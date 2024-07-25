Текст и фото – по материалам пресс-релиза

Галерея «ХаМекарер» рада пригласить Вас на групповую выставку проекта «ArtNeuroVerse Biennale» – «ДайверСИТИ»

Куратор: Кейт Финкельштейн.

Открытие: 30.07 | 18:00-20:00

На выставке DiverCITY будут представлены работы 27 художников, в том числе с аутизмом и другими нейроотличиями. Работы были созданы в рамках арт-лаборатории, разработанной и организованной проектом ArtNeuroVerse Biennale. В лабораторию были приглашены художники из разных городов и стран мира, взрослые и дети, с целью исследовать жизнь современного города и его урбанистическую среду с различных сторон, позволяя их уникальному взгляду раскрыть перед нами новые и неожиданные способы восприятия и исследования города.

Художники работают в различных техниках, от от тактильных ассамбляжей до видео-арта. Художники через личные истории затрагивают различные урбанистические вопросы. Темы включают размышления о городах детства, влияние вертикальных вибраций в общественном транспорте, жизнь в городе во время войны, баланс порядка и хаоса, наличие безопасного пространства, исследование городских источников воды и тени и многое другое.

Художественный диалог представителей различных культур и урбанистических ландшафтов, приглашает детей и взрослых в пространство размышления о том, каким мы хотим увидеть город будущего. На выставке так же можно будет записать и передать свои идеи по изменениям, которые бы хотелось увидеть в городах Израиля в ближайшем будущем.

Проект ArtNeuroVerse Biennale – поддерживает детей и взрослых с аутизмом и другими нейроотличиями, проявляющих таланты в области визуальных искусств. Цель проекта – обеспечить равные возможности для профессиональной реализации художников с нейроотличиями и развить инклюзивность выставочной среды в Израиле. Он был основан в 2023 году тремя новыми репатриантками: Катей Финкельштейн — независимой художницей и куратором, Катей Прасовой – мамой художницы с аутизмом и диджитал креатором и Ларисой Талис – архитектором и основателем галереи TaLis в Иерусалиме.

Открытие выставки: 30.07 | 18:00-20:00

Вход: свободный.

Закрытие: 23.08.2024

Галерея “ХаМекарер” – улица Хашмонаим, 90, Тель-Авив (вход со двора)

Мероприятие в фейсбуке https://www.facebook.com/events/943144597614919/

Время работы галереи: понедельник-четверг 10:00-16:00 / пятница 9:00-14:00 или по индивидуальной договоренности.

Для комфортного посещения гостей с особыми потребностями просьба заранее позвонить по телефону: 050-7749923.

Художники: Эден Айзенберг, Екатерина Белухина, Ирина Талль, Эм Клау, Инна Островская, Джудит Эпплтон, Касуфит Зейдер, Кристина Бурбела, Ксения Миско, Мила Дорфман, Мария Зандхауз Рапопорт, Ната Корнейва, Никита Семаго, Ольга Пасечник, Шади Туафра, С. Бар, Шимон Городецкий, Цлиль Бендрихем & Эли Элияху, Вероника Бернард, Яна Сепайло, Яна Волкова & Ашер Кравченко, Анна Бассонова, Адина Виктория х Амир Раппапорт, Vreditel_li, Арсений Боровский, Авраам Ткач, Диана Вассерштрём, Пуча Муча.

Художники до 18 лет: Адас Удель, Мелани Перельштейн, Марк Рафаевич, Натаниэль Пинкус, Рон Хатовски, Ализа Сирота.

Главный куратор: Кейт Финкельштейн.

Кураторы арт-проектов: Вера Гайлис, Марина Федоровская, Лариса Талис, Ева Глейзер.

Ассистент куратора: Григорий Церковский.

Продюсеры: Юлия Голанд, Катерина Прасова

Для более подробной информации: hello@hamecarer.co.il, anvbiennale@gmail.com

Контакты для вопросов по участию в проекте: anvbiennale@gmail.com/055-6660634 и в социальных сетях проекта www.anvbiennale.com