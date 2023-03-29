Еl Mundо – значит «весь мир». Компания «Тевет Сратим» с гордостью представляет: цирк Еl Mundо в Тель-Авиве и Ашдоде, начиная с 31 марта.

Не надо лететь за границу: заграница приезжает к вам. Из Южной Америки в Израиль приезжает грандиозное цирковое представление для всей семьи.

В ритме сальсы и мамбо, реггетона и ламбады, захватывающий и зрелищный цирк. Артисты из 12 стран южноамериканского континента приземлятся в полное сюрпризов красочное шапито. Виртуозные акробаты, каскадеры, танцоры, жонглеры и неунывающие клоуны заставят вас смеяться и плакать от переполняющих чувств, замирать от восхищения, пританцовывать и, затаив дыхание, поражаться смелости циркачей.

В атмосфере бразильского карнавала, под рокот барабанов и аргентинских бомбо-легуэро (говорят, их звук слышен на расстоянии 5 километров) вы увидите полеты на трапеции, жонглирование со скоростью света, мотоциклистов в «шаре смелости» и известного клоуна, чей искрометный юмор понятен зрителю любого возраста.

Важно – Цирк Еl Mundо следует веяниям современности и не включает в программу номера с дрессированными животными.

Существует ли еще знаменитая «магия цирка»? Как она воздействует на современного человека, уже «все видевшего», «все попробовавшего», которого «ничем не удивишь», который и в космос слетал, и в самую глубь земных и морских недр забрался? Несомненно существует. Любой самый отважный путешественник и исследователь, превращается в восторженного ребенка, едва лишь попав в цирк. Особенно если это цирк самых ловких и бесстрашных циркачей Южной Америки, мастеров самоконтроля и координации движений.

В третью субботу апреля отмечается Международный День Цирка. Поскольку даже самый большой цирковой шатер не вместит всех желающих, отпраздновать День Цирка можно в течение полутора месяцев на любом из представлений Еl Mundо.

Слово «цирк» происходит от латинского circus – «круг», «круглое здание». Но цирк не всегда был круглым. У древних римлян словом «цирк» называлось открытое сооружение в виде вытянутого овала, соответствующее современному ипподрому. Крупнейшим из таких зданий был Большой Цирк (Circus Maximus) в столице империи. Римский цирк имел очень мало общего с современным цирковым представлением: он был местом проведения «народных зрелищ», прежде всего конских скачек и гонок колесниц, а впоследствии и единоборства, травли зверей и т. п. Состязания в цирке проходили в известные праздничные дни и назывались ludi circenses. Цирк играл в Риме большую общественную роль, сохранившуюся также в первые века Византии. Всего в Риме было 5 цирковых площадок.

В средневековье цирк практически исчез с культурно-развлекательной карты и возродился ближе к XIX веку. Именно в это время здание цирка – капитальное или шапито (передвижной шатер с высоким куполом) навсегда стал круглой формы. Сидячие места для зрителей располагались амфитеатром. Манеж – круглая цирковая сцена – также с тех пор одинаков во всем мире и имеет один и тот же размер: 42 фута (13 метров), вне зависимости от того, построен цирк на 500 зрителей или на 5000. Объяснялось это просто: для конной вольтижировки и акробатики требуется, чтобы спина бегущей лошади была всегда под одним углом к центру манежа. Добиться этого можно, только поддерживая чётко заданную скорость лошади при определенном диаметре манежа. Данное условие потребовало унификации всех манежей, на которых работали конные номера. Манеж отделялся от амфитеатра для публики барьером, высота которого определялась следующим: лошадь среднего роста могла, положив копыта передних ног на барьер, продолжать двигаться задними ногами по арене.

Но в современную мобильную эпоху цирковые коллективы постоянно гастролируют по всему миру, а общества защиты животных добились запрета на показ номеров с дрессированными животными. Еl Mundо, как и другие прогрессивные цирки, в первую очередь отказались от представлений с животными.



Сегодня основой циркового искусства считается демонстрация необычного, эксцентриченого и смешного; характерной принадлежностью современного цирка является демонстрация фокусов, пантомимы, клоунады, реприза, исключительных способностей, часто связанных с риском (физическая сила, акробатика, эквилибристика). Всего этого с лихвой в представлениях цирка Еl Mundо.

Вот только небольшая часть номеров, которая вас ждет:

«Juggling Messi» – аргентинские акробаты представят умопомрачительное и вдохновляющее зрелище, соединяющее мир футбола и цирка, магию величайшего футболиста нашего времени и атлетизм.

«Trapeze or Fast Trek Mexico» – несомненно, мексиканские воздушные гимнасты и эквилибристы с номером заставят зрительный зал затаить дыхание. К слову, вы знаете что в Мексике более трехсот цирков?

«Железный глобус» или «шар смелости» – красиво и страшно наблюдать за головокружительными трюками бразильских мотоциклистов, гоняющих внутри железного сетчатого шара. Бесстрашие и отвага. А еще – ювелирная точность и виртуозное управление железным конем.

«Метание ножей» давно заняло прочное место в искусстве и спорте. На представлениях Еl Mundо свое искусство попадать точно в цель остро заточенным предметом покажут уругвайские метатели ножей. Если вы спросите их как сделать так, чтобы нож попал в цель, а не в окружающих, вам ответят, что он должен быть хорошо сбалансирован (центр тяжести был ровно в геометрическом центре) и что лезвие должно свободно скользить между большим и указательным пальцами и посоветуют присыпать ладони тальком. Что же до остальных секретов мастерства – им помогут только многолетние тренировки.

Но не будем раскрывать все секреты, чтобы не испортить предвкушение. Приходите и посмотрите на все своими глазами.

Потому что Цирк Еl Mundо – это не просто цирк, это – чудо! Представление подходит для всей семьи.

Тель-Авив – Спортек, 31.03 -29.04.2023

Ашдод – Big Fashion, 05.05-27.05.2023

Цена билета – 119 шекелей

Для заказа звонить *2207 или зайти на сайт https://2207.kupat.co.il/show/circus

Компания «Тевет Сратим» за последнее десятилетие представляла крупнейшие международные цирковые шоу: Шанхайский цирк, Цирк Колумбия, Медрано и Цирк Аква. В течение последних 20 лет Тевет продюсировал шоу WOW в Эйлате, а также шоу WOW в Лас-Вегасе.

Еl Mundо

Режиссура и хореография: Омер Зимри

Художник по свету: Ронен Нажер

Художник-постановщик: Лимор Гершко

Музыкальный руководитель: Гор Морад

Фотографии – © Рои Беркович – предоставлены компанией «Тевет Сратим»