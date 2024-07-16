«CRUST» Лиора Тавори: «Не всех возьмут в будущее»

Фото – Ася Скорик

Ежегодный фестиваль «Tel Aviv Dance 2024» тель-авивского Центра Сюзан Далаль проходит в первую декаду августа под знаком израильского творчества. 10 августовских дней – и не только танца, но и множества разнообразных мероприятий, десятков представлений, открытых репетиций для широкой публики и выступлений лучших израильских танцевальных компаний на открытом воздухе – все это в рамках одного фестиваля, который пройдет с четверга по субботу, с 1 по 10 августа.

Один из участников «Tel Aviv Dance 2024» – хореограф Лиор Тавори и его танцевальная кампания с премьерной работой «CRUST», которую сам Лиор Тавори описывает так: «Лето и зима, времена года и праздники. Не всех возьмут в будущее. «CRUST» – спектакль об Израиле и мире 2024 года. Встреча – взгляд – разлука. Проницательные глаза. Красный густой дым застилает обзор. Проявляются запретные удовольствие. Идет вторжение на неизведанную территорию с расплывчатыми границами».

Группа танца Лиора Тавори была основана в 2022 году в Тель-Авиве. Лиор Тавори – бакалавр изящных искусств и магистр танцев Иерусалимской академии музыки и танца. Лиор также является лектором хореографической программы в Академии, педагогом и создателем Международной танцевальной программы израильской танцевальной компании Vertigo. Он ставил спектакли для Театра танца «Инбаль» в Израиле и для своей собственной труппы, для танцевальных трупп в Китае и по всему миру, в том числе для балетного театра «Скапино» в Роттердаме; для Мюнхенского национального балета, для Лиссабонского балета. В 2019-м, 2020-м и 2021-м годах Тавори создавала танцевальные миниатюры для фестиваля «Занавес подымается». Его произведения завоевали множество наград в Израиле и исполнялись на сценах по всему миру, включая Китай, Италию, Испанию, США, Бразилию, Мексику, Грузию, Тайвань, Нидерланды, Германию и Португалию. Работы Лиора Тавори характеризуются страстью, чувственностью и возможностью соотнести границы танцевальной среды с новаторством, эмоциями и точностью техники движения.

Премьеру новой постановки ждут и поклонники и все, кто хочет познакомиться с творчеством этого хореографа и его группы.

В преддверии фестиваля Лиор Тавори ответил на несколько вопросов.

– Лиор, что на сей раз вы показываете в Центре Сюзан Далаль?

– В рамках фестиваля «Tel Aviv Dance 2024» мы представляем премьеру нашего нового спектакля под названием «CRUST», поставленного для 4 танцовщиков и 3 танцовщиц. Естественно, на его формирование чрезвычайно повлияла наша нынешняя реальность, то, что происходит в стране и со страной. Мы начали работать над этим спектаклем 1 ноября и шлифовали его практически без перерыва, уже зная, что премьера пройдет на фестивале «Tel Aviv Dance 2024».

В центре сцены – ковер, который обозначает территорию и одновременно ограничивает эту территорию, а также и наши эмоции и чувства, которые едва сдерживаются рамками, пусть даже условными. Этот прямоугольник ковра символизирует и разрушение дома, нападение, вторжение, проникновение. Мы буквально исследовали в танце и в движении эти явления, эти понятия. Это танец личный, индивидуальный и вместе с тем обнажающий наши чувства перед публикой. Мы представляем его на большой сцене в центре Сюзан Далаль, проверяя через эту постановку нашу связь с народом Израиля, с соседями, друг с другом.

– Как вы, как танцор чувствуете влияние войны на вашу работу, на язык тела? Сложнее ли стало танцевать?

– Безусловно. Когда каждое утро начинается с трагических новостей, это влияет не только на душу, но и на тело. Ежедневно в 11 утра мы приходим в студию, разогреваемся, начинаем репетировать, но мы уже находимся под влиянием того, что услышали с утра. Весь процесс, все наше настроение меняется, как и само состояние ума, state of mind. Мы стали очень хрупкими, и при этом своим танцем пытаемся создать антитезу этой хрупкости.

Раньше наши репетиции часто заканчивались рыданиями. Сейчас мы уже можем дышать, танец стал для нас своего рода терапией, способом борьбы с новостями, с отражающимися на нас событиями. Мы научились справляться с непосредственной и резкой реакцией тела на происходящее.

– Танец может помочь спастись?

– Однозначно. У нас нет другого пути. Танец – это эффективное и значимое лекарство не только для тела, но и для души. Для того, чтобы бороться с тем, что окружает нас сегодня со всех сторон. Сегодня война везде, но бывают и другие времена и мы их дождемся. Танец дает возможность телу выразить чувства через движение, через позу, через жест, через взгляд. Танец – это лучшая терапия.

– Что для вас означает творчество, занятия танцем?

– Я думаю, что то, что происходит в студии, когда мы приходим на репетиции, действительность, которую мы создаем, это, с одной стороны, чистейший эскапизм, а с другой стороны – это психо-профилактика, работа над самими собой, преодоление каких-то собственных внутренних барьеров, преодоление проблем. На мой взгляд, движение лечит и вместе с тем, мы создаем новую действительность – каждый сам по себе и все вместе в коллективе совместно создаем нечто новое. Есть, на мой взгляд, в танце, я не побоюсь этого слова, нечто божественное. Если я один день не прихожу в студию, то я чувствую болезненную пустоту. Танец – как наркотик, у тебя возникает зависимость. В нем моя суть и моя жизненная миссия.

Интервью взяла София Нимельштейн

Посмотреть постановку «CRUST» в рамках фестиваля «Tel Aviv Dance 2024» в Центре Сузан Далаль можно в субботу, 10 августа.

Заказ билетов по ссылке https://telavivdance.suzannedellal.org.il/en/events/6339/

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и спорта и муниципалитета Тель-Авива.

Информация и билеты – на сайте фестиваля

https://telavivdance.suzannedellal.org.il

Текст подготовила Маша Хинич. Фото – Ася Скорик.

Все фотографии представлены Центром Сюзан Далаль

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting