Категория 1 – Леверсная арфа, музыканты 10-14 лет

12:30 Категория 2 – Леверсная арфа, музыканты 14-18 лет

14:00 3 категория – Педальная арфа, музыканты 10-14 лет

17:00 Эхо струн – Адина Раоз, арфа

18:00 Концерт в кафе – Праздник ирландской музыки: Сунита Станислав – арфа, Галь Шахар – скрипка

19:00 Открытая сцена – вход свободный

20:00 Концерт открытия – Мелани Лорен, Франция, арфа.

Приглашенные музыканты: Ансамбль латиноамериканского фольклора

Вторник, 20 декабря

Четвертый конкурс израильской арфы

11:00 Категория 4 – Педальная арфа, продвинутый уровень, музыканты 14-18 лет

14:00 Категория 5 – Педальная арфа, музыканты до 25 лет

17:00 Мастер-класс игры на сенегальской арфе – Шахар Качка

18:00 Концерт в кафе – «Черный кролик из Инле»

19:00 Открытая сцена – вход свободный

20:00 Вечерний концерт – Звуки арфы от Парагвая до Сенегала; Шесть арфисток и приглашенные музыканты

Среда, 21 декабря

11:00 Мастер-класс для израильских музыкантов от Мелани Лорен – по предварительной записи. Открыт для публики, билеты необходимо приобрести заранее

14:00 Мастер-класс с Адьей Годлевски – арфисткой и многопрофильным музыкантом

15:00 Мастер-класс с Надавом Кониачени – знакомство с арфой и уход за инструментом

17:00 Объявление победителей конкурсов и вручение призов

18:00 Кафе Концерт – Ансамбль «Эла» и Ансамбль «Гиацинт»

19:00 Открытая сцена – вход свободный

20:00 Заключительный концерт «Арфа и музыка мира» – Марина Фрадин, арфа; Ансамбль этнической музыки под руководством Янона Муалема

Стоимость посещения конкурса и других фестивальных мероприятий – 50 шекелей.

Заказ билетов по ссылке:

https://bravo.newsru.co.il/announce/73404

Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса