Независимый мультикультурный театральный проект «БЕЛЫЙ ТЕАТР» объявляет о своей новой премьере.

В конце апреля на суд зрителей будет представлен новый спектакль в постановке художественного руководителя «Белого театра» Михаила Кайта «Последняя пьеса Антона Павловича».

На сцене будут показаны современные вариации в авторском прочтении на тему «Вишневого сада» – последней пьесы великого драматурга, в которых удивительным образом соединяется мир героев пьесы с миром самого автора, его мыслями, чувствами и переживаниями в последние годы жизни, когда Чехов работал над «Вишневым садом», его отношением к самой пьесе, ее героям. В этом переплетении судеб героев пьесы с судьбой автора и в их воображаемом диалоге с ним проявляется основной замысел спектакля. И в спектакле, наряду с героями пьесы, присутствует он – автор, создатель, режиссер жизни обитателей вишневого сада.

Мотивами предощущения финала, ускользающего счастья, утраты дома, расставания с любимыми людьми, прощания и прощения пронизана последняя пьеса Чехова. А главной темой сценического повествования становится тема невозможности возвращения назад ни в пространстве, ни во времени.

Почему «Бедый театр» решил обратиться к этой пьесе?

Потому, что история утраты дома, сада, как некой духовной и человеческой опоры, как жизненной оси, как места безоговорочного счастья, рассказанная сквозь призму эмиграции, становится сегодня очень важным и нужным высказыванием и звучит как никогда больно и пронзительно. Эта история про очень многих и многих из нас сегодняшних.

Одним из главных событий спектакля становится отъезд Раневской в Париж после смерти мужа и гибели сына. Именно с него начинается распад очага, прощание с садом, разрыв нитей, связывающих близких друг другу людей, движение по наклонной в неминуемую пропасть, где всех героев ждут разочарования, утраты и потери. Внутри героев зияет невосполнимая пустота, живет странное ощущение, когда твой дом, куда ты вернулся за глотком счастья, за спасением от напастей судьбы, стал тебе чужим. В нем все знакомо и незнакомо, в нем одинаково больно и сладостно. Счастье, некогда обитавшее в этом саду, осталось в прошлом, и вернуть его не представляется возможным.

Дом, в котором ты когда то был счастлив и который ты покинул, станет для тебя чужим. Дом не прощает измен. Теряя его однажды физически, ты теряешь его навсегда внутри себя.

Что же такое вишневый сад в судьбе этих людей – счастье или тяжелый якорь? И что такое его продажа – трагедия или избавление?

Все в этой пьесе говорят о том, как спасти сад, а думают о том, нужно ли его спасать.

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«Последняя пьеса Антона Павловича»

Обработка, постановка, пространство и музыкальное оформление – Михаил Кайт

Костюмы – Женя Шехтер

Бутафория – Илья Давыдов

Световое оформление – Михаил Чернявский, Инна Малкин

Видео – Евгений Романовский

В спектакле участвуют: Валерия Буздыгар, Мишель Иоффе, Диана Флеер, Евгения Итин, Иван Забашта, Борис Плаксин, Дарья Глобенко, Дана Кучеровская.

Дизайн афиши – Евгений Романовский

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Израиля

Особая благодарность Гильдии независимых режиссеров Израиля

Даты спектаклей в апреле и июне 2024 года: 18.4, 19.4, 20.4, 14.6, 15.6

Начало – 20:00

Все спектакли идут на иврите (без перевода на русский язык).

Спектакли пройдут в зале «Театрон а-Ханут» в Тель-Авиве גלריה תיאטרון החנות

Полная информация и заказ билетов на сайте театра: https://www.hanut31.co.il/events/hmhzh-hhrwn-sl-ntwn-zkwb-2024-04-18-20-00

или здесь: https://t.me/teatronlavan

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