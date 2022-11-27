Четвертый конкурс израильских арфистов – в дни Хануки, в декабре 2022 года

Верхнее фото: Мелани Лорен. Фото © Yoann L’Hostellier
В предстоящий праздник Хануки, с 19 по 21 декабря, состоится четвертый конкурс израильской арфы, где слушатели смогут познакомиться с возможностями этого великолепного инструмента во всем их многообразии. Концерт открытия конкурса пройдет в понедельник, 19 декабря, в зале «Цукер» в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве (ул. Хуберман, 1). Сайт конкурса: https://www.harpcontest-israel.org.il/he/
Израильский конкурс арфистов (музыкальный руководитель Лиор Узиэль), в котором принимают участие только израильские музыканты, является «младшим братом» Международного конкурса арфистов, и проводится с 2011 года. В этом году в конкурсе примет участие рекордное количество музыкантов – 38 человек, в возрасте от 10-25 лет, которые будут соревноваться в пяти категориях.
В рамках фестиваля, главным событием которого является конкурс, два раза в день – в дневные и вечерние часы – будут проводиться концерты, мастер-классы, лекции и творческие лаборатории.
На концерте-открытии конкурса 19 декабря будет солировать французская арфистка Мелани Лорен, победительница 11-го международного конкурса арфистов США, которая сыграет в сопровождении Латиноамериканского фольклорного ансамбля. Мелани Лорен также входит в жюри конкурса и проведет мастер-классы.
Во второй вечер фестиваля пройдет концерт «Оттенки» при участии лучших израильских арфистов.
В заключительном концерте арфистка Марина Фрадин вместе с ансамблем этнической музыки под руководством Янона Муалема исполнит произведения для арфы из мирового музыкального репертуара.
Жюри конкурса возглавит известный пианист, профессор Йонатан Зак. члены жюри – Мелани Лорен из Франции, Илана Лев-Коэн, Сунита Станислав и Ада Регимов.
Четвертый конкурс израильской арфы
Понедельник, 19 декабря
11:00 Категория 1 – Леверсная арфа, музыканты 10-14 лет
12:30 Категория 2 – Леверсная арфа, музыканты 14-18 лет
14:00 3 категория – Педальная арфа, музыканты 10-14 лет
17:00 Эхо струн – Адина Раоз, арфа
18:00 Концерт в кафе – Праздник ирландской музыки: Сунита Станислав – арфа, Галь Шахар – скрипка
19:00 Открытая сцена – вход свободный
20:00 Концерт открытия – Мелани Лорен, Франция, арфа.
Приглашенные музыканты: Ансамбль латиноамериканского фольклора
Вторник, 20 декабря
Четвертый конкурс израильской арфы
11:00 Категория 4 – Педальная арфа, продвинутый уровень, музыканты 14-18 лет
14:00 Категория 5 – Педальная арфа, музыканты до 25 лет
17:00 Мастер-класс игры на сенегальской арфе – Шахар Качка
18:00 Концерт в кафе – «Черный кролик из Инле»
19:00 Открытая сцена – вход свободный
20:00 Вечерний концерт – Звуки арфы от Парагвая до Сенегала; Шесть арфисток и приглашенные музыканты
Среда, 21 декабря
11:00 Мастер-класс для израильских музыкантов от Мелани Лорен – по предварительной записи. Открыт для публики, билеты необходимо приобрести заранее
14:00 Мастер-класс с Адьей Годлевски – арфисткой и многопрофильным музыкантом
15:00 Мастер-класс с Надавом Кониачени – знакомство с арфой и уход за инструментом
17:00 Объявление победителей конкурсов и вручение призов
18:00 Кафе Концерт – Ансамбль «Эла» и Ансамбль «Гиацинт»
19:00 Открытая сцена – вход свободный
20:00 Заключительный концерт «Арфа и музыка мира» – Марина Фрадин, арфа; Ансамбль этнической музыки под руководством Янона Муалема
Стоимость посещения конкурса и других фестивальных мероприятий – 50 шекелей.
Заказ билетов по ссылке:
https://bravo.newsru.co.il/announce/73404
Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса