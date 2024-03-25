Премьера в «Белом Театре». История утраты, или Тема и вариации

«Люди у меня вышли живые, но какова сама по себе пьеса не знаю»

А. П. Чехов

Независимый Мультикультурный Театральный Проект «Белый театр» представляет спектакль «Последняя пьеса Антона Павловича» – сценические вариации на тему «Вишневого сада», последней пьесы великого драматурга, в которых удивительным образом соединяется мир героев пьесы с миром самого автора, его мыслями, чувствами и переживаниями в последние годы жизни, когда он работал над «Вишневым садом.

История утраты дома, сада, как духовной и человеческой опоры, как жизненной оси, как места безоговорочного счастья, рассказанная сквозь призму вынужденной эмиграции, становится сегодня очень важным высказыванием и звучит пронзительно больно. Как сохранить свой родной дом при любых обстоятельствах, и возможно ли это вообще?

Все в этой пьесе говорят о том, как спасти сад, а думают о том, нужно ли его спасать.

Что такое тема дома в наше время? Дома физического или ментального, реального или придуманного, в эмиграции или в бегах, на родине или в стране, где и не думал оказаться? Тема дома актуальна во все времена и занимает не только нас – «просто простых людей», но и философов, писателей, драматургов, режиссеров – всех, настолько эта тема универсальна и насущна всегда, везде, во все времена во всех странах. Понятие дома и его недостижимости – это символ экзистенциальной тоски. И об этой неизбывной тоске по дому и жизни на чужбине писали и пишутся пьесы, ставились и ставятся спектакли. На сей раз – Чехов, «Вишневый сад», история его утраты, тема и вариации, размышления и трансформации.

Режиссеру спектакля «Последняя пьеса Антона Павловича» и руководителю «Белого театра» Михаилу Кайту тема поиска дома близка. Прожив 35 лет в Израиле, окончив театральную студию Нисана Натива, он до сих пор не знает, где его дом. А может быть и нигде, а может быть, в той прежней России, где он учился у Константина Райкина и у Камы Гинкаса, где до войны и ковида ставил спектакли, участвовал в фестивалях, работал в режиссёрских лабораториях.

Эта же темы поисков дома близка и актерам «Белого театра» – все они новые репатрианты. Четверо приехали в Израиль давно. Четверо после начала войны России в Украине. Актеры, получившие образование «там», учившиеся в Минске, Москве, Петербурге, Лондоне играют и взаимодействуют иначе, чем актеры, обучавшиеся «здесь». И все вместе они представляют Чехова на иврите в ожидании того, что на спектакль придут израильтяне, не знающие русского языка и репатрианты из других стран – ведь для них/нас тема дома никогда и никуда не уходит.

Спектакль не просто так назван «Последняя пьеса Антона Павловича» – сценические вариации на тему «Вишневого сада»: ведь «Белый театр» – это театр-лаборатория, где режиссер и актеры терпеливо исследуют и тему, и ее вариации, разбирают пьесу, чтобы заново ее сконструировать. Исследуют с литературной точки зрения, философской, драматической, актерской, человеческой, с точки зрения лучших традиций театра – как русского, так и западного – им органично присущи обе ипостаси, рефлексия поиска. И передают результаты своих исследований зрителям – а мы/они/зрители на основании этих исследований делаем свои выводы, получаем свои впечатления.

Этот спектакль строится, как строится дом – для себя. Для актеров и для зрителей. И его главный вопрос не в том, как спасать дом, а нужно ли его спасать и для кого его спасать. Никто из героев пьесы не хочет по-настоящему сохранить дом для себя – иначе бы не было бы у них сомнений.

Перипетии «Вишневого сада» в «Белом Театре» переплетается с судьбами каждого из актёров – все они эмигранты, все потеряли дом. Пусть для кого-то эта метафора, а для кого-то – реальность, но через личные потери и через чувство потерянности во времени и в пространстве прошли все.

Многие из нас проживают свою – не свою жизнь, живут в своем – не своём доме. Многие из нас не знают, чего хотят. Многие из нас проживают странную жизнь, и она не идеальна. В идеале человек должен жить спокойно в том месте, где он на сто процентов чувствует себя дома. Так что же об этом говорил Чехов? Приходите на спектакль и узнаете. Премьера – 18 апреля в Тель-Авиве.

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Независимый Мультикультурный Театральный Проект – «Белый театр» (התיאטרון הלבן)

«Последняя пьеса Антона Павловича».

Премьерные спектакли: 18, 19 и 20 апреля 2024 года. Начало – в 20:00

Все спектакли идут на иврите (без перевода на русский язык)

Спектакли пройдут в зале “Театрон а-Ханут” в Тель-Авиве

Информация и заказ билетов:

https://www.hanut31.co.il/events/hmhzh-hhrwn-sl-ntwn-zkwb-2024-04-18-20-00

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Иллюстрация – © Евгений Романовский – предоставлена пресс-службой «Белого театра»